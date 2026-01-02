До трех раз в день без света: график отключений для Днепра и области на 3 января

В Днепре и области 3 января свет будут выключать по обновленному почасовому графику.

3 января в Днепре и области будут отключать электроэнергию 1-3 раза в сутки

Ограничения коснутся всех очередей потребителей, для некоторых - одно, для других - до трех отключений

Точный график доступен на сайте ДТЭК по вводу адреса

В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от одного до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.

По данным компании, ограничения коснутся всех очередей потребителей. Для подчиненных 1.1 предусмотрено одно отключение в сутки, для остальных - два-три.

"В случае изменений компания обещает оперативно информировать граждан через свой телеграмм-канал", - отмечают в ДТЭК.

Графики отключений для каждой очереди

1.1 Очередь:

13:30 - 17:00

1.2 Очередь:

03:00 - 06:30

13:30 - 17:00

2.1 Очередь:

03:00 - 06:30

13:30 - 20:30

2.2 Очередь:

03:00 - 06:30

14:00 - 17:00

3.1 Очередь:

08:00 - 10:00

17:00 - 20:30

3.2 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 20:30

4.1 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 22:00

4.2 Очередь:

06:30 - 10:00

17:00 - 20:30

5.1 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

5.2 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

6.1 Очередь:

10:00 - 17:00

20:30 - 24:00

6.2 Очередь:

00:00 - 03:00

10:00 - 13:30

20:30 - 24:00

Точный график отключений можно проверить на сайте ДТЭК, введя свой адрес. Потребители поделены на шесть очередей: для трех очередей ограничения затрагивают около половины пользователей, более трех очередей - большинство, а менее трех - электроэнергия доступна большинству.

Пункты несокрушимости для жителей

О наличии пунктов несокрушимости в Днепропетровской области можно узнать на сайте областной военной администрации. Они работают в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.

Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. В пунктах есть свет, тепло и вода. Посетители могут бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.

Как снижение температуры влияет на продолжительность отключений электроэнергии - комментарий эксперта

Эксперт в сфере энергетики, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, прокомментировал ситуацию с возможными отключениями электроэнергии в условиях кратковременного похолодания.

По его словам, незначительное снижение температуры до -16 °C в течение двух суток не создает угрозы для стабильности энергосистемы страны.

"Кратковременное похолодание на двое суток не должно существенно влиять на работу системы. Все зависит от поведения потребителей: если они будут рационально пользоваться электроэнергией - ситуация контролируемая, если же массово включат обогреватели и кондиционеры - нагрузка возрастет", - отметил Голиздра.

Он добавил, что резкое снижение температуры всегда сопровождается повышением нагрузки на сети, однако пока оснований для массовых или длительных отключений электроэнергии нет.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

