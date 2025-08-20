Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

Доллар в Украине дорожает второй день подряд.

Курс валют на 21 августа / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 21 августа

Насколько подешевело евро в Украине

Гривна продолжает терять свои позиции, а доллар второй день подряд дорожает после падения до минимума с начала апреля. Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на четверг, 21 августа. Об этом говорится на сайте регулятора.

Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,37 грн за 1 доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 2 копейки.

По отношению к евро, то гривна укрепляет позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 15 копеек.

Курс валют на 21 августа / фото: bank.gov.ua

На межбанке 20 августа курс упал на 6 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.

На наличном рынке курс доллара остался без изменений - 41,60 гривен, евро стоит до 48,60 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар. Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что будет с курсом валют после завершения войны. Он прогнозирует, что объективных оснований для обесценивания доллара не будет.

Ранее Главред рассказывал о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

