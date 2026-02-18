Очередей на квартиры в Украине больше не будет: какое революционное решение приняли

По новому закону, прозрачность очереди и распределения должна обеспечить единая электронная система и механизмы общественного контроля, пояснил юрист.

https://glavred.info/ukraine/ocheredey-na-kvartiry-v-ukraine-bolshe-ne-budet-kakoe-revolyucionnoe-reshenie-prinyali-10741982.html Ссылка скопирована

В Украине готовят масштабную реформу Жилищного кодекса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео YouTube

Что сказал юрист:

Новый закон в долгосрочной перспективе будет выгоден для тех, кто реально нуждается в жилье

Он подчеркнул, что документ существенно усиливает гарантии защиты жилья

В то же время закон не ограничивает права собственности на уже приватизированное или частное жилье

В Украине готовится одна из самых масштабных реформ жилищной политики за последние десятилетия — принятие нового Жилищного кодекса, который должен заменить устаревший Жилищный кодекс Украинской ССР. Владимир Зеленский на днях подписал закон № 4751-IX "Об основных принципах жилищной политики", который предусматривает отказ от советской модели распределения квартир через очереди и переход к системе, где государство создает условия для обеспечения граждан жильем, а не распределяет его административно. О том, как будет работать реформа, рассказал юрист практики недвижимости и земельного права юридической фирмы "Результат" Артем Чекаленко в эксклюзивном комментарии Главреду.

Юрист считает, что в долгосрочной перспективе новый закон будет выгодным для людей, которые действительно нуждаются в жилье, а также для общества в целом, ведь система распределения переходит от бумажных очередей к цифровому, более прозрачному и контролируемому механизму.

видео дня

По его словам, документ существенно ограничивает возможности для злоупотреблений, в частности в случаях приватизации задним числом, поскольку все процедуры становятся четко урегулированными и цифровизированными.

Чекаленко также подчеркнул, что закон вводит принципиально новую гарантию: отныне выселение из арендованного жилья или ограничение права пользования им возможно только по решению суда и в соответствии с определенными законом основаниями и процедурой. Он подчеркнул, что это не просто формальное изменение, а существенное обновление подхода, которое фактически лишает практики, когда арендатора можно было лишить жилья единоличным решением.

"Базовые гарантии в законе сформулированы четко: никто не может быть выселен или ограничен в пользовании жильем иначе, чем по решению суда и в порядке, установленном законом", - сказал он.

Юрист Чекаленко отметил, что жильцов государственного и коммунального жилья нельзя выселять, переселять или отселять без предварительного предоставления другого пригодного для проживания помещения, если сохраняются основания для пользования и это право не утрачено. Исключениями являются добровольное выселение или решение суда. В случае с частным жильем, в частности арендованным, такие действия также возможны исключительно на основании судебного решения.

"Важно, что законом запрещено выселять, если человек является стороной спора об основаниях выселения или проживания до момента разрешения спора (с некоторыми исключениями типа аварий, чрезвычайных ситуаций, последствий агрессии)", — пояснил Чекаленко.

В то же время эксперт подчеркнул, что в отношении уже приватизированного или частного жилья новый закон не ограничивает права собственности и не меняет правил купли-продажи, дарения или наследования.

Что касается социального жилья, по словам юриста, документ определяет достаточно широкий перечень лиц, которые могут претендовать на государственную поддержку. К ним относятся люди, не имеющие доступа к жилью надлежащего качества, нуждающиеся в социальной защите, а также другие категории граждан, предусмотренные законодательством.

"Социальное жилье будет предоставляться тем, кто нуждается в социальной защите, и другим категориям, определенным законом, по решению органа власти и по договору аренды социального жилья. Что касается прозрачности "очереди", то единая жилищная "э-система" должна обеспечить открытый доступ к информации о жилье, включая сведения о предоставлении жилья. Плюс задекларирован общественный контроль (слушания, обсуждения, обращения, иски и т.д.). Хотя, как показывает практика, прозрачность будет настолько прозрачной, насколько качественно Кабмин пропишет порядок: критерии, приоритеты, публичность данных", - добавил Чекаленко.

Реформы в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине готовят пакет изменений в законодательство о мобилизации, который может существенно отразиться как на деятельности территориальных центров комплектования, так и на ответственности граждан, уклоняющихся от выполнения воинского долга. Об этом сообщил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Также рассматривается возможность повышения минимальной пенсии до шести тысяч гривен. Ожидается, что это решение может охватить не менее трети пенсионеров, однако его реализация будет зависеть от проведения реформы солидарной пенсионной системы. Об этом заявил министр социальной политики, семьи и национального единства Денис Улютин.

Кроме того, правительство внедряет три новые реформы в сфере образования, направленные на поддержку педагогов и ученых. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Другие новости:

О персоне: Артем Чикаленко Артем Чекаленко - юрист практики недвижимости и земельного права юридической фирмы "Результат". Магистр права, окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред