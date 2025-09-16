Укр
"Фламинго" может стать новым "Томагавком" - эксперт сделал интригующий прогноз

Руслан Иваненко
16 сентября 2025, 23:57
Эксперт объяснил, как украинская ракета "Фламинго" может приблизиться к уровню американского "Томагавка".
Храпчинский анализирует возможности ракеты "Фламинго" и прогнозирует развитие ее технологической начинки/ коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Кратко:

  • Украинская ракета "Фламинго" имеет потенциал модернизации
  • Может приблизиться по характеристикам к американскому "Томагавку"

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что украинская ракета "Фламинго", несмотря на простоту конструкции, имеет значительный потенциал модернизации и способна приблизиться по характеристикам к американской крылатой ракете "Томагавк". Об этом он заявил в эфире "Фабрики новостей", передает УНИАН.

По словам Храпчинского, "Фламинго" - это перспективное и одновременно экономное решение, которое может стать важным инструментом для Сил обороны Украины.

"Это на самом деле очень интересная ракета. Она - очень интересное технологическое решение... Она будет эффективной ракетой, если не будет мешать, я бы так сказал. Потому что я вижу - это дешевое, но качественное решение. И, безусловно, тонну (полезную нагрузку - ред.) донести - это же, пожалуй, важнее, что нам надо", - сказал эксперт.

Наращивание производственных мощностей

Он отметил, что Украина наращивает собственные производственные мощности для создания таких систем, ведь для эффективных ударов по военным целям РФ нужны боеприпасы с большой полезной нагрузкой.

"Здесь нужно искать что-то более 500 кг. Западные партнеры нам ничего не добавляют, но предоставляют возможность строить такие решения", - отметил Храпчинский.

Скрытый потенциал ракеты "Фламинго"

По его словам, официально обнародованные фото ракеты не отражают реального уровня ее технологического оснащения.

"Официально обнародованные фото "Фламинго" - это одно, но то, что находится внутри этой ракеты - гораздо интереснее и качественнее, чем то, что показали", - пояснил эксперт.

Путь к уровню "Томагавка" и перспективы модернизации

Храпчинский также сравнил украинскую разработку с американским "Томагавком" и подчеркнул, что развитие технологий открывает для "Фламинго" новые возможности.

""Фламинго" - конечно, не американский "Томагавк", который может менять цель во время выполнения боевой задачи, но она может стать таковой. Композитные материалы, появление своего собственного двигателя и т.д. - все это впереди. Но нам надо чем-то бить по территории России. Начнем уже бить", - заявил эксперт.

Ракета "Фламинго"
Ракета Фламинго / Инфографика: Главред

Необходимость сочетания ударных дронов и ракет

Он также добавил, что одновременное применение ударных беспилотников и ракет с большой массой полезной нагрузки может существенно нагрузить российскую систему ПВО.

"Но одно - запускать 100 ударных беспилотников и одну ракету с тонной полезной нагрузки, а другое дело - просто запускать 100 ударных беспилотников, которые могут выполнить какую-то задачу", - подчеркнул Храпчинский.

Новые украинские ракеты - мнение эксперта

Аналитик Института стратегических исследований Фабиан Хинц считает, что Украине стоит параллельно развивать две ракетные программы - "Длинный Нептун" и "Фламинго". По его словам, каждая из этих систем выполняет различные боевые задачи и в комплексе может усиливать возможности друг друга.

Хинц пояснил, что ракета с удлиненным корпусом и увеличенным топливным отсеком способна существенно выигрывать в дальности полета, даже если не будет достигать скорости оригинальной версии "Нептуна". Такой подход, по его мнению, делает разработку ценным дополнением для операций на больших расстояниях.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Ад. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Также Украина применила против российских оккупантов новое оружие - ракету-дрон Паляница.

О персоне: Анатолий Храпчинский

Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

