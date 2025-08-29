Укр
Доллар и евро безумно взлетели - установлен новый курс валют на 1 сентября

Руслана Заклинская
29 августа 2025, 19:52
Национальный банк Украины установил новый курс валют на первый день осени.
Доллар и евро подорожали в Украине

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 1 сентября
  • На сколько подорожал евро
  • Какая ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на понедельник, 1 сентября. В то же время подорожал и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс американского доллара на 1 сентября установлен на уровне 41,32 грн/долл. Это означает, что стоимость доллара выросла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Европейская валюта подорожала до 48,20 грн/евро. Таким образом, курс евро вырос на 7 копеек.

На межбанковском валютном рынке наблюдается рост котировок. Сегодня доллар торгуется в диапазоне 41,30-41,33 грн/долл. (покупка-продажа), что на 4 копейки выше по сравнению с закрытием предыдущего дня.

В то же время на наличном рынке динамика была разной. Курс доллара наоборот снизился до 41,50 грн/долл., тогда как евро подорожал до 48,50 грн/евро.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют в сентябре

В августе валютный рынок Украины продемонстрировал относительную стабильность. Что касается сентября, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что с учетом осеннего оживления деловой активности, НБУ и в дальнейшем будет активно применять свои инструменты для сглаживания колебаний курса и нейтрализации избыточного спроса.

"При отсутствии шоковых событий и при условии своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет оставаться относительно стабильной", - подчеркнула Золотько в комментарии Главреду.

Как сообщал Главред, 29 августа доллар подешевел на 6 копеек - до 41,26 грн/долл. В то же время евро снизился до 48,13 грн/евро.

Также, по словам директора департамента финансовых рынков "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс доллара колеблется ниже стартового уровня года в 42,02 грн, а летом он был в среднем на 1% ниже. На первую неделю сентября эксперт прогнозирует коридор 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро с ежедневными колебаниями в пределах нескольких копеек.

Кроме этого, Dragon Capital прогнозирует, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 грн/долл. до конца 2025 года и до 46 грн/долл. в 2026-м в случае длительной войны. В случае же "устойчивого перемирия" гривня может удерживаться на уровне около 44 грн/долл.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

