"Нептун" и "Фламинго": эксперт раскрыл, какой сюрприз готовит этот тандем для врага

Эксперт объясняет, почему Украина одновременно развивает ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго" для разных задач.

Хинц сравнивает подход Украины с практикой США, совмещая дорогие сложные ракеты с более дешевыми аналогами / коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Модернизированная ракета "Длинный Нептун" получила больший корпус и новые системы наведения

Представлена одновременно с ракетой "Фламинго", обе уже используются на фронте

Украина должна развивать одновременно ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго", поскольку они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга. Такое мнение высказал исследователь из Института стратегических исследований Фабиан Хинц в комментарии для "Радио Свобода".

Модернизированный "Длинный Нептун"

Как сообщает издание, 24 августа в Instagram-аккаунте государственного портала "Оружие" появилось изображение модернизированной ракеты "Длинный Нептун". Официальных характеристик новой версии пока нет, кроме упоминания президента Украины Владимира Зеленского о способности ракеты поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

По опубликованным фото видно, что ракета стала длиннее примерно на полтора метра (около 6 метров против предыдущих 4,5) и шире на 12 см - диаметр корпуса вырос с 38 до 50 см. Вес боевой части пока неизвестен. У стандартного "Нептуна" он составлял 150 кг.

Предполагается, что обновленная модификация получила усовершенствованную спутниковую навигацию и инфракрасную систему наведения на финальном участке траектории. По мнению Хинца, благодаря удлиненному корпусу и увеличенному объему топлива ракета может иметь значительно большую дальность, хотя и уступать классическому "Нептуну" в скорости. Эксперт отмечает, что опубликованные данные выглядят вполне правдоподобными.

Ракета "Фламинго" и стратегия развития

Презентация "Длинного Нептуна" состоялась почти одновременно с показом другой украинской разработки - ракеты "Фламинго". Хинц считает, что инвестировать в оба проекта целесообразно, поскольку они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга.

По его словам, "Нептун" создавался как противокорабельная ракета, тогда как "Фламинго" - более простой и тяжелый концепт с большей дальностью.

"Подобный подход используется и в США, где сложные крылатые ракеты сочетаются с более дешевыми аналогами и ударными беспилотниками для перегрузки систем ПВО противника", - отмечает эксперт.

Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Количество доступных "Нептунов" и темпы их производства остаются засекреченными. Известно, что ракета уже применяется на фронте. В частности, 28 августа в сети появилось видео, на котором украинская пусковая установка "Нептун" была повреждена в результате удара российского "Искандера".

Мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что сравнивать украинскую ракету "Фламинго" с российскими аналогами не стоит, ведь последние уже реально применялись против Украины. Украинские же разработки, кроме "Нептуна", пока остаются преимущественно медийными и теоретическими и на практике еще не использовались.

Ступак признает положительным факт, что об украинских ракетах ведется активная дискуссия, но отмечает существенное "но".

"Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон 'Маричка'? Нет. 'Трембита' называли крылатую ракету - нет пока что. 'Ад'? Нет еще", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

Он подчеркивает, что популярность разработок в медиа не всегда отражает реальное положение дел на фронте и использование оружия в боевых условиях.

