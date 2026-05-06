"Больше не гонюсь": Джордж Клуни решил покинуть Голливуд

Актер откровенно рассказал о своих планах на завершение карьеры.

Джордж Клуни - конец карьеры

Популярный голливудский актер Джордж Клуни принял неожиданное решение по поводу своей актерской карьеры. Знаменитость решил поставить в приоритет личную жизнь и отказаться от регулярных появлений на экранах, сообщает Page Six.

По словам актера, в его жизни нашлись более интересные занятия, чем долгие съемочные дни. У него больше нет карьерных амбиций, поэтому на экраны его сможет вернуть только экстраординарное предложение.

"Я буду заниматься вещами, которые приносят мне больше удовольствия, потому что я больше не гонюсь за карьерой", — поделился Джордж.

Знаменитость отметил, что, пройдя через годы съемок в массовке и второстепенных ролях, он достиг вершины и теперь занимается переоценкой своих главных ценностей. Артист подчеркнул, что сейчас его взгляд на жизнь и карьеру стал гораздо глубже. Он также планирует продолжать заниматься благотворительностью вместе с женой Амаль.

"Знаете, если появится хорошая роль — я ее возьму!", — все-таки не отрицает Клуни.

О персоне: Джордж Клуни Джордж Клуни - американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист, продюсер, предприниматель и активист. Широкую известность получил после выходов телесериала "Скорая помощь" и фильма "От заката до рассвета". В 2009 году был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров, опубликованный Forbes в 2018 году, сообщает Википедия. Обладатель премий Золотой глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) и Премии Гильдии киноактеров США (1996, 1997, 1998, 1999).

