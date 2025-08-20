Доллар пошел на взлет, а евро летит в пропасть: в Украине изменился курс валют

Вы узнаете:
Гривна продолжает терять свои позиции, а доллар второй день подряд дорожает после падения до минимума с начала апреля. Национальный банк Украины повысил курс доллара к гривне на четверг, 21 августа. Об этом говорится на сайте регулятора.
Официальный курс на 21 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,37 грн за 1 доллар. Таким образом, украинская валюта ослабилась на 2 копейки.
По отношению к евро, то гривна укрепляет позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,17 гривны за один евро, то есть гривна укрепилась на 15 копеек.
На межбанке 20 августа курс упал на 6 копеек до 41,31-41,34 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.
На наличном рынке курс доллара остался без изменений - 41,60 гривен, евро стоит до 48,60 гривен.
Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 20 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривны за доллар. Доллар подорожал после падения до четырехмесячного минимума.
Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал, что будет с курсом валют после завершения войны. Он прогнозирует, что объективных оснований для обесценивания доллара не будет.
Ранее Главред рассказывал о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен.
