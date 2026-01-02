"И 16 часов в сутки": эксперт рассказал, что будет с отключения света в Киеве

Как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии, считает эксперт.

https://glavred.info/ukraine/i-16-chasov-v-sutki-ekspert-rasskazal-chto-budet-s-otklyucheniya-sveta-v-kieve-10728962.html Ссылка скопирована

Как обстоят дела с электроэнергией в Киеве и области / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Как обстоят дела с электроэнергией в Киеве и области

Сократятся ли графики отключения света

Даже без новых обстрелов ситуация с отключениями света в Киеве и области продлится минимум 3-4 недели. У нас банально не хватает электроэнергии.

В интервью Главреду председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что весь январь мы будем жить по графикам отключений с учетом низких температур.

видео дня

"У нас банально не хватает электроэнергии. Киев и Киевская область — дефицитный регион. Электроэнергию приходится брать с Ровенской и Хмельницкой АЭС, но пропускные возможности сети ограничены. К сожалению, недавние удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Киевской ГЭС, что, соответственно, сократило возможности генерации и распределения по региону," - отметил он.

Попенко считает, что как минимум еще месяц Киев и область будут с серьезными проблемами по электроэнергии.

"Продолжительность отключений будет зависеть от погоды — это может быть и 6-8 часов, и 16 часов в сутки", - подытожил эксперт.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика / Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в пятницу, 2 января, во всех регионах Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Кроме того, в новогоднюю ночь российские оккупационные войска нанесли удар по энергообъектам Украины. Всего враг запустил по Украине более 200 ударных БпЛА. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в заметке в Telegram.

Напомним, что декабре 2025 года Россия существенно нарастила интенсивность ударов по Одессе и области. В результате обстрелов были повреждены объекты инфраструктуры, хранилища и электросети. Издание The Wall Street Journal выяснило причины, по которым российская армия целенаправленно осуществляет воздушный террор против этого региона Украины.

Вам может быть интересно:

О персоне: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал главой комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред