"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

Вы узнаете:
- Как обстоят дела с электроэнергией в Киеве и области
- Сократятся ли графики отключения света
Даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится минимум 3-4 недели. У нас банально не хватает электроэнергии.
В интервью Главреду председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что весь январь мы будем жить по графикам отключений с учетом низких температур.
"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область — дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения по региону," - отметил он.
Попенко считает, что как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии.
"Продолжительность отключений будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки", - подытожил эксперт.
Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
Кроме того, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.
Напомним, что декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.
О персоне: Олег Попенко
Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.
