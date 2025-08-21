Существенный рост или резкое падение: чего ждать от курса валют уже с 25 августа

Банкир отметил, что курс доллара будет зависеть от двух главных факторов.

Курс валют на следующую неделю / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Что будет влиять на стоимость валюты на следующей неделе

Каким будет курс доллара и евро до 31 августа

В последние дни лета ситуация на валютном рынке ощутимо не изменится. На рынке продлится период относительного спокойствия и стабильности. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

Что будет влиять на курс доллара

По его словам, курс доллара будет зависеть от двух главных факторов: это стратегия Нацбанка, которая исключает резкие скачки, и общее состояние экономики и снижение потребительских цен.

"Мы ожидаем, что до осени курсовые показатели останутся более-менее вменяемыми и основные условия на рынке не изменятся, то есть при минимальных текущих курсовых изменениях, разница курсов покупки/продажи будет крайне незначительной, а показатели межбанка и наличного рынка будут почти одинаковыми", - подчеркнул он.

От чего зависит курс евро

В то же время, добавляет банкир, курс евро будет зависеть от мировых котировок пары доллар/евро.

"Здесь также стоит ожидать стабильную изменчивость - курс евро вряд ли способен существенно вырасти, а доллар существенно обвалиться и наоборот. Сейчас речь идет о минимальных колебаниях соотношения этих валют", - говорит Лесовой.

Курс валют до конца лета

Банкир также поделился прогнозом и рассказал, какими будут основные показатели валютного рынка с 25 по 31 августа:

коридоры валютных изменений: 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49 грн/евро (на межбанке), 41,4-41,8 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Он подчеркнул, что по всем признакам "вхождение в осень" на валютном рынке будет мягким и без сенсаций.

Что будет с курсом валют после завершения войны

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что курс доллара не сильно зависит от окончания войны, но зависит от того, продолжат ли международные партнеры финансировать госбюджет Украины.

По его словам, объективных оснований для обесценивания доллара не будет.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в начале августа Национальный банк Украины снова нарастил объемы валютных интервенций и одновременно укрепил гривну до максимального уровня за последние четыре месяца, удерживая этот курс на протяжении всей прошлой недели.

Финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив сказал, что к концу 2025 года курс доллара в Украине превысит психологическую отметку в 42 гривни и вырастет примерно до 42,6 гривен.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

