План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

Эксперт предупреждает о сложной ситуации в некоторых районах и прифронтовых городах, которая может продлиться весь отопительный сезон.

https://glavred.info/war/plan-razedineniya-ekspert-raskryl-istinnuyu-cinichnuyu-cel-atak-rf-10734077.html Ссылка скопирована

Эксперт предупреждает о последствиях для критической инфраструктуры этой зимой / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/minenergoUkraine, УНИАН, скриншот

Кратко:

Россия наносит удары по Киеву для дестабилизации энергосистемы

В результате атак пострадали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 столицы

Самая сложная ситуация с теплом в Киеве и прифронтовых регионах

Российские оккупанты продолжают удары по энергетической инфраструктуре Киева с целью оставить столицу без внутреннего и внешнего энергоснабжения. Об этом в интервью УНИАН сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова, энергетический эксперт Владимир Омельченко.

"Прежде всего бьют по самым чувствительным местам Киева. Это системы теплоснабжения в морозную погоду, которые трудно защитить. Это критическая инфраструктура зимой для миллионов людей", – отметил Омельченко. видео дня

Психологический эффект ударов

По его словам, удары по столице имеют психологический эффект – Кремль надеется, что жители города не выдержат и начнут требовать капитуляции на российских условиях.

Эксперт отметил, что первоначальная цель россиян заключалась в разделении украинской энергосистемы на три части – Левобережную, Правобережную и Одесский регион – до нового года, однако этого им не удалось достичь.

Состояние ТЭЦ после последних атак

Последствия последних атак на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве, по словам Омельченко, меньше, чем во время предыдущих обстрелов.

"Но полностью ТЭЦ-5, например, невозможно будет восстановить, как минимум, до окончания этого отопительного сезона. Можем говорить только о частичном восстановлении – а это Голосеевский, Печерский районы, Теремки", – добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Ситуация в столице и прифронтовых регионах

Энергетический эксперт отметил, что самая сложная ситуация остается в Киеве, где больше всего домов без тепла, а также в прифронтовых регионах – Харькове, Днепре, Полтавской области и Запорожье.

"В Херсоне особенно сложно, потому что там выбили тепловую генерацию, разрушили ТЭЦ", – добавил Омельченко.

Он также подчеркнул необходимость выделения средств столичными властями для временного перемещения людей из уязвимых категорий.

Какова цель российских атак по Киеву – мнение эксперта

Российские войска сосредотачивают удары по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Киева, в частности по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, сейчас невозможно дать стопроцентную гарантию стабильной работы энергосистемы столицы.

"Фактически единственным действенным средством защиты остается эффективная работа сил противовоздушной обороны, тогда как любые попытки заранее прогнозировать масштабы возможных разрушений являются преждевременными", — отметил эксперт.

Сергиенко подчеркнул, что оценивать последствия ударов заранее практически невозможно.

"Говорить заранее, что именно и насколько будет сложно, — это, по сути, гадание на кофейной гуще. Будем как-то выживать, будем приспосабливаться", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что в таких условиях столица может оказаться в зоне риска даже при минимальных разрушениях, а ключевым фактором стабильности остается оперативность и эффективность действий сил противовоздушной обороны.

Атака по Украине 20 января — последние новости

Как сообщал Главред, 20 января Россия атаковала Киев баллистическими ракетами и дронами. В результате удара без тепла остались 5 635 многоэтажек, а левый берег столицы остался без водоснабжения.

Кроме того, в Украине вынужденно введены аварийные отключения света, местами - достаточно жесткие. Самая сложная ситуация наблюдается в Киевской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Полтавской областях.

Напомним, что в Ровенской области россияне атаковали объекты критической инфраструктуры. Из-за этого более 10 тысяч абонентов остались без света, в нескольких домах выбиты окна, повреждены автомобили.

Читайте также:

О персоне: Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и реализации международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992–1996 гг. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997–1998 — главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности Министерства экономики Украины; 1998–2003 — НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004–2007 — главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. — эксперт Центра Разумкова, с 2013 года — директор энергетических программ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред