Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

Марина Фурман
20 августа 2025, 16:37обновлено 20 августа, 17:21
Доллар в Украине дорожает второй день подряд.
Курс валют на 21 августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Гривна продолжает терять свои позиции, а доллар второй день подряд дорожает после падения до минимума с начала апреля. Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на четверг, 21 августа. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,37 грн за 1 доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

По отношению к евро, то гривна укрепляет позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 15 копеек.

Курс валют на 21 августа / фото: bank.gov.ua

На межбанке 20 августа курс упал на 6 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара остался без изменений - 41,60 гривен, евро стоит до 48,60 гривен.

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар. Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что будет с курсом валют после завершения войны. Он прогнозирует, что объективных оснований для обесценивания доллара не будет.

Ранее Главред рассказывал о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

