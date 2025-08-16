Укр
Читать на украинском
Есть ли угроза резкого скачка доллара: появился прогноз сезонного колебания

Алексей Тесля
16 августа 2025, 23:20
В ближайшие 4–6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным, говорят аналитики.
Стал известен новый курс валют / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Главное:

  • Курс доллара в Украине традиционно повышается под влиянием сезонных факторов
  • В ближайшие 4–6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным

Осенью курс доллара в Украине традиционно повышается под влиянием сезонных факторов, таких как рост деловой активности и увеличение импорта энергоносителей.

Однако в условиях текущей модели формирования курса значительных колебаний в осенний период не ожидается, говорится в материале УНИАН.

По мнению аналитиков инвестиционной группы ICU, в ближайшие 4–6 недель курс доллара, скорее всего, останется стабильным — в пределах 41,5–42 гривен за доллар.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

"Этот валютный коридор сохраняется уже довольно долго, и пока нет признаков того, что НБУ намерен выходить за его рамки. Даже если сезонные факторы повлияют на рынок, колебания будут несущественными — в пределах 30–50 копеек, без выхода за установленный диапазон", — отмечают эксперты.

Курс доллара: прогноз эксперта

Динамика валютного рынка будет определяться рядом ключевых факторов. Как и ранее, основную роль в регулировании ситуации продолжит играть Национальный банк Украины.

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тараса Лесового, курс доллара, вероятно, останется относительно стабильным, тогда как на поведение евро большее влияние будут оказывать глобальные валютные торги.

Ранее сообщалось о том, когда курс доллара может подскочить до 46 гривен. В Украине ожидается сезонное увеличение спроса на иностранную валюту.

Как сообщал Главред, финансовый аналитик Андрей Шевчишин заявил, что новое торговое соглашение между США и Евросоюзом накладывает существенные финансовые обязательства на ЕС и имеет негативный характер в отношении европейской валюты.

Напомним, обменять доллары больше не так легко - какие купюры конфискуют безвозвратно. За услугу инкассо банки взимают комиссию, которая обычно составляет 7-10% от суммы транспортируемой иностранной валюты.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

курс валют курс доллара доллар гривна
