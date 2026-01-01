Цены резко пойдут вверх: названы продукты, которые подорожают в первую очередь

Сезон тепличных овощей закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке – это импорт, пояснил Денис Марчук.

https://glavred.info/economics/ceny-rezko-poydet-vverh-nazvany-produkty-kotorye-podorozhayut-v-pervuyu-ochered-10728680.html Ссылка скопирована

Украинцам раскрыли ситуацию с ценами на продукты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное из заявлений Марчука:

Традиционно закупочные цены на молоко зимой растут

Наблюдается подорожание тепличного предложения овощей

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прокомментировал вероятность изменения цен на молочную продукцию.

"Традиционно закупочные цены на молоко зимой растут. Хотя сейчас переработчики снизили цену более чем на 2 гривны 18 копеек, но почему-то мы этого не замечаем на ценниках на прилавках магазинов. Поэтому здесь вопрос к регулятору – почему он не регулирует цены на прилавках магазинов, и почему остается несоответствие: закупочная цена на молоко снижается, а на прилавках магазинов она остается неизменной. Именно национальный регулятор должен поставить соответствующий вопрос торговым сетям и на законодательном уровне урегулировать отношения между производителями и реализаторами, в частности молока", - сказал он в интервью Главреду.

видео дня

В то же время, по словам эксперта, стоит ждать повышения цен на овощи, в частности огурцы и помидоры.

"С тепличными овощами ситуация сложнее. Потому что сезон тепличных овощей у нас закончился, соответственно, предложение, которое сегодня есть на рынке, – это импорт. А закупка овощей, например, в Турции, очень дорогая. Именно поэтому сейчас наблюдается подорожание тепличного предложения, прежде всего огурцов и помидоров", - добавил Марчук.

/ Главред - инфографика

Что будет с ценами на яйца: мнение

Замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что цены на яйца могут вырасти ориентировочно на 10%, но лишь в случае повышения стоимости электроэнергии. При этом он подчеркнул, что на данный момент рыночная ситуация стабильна и поводов для беспокойства нет.

Изменение цен на продукты - новости по теме

Напомним, Главред ранее писал, что в Украине больше всего потребляют курятину, далее свинину и говядину, при этом цены на мясо постоянно растут. Свинина подорожала из-за подорожания живого веса свиней и потери поголовья из-за африканской чумы.

Ранее сообщалось, что в украинских супермаркетах подешевело сливочное масло. Пачка "Крестьянского" 72,5% (200 г) стоит в среднем 107,32 грн, тогда как в июле она стоила 115,87 грн.

Как говорилось ранее в сообщении, средневзвешенная цена молока в Украине составляет 17,20 грн/кг без НДС, что на 1,20 грн больше, чем раньше. Подорожание объясняют ростом спроса от производителей сыров и кондитерских изделий.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред