Спасут дом от грибка: какие растения убивают плесень в квартире

Растения не заменяют осушитель воздуха и профессиональную обработку при сильном поражении плесенью, но могут служить дополнительной мерой профилактики.

​ Названы семь комнатных растений, которые спасут дом от плесени зимой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, pexels.com ​

Вы узнаете:

Какие комнатные растения помогают снижать влажность воздуха

Какие цветы чистят воздух от токсинов

Плесень нередко появляется в помещениях с повышенной влажностью. Грибок - частое явление в ванной комнате, где регулярно образуется конденсат. Но зимой он может стать проблемой и в других частях дома. Один из лучших способов предотвратить появление плесени — это избавляться от конденсата, как только он образуется. Помочь в этом могут комнатные растения, поскольку они извлекают влагу из воздуха, предотвращая образование конденсата.

Не все комнатные растения способны впитать лишнюю влагу из воздуха, но некоторые цветы творят настоящие чудеса, поддерживая свежесть в доме без необходимости покупать осушитель воздуха, передает Еxpress.

Какие растения помогают бороться с плесенью

1. Тилландсия.

Эти растения поглощают влагу непосредственно через листья, то есть способны впитывать избыточную влажность воздуха.

Тилландсия прекрасно подходит для выращивания в помещении, поскольку не требует почвы, а значит, вам не придется сталкиваться с проблемами, связанными с грибными комариками или чрезмерным поливом, вызывающим образование плесени.

Тилландсия / Фото: pixabay.com

Эти растения следует поливать или опрыскивать водой 1-3 раза в неделю, чтобы помочь им лучше усваивать воду и питательные вещества. Они предпочитают яркий рассеянный солнечный свет, поэтому тилландсии следует размещать возле окон, на которые не попадают прямые солнечные лучи.

2. Фикус каучуконосный (Ficus elastica).

Это растение поглощает загрязняющие вещества из воздуха, которые способствуют росту плесени. Исследования показывают, что фикус способен удалять до 60% таких загрязняющих веществ, как споры плесени, бактерии и токсины, что делает его отличным средством для улучшения качества воздуха в помещении.

Эти растения также способны выживать в условиях недостаточного освещения, а значит, могут защитить от плесени такие места, как спальни и гостиные, где могут быть закрыты шторы.

Фикус / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия

3. Алоэ вера.

Это еще одно растение, которое может помочь удалить избыток влаги из воздуха. Оно является естественным очистителем воздуха с антимикробными свойствами. Алоэ вера поглощает влагу как из воздуха, так и из почвы, что делает его идеальным для размещения в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная комната или кухня.

Алоэ вера / Фото pixabay.com

4. Сансевиерия.

Сансевиерия способна снижать содержание токсинов и спор плесени в воздухе. Это отличное, неприхотливое растение для борьбы с плесенью, поскольку оно поглощает из воздуха больше влаги, чем выделяет.

Эти растения также вырабатывают кислород в течение всей ночи, что может помочь улучшить качество воздуха во время сна. Их нужно поливать всего раз в 2-8 недель, и они предпочитают, чтобы почва просыхала между поливами, чтобы предотвратить гниение. Таким образом, сансевиерия идеально подходит для тех, кто хочет снизить влажность в своем доме.

Сансевиерия / Фото pixabay.com

5. Хлорофитум.

Эти растения помогают уменьшить количество частиц, вызывающих образование плесени в вашем доме. Растение не может полностью уничтожить уже имеющуюся плесень, но может помочь замедлить ее рост, снижая избыточную влажность и улучшая циркуляцию воздуха.

Хлорофитум / Фото rastenievod.com

6. Английский плющ.

В исследовании НАСА "Чистый воздух" это растение было признано одним из лучших по удалению загрязняющих веществ из воздуха в помещениях, в частности бензола, формальдегида и трихлорэтилена. Он хорошо растет во влажных местах, таких как ванные комнаты, где может поглощать избыточную влагу, и лучше всего работает, если его подвесить в кашпо.

Однако следует отметить, что английский плющ токсичен для домашних животных и детей при проглатывании, а его сок может вызывать раздражение кожи, поэтому лучше избегать этого растения, если вы опасаетесь, что оно может навредить членам вашей семьи.

Английский плющ / Фото: pexels.com

7. Спатифиллум.

Цветок "женское счастье" отлично впитывает влагу из воздуха. Спатифиллумы лучше всего размещать в ванных комнатах, на кухнях или в местах, где обычно развешивают белье для сушки, так как они помогают избавиться от избыточной влаги, которая может привести к образованию плесени.

Хотя эти растения могут помочь удалить часть влаги из воздуха, они не способны справиться с сильным разрастанием плесени и не могут заменить профессиональную обработку от грибка.

Спатифиллум / Фото instagram.com/spatifillum_flow

