Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

Модификация крылатой ракеты предназначена для ударов по наземным целям оккупантов РФ.

Появилась дальнобойная версия ракеты Нептун / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Длинный Нептун является модифицированной версией крылатой ракеты Р-360

Новая украинская ракета стала как длиннее, так и массивнее

Модифицированная дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360, известная под условным названием Длинный Нептун, ещё в марте текущего года прошла успешные испытания, подтвердив способность поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Хотя о разработке этой ракеты было известно ещё с ноября 2023 года, до недавнего времени её внешний вид нигде не публиковался, сообщает Defence-ua.

Однако на День Независимости Украины на официальной странице госпортала "Оружие" появилось видео, где, предположительно, впервые показана эта ракета — наряду с другими образцами украинского вооружения.

Что известно о Длинном Нептуне

В ролике ракета не подписана, однако по характерным Х-образным складным крыльям можно предположить, что это именно она. Кадры пуска ракеты, использованные в видео, были сняты ранее — во время огневых испытаний берегового комплекса Нептун в 2018–2020 годах.

/ defence-ua.com

Точные характеристики Длинного Нептуна пока официально не разглашаются, за исключением уже упоминавшейся дальности в 1000 км. Также известно, что модификация предназначена для ударов по наземным целям. Учитывая, что ракета уже применяется в боевых условиях, её внешний вид вряд ли остаётся неизвестным противнику, говорится в материале.

Сравнение аналитиков с первоначальной версией Р-360 показывает:

новая ракета стала как длиннее (более 6 метров без стартового ускорителя — примерно на 1,5 метра больше);

ракета стала массивнее: диаметр её центральной части увеличен с 38 до 50 см, что, вероятно, обусловлено необходимостью увеличения запаса топлива;

носовая часть осталась прежнего диаметра;

увеличены также площадь крыльев и рулевого оперения для обеспечения устойчивости и управления при большей стартовой массе;

масса боевой части Длинного Нептуна пока не раскрыта (у Р-360 она составляла 150 кг).

/ Инфографика: Главред

Цели для Длинного Нептуна: мнение эксперта

Эксперт по вопросам международной энергетики и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар заявил, что появление у Украины дальнобойных ракет Длинный Нептун существенно расширяет потенциал для нанесения ударов по критически важной энергетической инфраструктуре на территории России. По его мнению, это значительно повышает риск отключений электроэнергии в Москве и других крупных городах РФ.

"С учетом того, что дальность действия этих ракет составляет порядка тысячи километров, возможности для проведения подобных операций заметно возрастают. Главное — масштабировать эти действия, создать достаточный арсенал и использовать его для симметричного ответа агрессору", — подчеркнул он.

