Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

До трех раз в день без света: график отключений для Днепра и области на 3 января

Руслан Иваненко
2 января 2026, 20:39обновлено 2 января, 21:32
79
В Днепре и области 3 января свет будут выключать по обновленному почасовому графику.
До трех раз в день без света: график отключений для Днепра и области на 3 января
Узнавайте расписание работы пунктов несокрушимости в громадах Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Кратко:

  • 3 января в Днепре и области будут отключать электроэнергию 1-3 раза в сутки
  • Ограничения коснутся всех очередей потребителей, для некоторых - одно, для других - до трех отключений
  • Точный график доступен на сайте ДТЭК по вводу адреса

В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от одного до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

По данным компании, ограничения коснутся всех очередей потребителей. Для подчиненных 1.1 предусмотрено одно отключение в сутки, для остальных - два-три.

видео дня

"В случае изменений компания обещает оперативно информировать граждан через свой телеграмм-канал", - отмечают в ДТЭК.

Графики отключений для каждой очереди

1.1 Очередь:

13:30 - 17:00

1.2 Очередь:

03:00 - 06:30

13:30 - 17:00

2.1 Очередь:

03:00 - 06:30

13:30 - 20:30

2.2 Очередь:

03:00 - 06:30

14:00 - 17:00

3.1 Очередь:

08:00 - 10:00

17:00 - 20:30

3.2 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 20:30

4.1 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 22:00

4.2 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 20:30

5.1 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

5.2 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

6.1 Очередь:

10:00 - 17:00

20:30 - 24:00

6.2 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 3 января Фото: ДТЭК

Точный график отключений можно проверить на сайте ДТЭК, введя свой адрес. Потребители поделены на шесть очередей: для трех очередей ограничения затрагивают около половины пользователей, более трех очередей - большинство, а менее трех - электроэнергия доступна большинству.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения электроэнергии / Инфографика: Главред

Пункты несокрушимости для жителей

О наличии пунктов несокрушимости в Днепропетровской области можно узнать на сайте областной военной администрации. Они работают в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. В пунктах есть свет, тепло и вода. Посетители могут бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Как снижение температуры влияет на продолжительность отключений электроэнергии - комментарий эксперта

Эксперт в сфере энергетики, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, прокомментировал ситуацию с возможными отключениями электроэнергии в условиях кратковременного похолодания.

По его словам, незначительное снижение температуры до -16 °C в течение двух суток не создает угрозы для стабильности энергосистемы страны.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно существенно влиять на работу системы. Все зависит от поведения потребителей: если они будут рационально пользоваться электроэнергией - ситуация контролируемая, если же массово включат обогреватели и кондиционеры - нагрузка возрастет", - отметил Голиздра.

Он добавил, что резкое снижение температуры всегда сопровождается повышением нагрузки на сети, однако пока оснований для массовых или длительных отключений электроэнергии нет.

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровщина свет отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 января

21:16Энергетика
Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

20:23Война
Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавших

Последние новости

21:26

Всего одна ложка и свекла готова за несколько минут: какой продукт с этим поможет

21:25

До весны точно можно забыть: как предотвратить появление плесени зимой

21:20

Дональд Трамп набросился на Джорджа Клуни - что сделал актер

21:16

Света будет значительно больше: появился график отключений для Киева и области 3 январяФото

20:39

До трех раз в день без света: график отключений для Днепра и области на 3 январяФото

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 годуРешение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году
20:23

Путин не смог: The Times рассказали, как облажался российский диктатор

19:44

Город как "большая серая зона": в Силах обороны рассказали о ходе боев на юге

19:20

Обязательная эвакуация: из приграничных сел на Черниговщине начали вывозить людей

19:20

"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

Реклама
19:10

Зеленский сделал сильное назначение для Украинымнение

18:57

Технология, которая отошла в прошлое: почему мусоропроводы стали редкостью в домах

18:45

"Стандарты СРСР": клиенты Ощадбанка не могут нормально переслать деньги

18:16

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ в ближайшее время: что известно

18:15

Суббота тоже без света: "Укрэнерго" обнародовало план отключений на 3 января

18:01

Мыши не выдержат и убегут: простой способ избавиться от грызунов в гараже и погребе

17:44

Зеленский раскрыл, кто возглавил ГУР вместо Кирилла Буданова

17:27

Только одно место в холодильнике: куда переставить молоко, чтобы оно не скисло

17:12

Первое полнолуние 2026 откроет новый этап: кого ждут перемены и удачаВидео

17:09

Сбивать "Шахеды" станет труднее: Флеш раскрыл новую опасность российских атак

16:57

Робот, пропавший в Антарктиде на 9 месяцев, вернулся с тревожными результатами

Реклама
16:51

"Не буду вешать коляску на елку": звезда "Крепостной" заявила о беременностиВидео

16:48

Вся валюта в Украине резко взлетела после падения: новый курс на 5 января

16:34

Свет может вернуться не всем сразу: эксперт озвучил реальный прогноз

16:00

"Я заканчиваю карьеру": Melovin объявил о важном решении

15:58

"Продолжаю служить": Буданов ответил на предложение Зеленского возглавить ОП

15:58

Могут даже навредить здоровью: какие вещи не следует покупать в секонд-хенде

15:57

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState раскрыли ситуацию на фронте

15:35

Четырем знакам зодиака январь подарит шанс на миллион: кто будет купаться в удаче

15:33

Любит темноту и был на волосок от смерти: что известно о новом главе ОП

15:23

Главная угроза в 2026 году: Игнат предупредил о новой опасной тактике РФ

14:58

Рис получится намного вкуснее: секретный способ приготовления

14:52

Журналист раскритиковал идею Кабмина разрешить продажу лекарств на АЗС

14:47

Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: уже есть много пострадавшихФото

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

Реклама
12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять