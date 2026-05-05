Ракеты преодолели более 1500 км: Зеленский показал, как запускали "Фламинго" по РФ

Зеленский раскрыл подробности поражения завода в Чебоксарах ракетой "Фламинго"

https://glavred.info/war/rakety-preodoleli-bolee-1500-km-zelenskiy-pokazal-kak-zapuskali-flamingo-po-rf-10762121.html Ссылка скопирована

Ракеты "Flamingo" преодолели более 1500 км / Коллаж: Главред, фото: скриншот

В ночь на 5 мая Украина атаковала Россию дальнобойными ракетами F-5 Flamingo. Под ударом оказались объекты военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Украинские ракеты преодолели расстояние более 1500 км. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

"На пораженном военном производстве изготавливали системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры. Завод поставлял элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против нас — против Украины", — говорится в сообщении. видео дня

Смотрите видео запуска дальнобойных крылатых ракет FP-5 Flamingo по территории России:

Скриншот с видео

Атака Украины на завод в Чебоксарах — что известно

Главред ранее писал, что в ночь на 5 мая в городе Чебоксары Чувашской Республики РФ прогремели взрывы. По предприятию военно-промышленного комплекса "ВНИИР-Прогресс" нанесли ударукраинские ракеты "Фламинго".

Отметим, что "ВНИИР-Прогресс" уже несколько раз попадал под удары. 9 июня 2025 года беспилотники атаковали столицу Чувашии — Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

В ночь на 5 июля 2025 года Силы беспилотных систем вместе с другими Силами обороны Украины также нанесли удар по объекту военно-промышленного комплекса России. Было поражено АО "ВНИИР-Прогресс" в Чувашской Республике РФ.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Чем уникальна ракета "Фламинго" — мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на относительно простую конструкцию, имеет большой потенциал для модернизации и со временем может приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк". Об этом он рассказал в эфире "Фабрики новостей", передает УНИАН.

По его оценке, "Фламинго" является перспективным и в то же время экономически выгодным решением, которое способно стать важным инструментом для Сил обороны Украины.

Эксперт также подчеркнул, что развитие технологий открывает широкие возможности для усовершенствования этой ракеты и постепенного приближения ее характеристик к уровню "Томагавка".

""Фламинго" – конечно, не американский "Томагавк", который может менять цель во время выполнения боевой задачи, но она может стать такой. Композитные материалы, появление собственного двигателя и т. д. – все это впереди. Но нам нужно чем-то бить по территории России. Начнем уже бить", – заявил эксперт.

Читайте также:

Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред