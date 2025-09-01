Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Нептун" и "Фламинго": эксперт раскрыл, какой сюрприз готовит этот тандем для врага

Руслан Иваненко
1 сентября 2025, 22:00
86
Эксперт объясняет, почему Украина одновременно развивает ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго" для разных задач.
Нептун, Фламинго
Хинц сравнивает подход Украины с практикой США, совмещая дорогие сложные ракеты с более дешевыми аналогами / коллаж: Главред, фото: wikipedia, скриншот

Вкратце:

  • Модернизированная ракета "Длинный Нептун" получила больший корпус и новые системы наведения
  • Представлена одновременно с ракетой "Фламинго", обе уже используются на фронте

Украина должна развивать одновременно ракеты "Длинный Нептун" и "Фламинго", поскольку они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга. Такое мнение высказал исследователь из Института стратегических исследований Фабиан Хинц в комментарии для "Радио Свобода".

Модернизированный "Длинный Нептун"

Как сообщает издание, 24 августа в Instagram-аккаунте государственного портала "Оружие" появилось изображение модернизированной ракеты "Длинный Нептун". Официальных характеристик новой версии пока нет, кроме упоминания президента Украины Владимира Зеленского о способности ракеты поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

видео дня

По опубликованным фото видно, что ракета стала длиннее примерно на полтора метра (около 6 метров против предыдущих 4,5) и шире на 12 см - диаметр корпуса вырос с 38 до 50 см. Вес боевой части пока неизвестен. У стандартного "Нептуна" он составлял 150 кг.

Предполагается, что обновленная модификация получила усовершенствованную спутниковую навигацию и инфракрасную систему наведения на финальном участке траектории. По мнению Хинца, благодаря удлиненному корпусу и увеличенному объему топлива ракета может иметь значительно большую дальность, хотя и уступать классическому "Нептуну" в скорости. Эксперт отмечает, что опубликованные данные выглядят вполне правдоподобными.

Ракета "Фламинго" и стратегия развития

Презентация "Длинного Нептуна" состоялась почти одновременно с показом другой украинской разработки - ракеты "Фламинго". Хинц считает, что инвестировать в оба проекта целесообразно, поскольку они выполняют разные задачи и могут эффективно дополнять друг друга.

По его словам, "Нептун" создавался как противокорабельная ракета, тогда как "Фламинго" - более простой и тяжелый концепт с большей дальностью.

"Подобный подход используется и в США, где сложные крылатые ракеты сочетаются с более дешевыми аналогами и ударными беспилотниками для перегрузки систем ПВО противника", - отмечает эксперт.

Ракета "Фламинго"
Ракета "Фламинго" / Инфографика: Главред

Количество доступных "Нептунов" и темпы их производства остаются засекреченными. Известно, что ракета уже применяется на фронте. В частности, 28 августа в сети появилось видео, на котором украинская пусковая установка "Нептун" была повреждена в результате удара российского "Искандера".

Мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что сравнивать украинскую ракету "Фламинго" с российскими аналогами не стоит, ведь последние уже реально применялись против Украины. Украинские же разработки, кроме "Нептуна", пока остаются преимущественно медийными и теоретическими и на практике еще не использовались.

Ступак признает положительным факт, что об украинских ракетах ведется активная дискуссия, но отмечает существенное "но".

"Давайте вернемся немного в прошлое. Где дрон 'Маричка'? Нет. 'Трембита' называли крылатую ракету - нет пока что. 'Ад'? Нет еще", - отметил эксперт в эфире Radio NV.

Он подчеркивает, что популярность разработок в медиа не всегда отражает реальное положение дел на фронте и использование оружия в боевых условиях.

Украинское оружие - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина представила новую крылатую ракету Фламинго с заявленной дальностью в 3000 км, которая имеет мощный потенциал. Если хотя бы половина заявленных характеристик соответствует действительности, это вооружение может нанести серьезный ущерб в любой европейской части России.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны передали первую партию дронов-ракет Ад. Он подчеркнул, что это украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение.

Также Украина применила против российских оккупантов новое оружие - ракету-дрон Паляница.

Читайте также:

Об источнике: Радио Свобода

Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Укроборонпром Нептун ракета Фламинго
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным - известна дата

Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным - известна дата

22:27Мир
Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 2 сентября

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 2 сентября

21:07Экономика
Грозы и ливни накрывают Украину: в каких областях будут сильные осадки

Грозы и ливни накрывают Украину: в каких областях будут сильные осадки

20:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

"Уедет к отцу в Киев": у Лорак серьезные проблемы с дочерью из-за нового мужа

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Китайский гороскоп на завтра 2 сентября: Козлам - беспокойство, Обезьянам - травмы

Последние новости

22:27

Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным - известна дата

22:00

"Нептун" и "Фламинго": эксперт раскрыл, какой сюрприз готовит этот тандем для врага

21:07

Бешеный скачок доллара и евро: новый курс валют на 2 сентября

21:00

Деталь, которая спасает жизни: зачем нужны черные точки на лобовом стеклеВидео

20:53

"Автомат" или "механика": эксперты развеяли популярный миф об экономии топлива

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
20:38

Грозы и ливни накрывают Украину: в каких областях будут сильные осадки

20:27

Какой изначально должна была быть металлическая гривна: историк удивил фактомВидео

20:24

Операция продолжалась две недели: ВСУ освободили важный поселок под ПокровскомВидео

19:59

Финальный аккорд осени: простые действия, которые влияют на ягоды следующего сезонаВидео

Реклама
19:41

РФ готовится к более масштабным действиям: лейтенант ВСУ - о наступлении оккупантов

19:10

Зачем Кремль вытащил из нафталина Януковичамнение

18:57

Подозреваемый в убийстве Парубия признался в преступлении и сотрудничестве с РФ - СМИ

18:55

Какие ваши скрытые таланты: обо всем расскажет линия сердца на ладони

18:42

Сожгли дотла: бойцы ГУР уничтожили ключевой объект оккупантов в Запорожской области

18:28

Диана мечтала об этом: Гарри в отчаянии обратился к принцу Уильяму

18:06

"Как живой": в "Дие" появился персональный ИИ-ассистент для украинцев

18:04

Можно ли пить из-под крана: простой способ проверить воду на качествоВидео

17:56

Часть студентов может потерять отсрочку от мобилизации - законопроект уже в Раде

17:52

Что нельзя делать 2 сентября: строгие запреты, которые нельзя нарушать

17:37

После слухов о беременности: муж MamaRika заговорил про второго ребенка

Реклама
17:15

"Мне нравятся сплетни": Тина Кароль рассказала, какие мужчины в ее вкусе

17:07

"Он теряет мастерство": в МИД Украины ответили на выдумки Путина о войне

16:49

Популярный жест мотоциклистов озадачивает водителей: что он означает

16:38

Идеальное ленивое блюдо на ужин: рецепт проще простого

16:27

Леся Никитюк показала крошку-сына: "Наше все"

16:15

Вернулся в Украину: что Тина Кароль на самом деле хотела от сына

15:59

Будет работать дольше и эффективнее: какую деталь в пылесосе нужно всегда чистить

15:47

В Украине снизились цены на ключевые овощи и фрукты - что и сколько стоит

15:28

Янукович впервые с 2022 года вышел с обращением по Украине - что он сказалВидео

15:26

"Точно имел крылья": в Киеве умер художник-постановщик мультфильма "Остров сокровищ"

15:23

Денисенко впервые после развода появилась на публике с Фединчиком: кто "столкнул" эксов

15:06

На какие области Украины реально нацелилась РФ: слили секретные карты Герасимова

14:54

Изменили весь мир: базовые вещи современности, которые изобрели украинцыВидео

14:41

"Самая большая иллюзия": назван главный провал Путина на саммите в Китае

14:21

Украинцам обновили размер субсидий: для кого изменится сумма

14:02

С 1 сентября сотрудники ТЦК обязаны ходить с бодикамерами: как это будет работать

13:53

Жара отступает: синоптик назвала дату, когда резко упадет температура

13:41

Наталья Могилевская показала старшую дочь: "Нежная и прекрасная"

13:31

Гороскоп на завтра 2 сентября: Тельцам - недомолвка, Скорпионам - большая удача

13:31

Самолет Урсулы фон дер Ляйен совершил экстренную посадку из-за РФ - что произошло

Реклама
13:16

Потап публично обматерил известную украинку - что произошло

13:14

Массированные удары РФ по Украине могут повториться: генерал спрогнозировал когда

13:11

Звонок во время тревоги: кто из украинских звезд повел детей в школу в День знаний

12:57

Почему 2 сентября нельзя брать в руки острые предметы: какой церковный праздник

12:47

Только один человек может остановить Путина, и это не Трамп: Жданов назвал имя

12:42

Выдержат все: четыре знака зодиака с удивительным терпением

12:41

Кто представит Украину на Евровидении-2026: мнение участника ZiferblatВидео

12:35

Путин передал сигналы Европе и США через территорию Украины – СМИ

11:57

Украинцев призвали срочно закрыть окна и пить много воды - что произошло

11:49

В Киев впервые приехали лидеры фракций коалиции Германии: какая цель визита

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять