Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

Стал известен новый курс валют

Главное:

Курс доллара в Украине традиционно повышается под влиянием сезонных факторов

Осенью курс доллара в Украине традиционно повышается под влиянием сезонных факторов, таких как рост деловой активности и увеличение импорта энергоносителей.

Однако в условиях текущей модели формирования курса значительных колебаний в осенний период не ожидается, говорится в материале УНИАН.

По мнению аналитиков инвестиционной группы ICU, в ближайшие 4–6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным — в пределах 41,5–42 гривен за доллар.

/ Инфографика: Главред

"Этот валютный коридор сохраняется уже довольно долго, и пока нет признаков того, что НБУ намерен выходить за его рамки. Даже если сезонные факторы повлияют на рынок, колебания будут несущественными — в пределах 30–50 копеек, без выхода за установленный диапазон", — отмечают эксперты.

Курс доллара: прогноз эксперта

Динамика валютного рынка будет определяться рядом ключевых факторов. Как и ранее, основную роль в регулировании ситуации продолжит играть Национальный банк Украины.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, курс доллара, вероятно, останется относительно стабильным, тогда как на поведение евро большее влияние будут оказывать глобальные валютные торги.

