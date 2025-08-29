Курс доллара и евро с 1 сентября: нужно ли готовиться к резким скачкам

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в начале осени
- Каковы основные экономические показатели
Курс доллара в Украине сейчас остается стабильным и достаточно прогнозируемым. Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.
По его словам, основные колебания американской валюты происходили ниже стартового курса года в 42,02 грн. Также в течение июня-августа официальный курс доллара в среднем на 1% был ниже.
В то же время, летом продолжался постепенный рост евро, из-за мировых котировок пары доллар/евро.
"С начала года евро в Украине вырос почти на 10-12%, а за июнь-август - почти на 5%", - подчеркнул банкир.
Он отметил, что рынок живет трендами, и поэтому можно предположить, что начало осени окажется достаточно инерционным: основные валютные изменения будут соответствовать событиям лета.
Каким будет курс валют в первую неделю сентября
Лесовой также рассказал, какими могут быть основные показатели валютного рынка с 1 по 7 сентября:
- коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);
- ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;
- средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;
- недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.
"Сейчас основные экономические показатели, формирующие курсы, являются благоприятными для того, чтобы в очередной раз засвидетельствовать, что рынок находится в неугрожающем, достаточно стабильном уровне", - подытожил банкир.
Курс валют в сентябре
Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько сказала, что в сентябре НБУ будет активно использовать свои инструменты для сглаживания колебаний курса.
Она отметила, что при отсутствии шоков и своевременной поддержки со стороны регулятора национальная валюта сможет остаться стабильной.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, доктор экономических наук Алексей Плотников говорил, что не стоит надеяться, что в случае объявления перемирия гривна сразу начнет укрепляться, а доллар - обесцениваться.
Тарас Лесовой прогнозировал, что в последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности.
В то же время, в прогнозе инвесткомпании Dragon Capital говорится о том, что курс доллара в Украине может вырасти до 43,5 гривни до конца 2025 года.
О персоне: Тарас Лесовой
Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.
