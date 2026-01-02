До трех раз в день без света: график отключений для Днепра и области на 3 января

Кратко:
- 3 января в Днепре и области будут отключать электроэнергию 1-3 раза в сутки
- Ограничения коснутся всех очередей потребителей, для некоторых - одно, для других - до трех отключений
- Точный график доступен на сайте ДТЭК по вводу адреса
В субботу, 3 января, в большинстве областей Украины вводятся почасовые отключения электроэнергии. В Днепре и Днепропетровской области свет будут выключать от одного до трех раз в сутки, сообщает ДТЭК.
По данным компании, ограничения коснутся всех очередей потребителей. Для подчиненных 1.1 предусмотрено одно отключение в сутки, для остальных - два-три.
"В случае изменений компания обещает оперативно информировать граждан через свой телеграмм-канал", - отмечают в ДТЭК.
Графики отключений для каждой очереди
1.1 Очередь:
13:30 - 17:00
1.2 Очередь:
03:00 - 06:30
13:30 - 17:00
2.1 Очередь:
03:00 - 06:30
13:30 - 20:30
2.2 Очередь:
03:00 - 06:30
14:00 - 17:00
3.1 Очередь:
08:00 - 10:00
17:00 - 20:30
3.2 Очередь:
06:30 - 10:00
17:00 - 20:30
4.1 Очередь:
06:30 - 10:00
17:00 - 22:00
4.2 Очередь:
06:30 - 10:00
17:00 - 20:30
5.1 Очередь:
00:00 - 03:00
10:00 - 13:30
20:30 - 24:00
5.2 Очередь:
00:00 - 03:00
10:00 - 13:30
20:30 - 24:00
6.1 Очередь:
10:00 - 17:00
20:30 - 24:00
6.2 Очередь:
00:00 - 03:00
10:00 - 13:30
20:30 - 24:00
Точный график отключений можно проверить на сайте ДТЭК, введя свой адрес. Потребители поделены на шесть очередей: для трех очередей ограничения затрагивают около половины пользователей, более трех очередей - большинство, а менее трех - электроэнергия доступна большинству.
Пункты несокрушимости для жителей
О наличии пунктов несокрушимости в Днепропетровской области можно узнать на сайте областной военной администрации. Они работают в районных военных администрациях, старостатах и горсоветах в рабочие часы.
Пункт несокрушимости Никопольской громады работает круглосуточно, другие открываются при необходимости. В пунктах есть свет, тепло и вода. Посетители могут бесплатно выпить чаю, подзарядить гаджеты и отдохнуть.
Как снижение температуры влияет на продолжительность отключений электроэнергии - комментарий эксперта
Эксперт в сфере энергетики, председатель Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра, прокомментировал ситуацию с возможными отключениями электроэнергии в условиях кратковременного похолодания.
По его словам, незначительное снижение температуры до -16 °C в течение двух суток не создает угрозы для стабильности энергосистемы страны.
"Кратковременное похолодание на двое суток не должно существенно влиять на работу системы. Все зависит от поведения потребителей: если они будут рационально пользоваться электроэнергией - ситуация контролируемая, если же массово включат обогреватели и кондиционеры - нагрузка возрастет", - отметил Голиздра.
Он добавил, что резкое снижение температуры всегда сопровождается повышением нагрузки на сети, однако пока оснований для массовых или длительных отключений электроэнергии нет.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
