Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля

Юрий Берендий
18 февраля 2026, 23:05
19 февраля в Черкасской области будут действовать почасовые отключения электроэнергии из-за последствий вражеских обстрелов и ракетно-дроновых атак.
Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля
Отключение света Черкассы - графики для Черкасской области на 19 февраля

О чем идет речь в материале:

  • Свет в Черкасской области будут отключать в течение суток
  • Ограничения применяются из-за последствий российских обстрелов

19 февраля в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения и графики ограничения мощности для промышленности. О том, когда не будет света в Черкасской области 19 февраля, сообщило "Черкассыоблэнерго".

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что ограничения вводятся в связи с постоянными вражескими обстрелами и последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Черкасская область без света: появились новые графики отключений на 19 февраля
Графики отключения света в Черкасской области 19 февраля

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:30, 11:00 – 14:30, 17:00 – 20:30, 23:00 – 24:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 01:00 – 03:30, 07:30 – 09:30, 12:00 – 15:30, 18:00 – 21:30, 23:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 03:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 13:30 – 17:00, 19:30 – 23:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 03:30 – 06:00, 08:30 – 12:00, 14:30 – 18:00, 20:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 01:00, 04:30 – 07:00, 09:30 – 13:00, 15:30 – 19:00, 21:30 – 24:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 02:00 – 05:30, 08:00 – 11:30, 14:00 – 17:30, 20:00 – 23:30

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:00 – 04:30, 07:00 – 10:30, 13:00 – 16:30, 19:00 – 22:30

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:30, 10:00 – 13:30, 16:00 – 19:30

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 04:00 – 06:30, 09:00 – 12:30, 15:00 – 18:30, 21:00 – 24:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 01:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:30 – 16:00, 18:30 – 22:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:00 – 03:00, 06:30 – 09:00, 11:30 – 15:00, 17:30 – 21:00

Отключение света 19 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 02:00, 05:30 – 08:00, 10:30 – 14:00, 16:30 – 20:00, 22:30 – 24:00

Согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", 18 февраля с 00:00 до 24:00 для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения
Генерация электроэнергии в Украине

По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 19 февраля с 00:00 до 24:00 для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области будут действовать графики ограничения мощности.

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, состояние украинской энергосистемы остается напряженным из-за повреждения объектов инфраструктуры и ограниченных возможностей передачи электроэнергии между регионами. В отдельных городах ситуация особенно сложная, в частности в Киеве. Об этом сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

В то же время российские войска продолжают атаковать энергетические объекты столицы, пытаясь лишить ее как внутреннего, так и внешнего энергоснабжения. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Чтобы в следующем отопительном сезоне сократить продолжительность отключений электроэнергии для населения, необходимо сосредоточиться на трех основных направлениях работы, отметил Александр Харченко.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" — оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

