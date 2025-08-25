Укр
Длинный Нептун бьет на 1000 км: первые кадры новой украинской крылатой ракеты

Алексей Тесля
25 августа 2025, 10:56
199
Модификация крылатой ракеты предназначена для ударов по наземным целям оккупантов РФ.
Нептун
Появилась дальнобойная версия ракеты Нептун / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Длинный Нептун является модифицированной версией крылатой ракеты Р-360
  • Новая украинская ракета стала как длиннее, так и массивнее

Модифицированная дальнобойная версия крылатой ракеты Р-360, известная под условным названием Длинный Нептун, ещё в марте текущего года прошла успешные испытания, подтвердив способность поражать цели на расстоянии до 1000 километров.

Хотя о разработке этой ракеты было известно ещё с ноября 2023 года, до недавнего времени её внешний вид нигде не публиковался, сообщает Defence-ua.

видео дня

Однако на День Независимости Украины на официальной странице госпортала "Оружие" появилось видео, где, предположительно, впервые показана эта ракета — наряду с другими образцами украинского вооружения.

Что известно о Длинном Нептуне

В ролике ракета не подписана, однако по характерным Х-образным складным крыльям можно предположить, что это именно она. Кадры пуска ракеты, использованные в видео, были сняты ранее — во время огневых испытаний берегового комплекса Нептун в 2018–2020 годах.

Screenshot
/ defence-ua.com

Точные характеристики Длинного Нептуна пока официально не разглашаются, за исключением уже упоминавшейся дальности в 1000 км. Также известно, что модификация предназначена для ударов по наземным целям. Учитывая, что ракета уже применяется в боевых условиях, её внешний вид вряд ли остаётся неизвестным противнику, говорится в материале.

Сравнение аналитиков с первоначальной версией Р-360 показывает:

  • новая ракета стала как длиннее (более 6 метров без стартового ускорителя — примерно на 1,5 метра больше);
  • ракета стала массивнее: диаметр её центральной части увеличен с 38 до 50 см, что, вероятно, обусловлено необходимостью увеличения запаса топлива;
  • носовая часть осталась прежнего диаметра;
  • увеличены также площадь крыльев и рулевого оперения для обеспечения устойчивости и управления при большей стартовой массе;
  • масса боевой части Длинного Нептуна пока не раскрыта (у Р-360 она составляла 150 кг).
ракета Нептун инфографика
/ Инфографика: Главред

Цели для Длинного Нептуна: мнение эксперта

Эксперт по вопросам международной энергетики и безопасности, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар заявил, что появление у Украины дальнобойных ракет Длинный Нептун существенно расширяет потенциал для нанесения ударов по критически важной энергетической инфраструктуре на территории России. По его мнению, это значительно повышает риск отключений электроэнергии в Москве и других крупных городах РФ.

"С учетом того, что дальность действия этих ракет составляет порядка тысячи километров, возможности для проведения подобных операций заметно возрастают. Главное — масштабировать эти действия, создать достаточный арсенал и использовать его для симметричного ответа агрессору", — подчеркнул он.

Дальнобойные ракеты Украины - новости по теме

Ранее сообщалось о том, могут ли новые ракеты Нептун уничтожить Крымский мост. Для уничтожения Крымского моста нужно значительное количество ракет с бетонобойной боевой частью.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новый Нептун взорвал военный объект РФ в Крыму. Герман Сметанин прокомментировал боевой опыт применения новой украинской крылатой ракеты.

Как сообщал Главред, Зеленский назвал условие развития ракетной программы Украины. Украина уже производит очень большое количество дальнобойных дронов, подчеркнул Владимир Зеленский.

Больше новостей:

О источнике: Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал. Директор - Сергей Згурец.

ракета крылатые ракеты Нептун
