Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

Руслан Иваненко
19 января 2026, 23:52
82
Ситуация с электричеством в Киеве различается в зависимости от районов города и постепенно стабилизируется по мере возобновления генерации.
отключение света
Резервные линии работают нестабильно и свет в некоторых районах пропадает из-за перегрузки / Коллаж: Главред, фото: pexels

Кратко:

  • Киев до сих пор не восстановил прогнозируемые графики отключений.
  • Поврежденное оборудование и морозы замедляют ремонт.
  • Ситуация с электричеством различается в районах города.

Киев не смог восстановить стабильные графики отключений электроэнергии из-за повреждения оборудования, отвечающего за распределение электрической энергии. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, ситуация со светом в столице сейчас значительно различается в зависимости от районов города.

видео дня

"Электроснабжение постепенно возвращается. В одних районах это больше чем 4 через 12, или 3 через 10. Есть даже районы, в которых свет есть почти весь день или всю ночь. Это означает, что генерация понемногу возвращается в столицу", – подчеркнул эксперт.

Причины задержки восстановления графиков

Рябцев отметил, что столицу планировали перевести на почасовые графики отключений еще с 20 января, однако многочисленные повреждения оборудования помешали этому.

"Никто даже не говорит, когда они появятся, потому что рассчитывают на одно, а получается по-другому. У них предельный срок был двадцатое число (января, – ред.). Я думал, что на выходных будем со стабилизационными, но не получилось", – подчеркнул эксперт.

Энергетик также объяснил, что ремонт замедляется из-за стремления киевлян включить все приборы сразу после восстановления электроснабжения, а также из-за морозов, которые повышают нагрузку на сеть, поврежденную после российских обстрелов.

"Свет включают. Проходит две минуты, и его нет. Что это значит? Это значит, что работает какая-то резервная линия. "Укрэнерго" дает команду на включение, диспетчер включает, мощность поднимается и, потом все быстро втыкают... Резервная линия на такую мощность, конечно, не рассчитана... Хорошо, если сработает автоматическая защита, а если нет, то то, что отремонтировали, оно и сгорело", – пояснил Геннадий Рябцев.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация энергии в Украине / Инфографика: Главред

Масштабы удара и скорость восстановления теплоснабжения – мнение экспертов

Масштабы удара по Киеву в ночь на 9 января были беспрецедентными, однако восстановление теплоснабжения прошло на чрезвычайно высоком уровне, отмечают эксперты.

"Даже государства Евросоюза вряд ли смогли бы справиться с подобным вызовом настолько оперативно", – отметил Александр Харченко, директор Центра энергетических исследований.

Эксперт пояснил, что ключевым фактором стала предварительная подготовка. "Киевтеплоэнерго" заранее отрабатывало сценарии чрезвычайных ситуаций, проводило инструктажи для ответственных лиц и отрабатывало действия в случае аварий. После вывода из строя крупнейших тепловых источников специалисты быстро сбросили воду в проблемных участках и переключились на альтернативные мощности.

Последствия и прогноз восстановления

В то же время специалист предупреждает о последствиях для части столичных домов.

"Около 100-150 тысяч киевлян могут остаться без отопления до весны из-за труб, которые от мороза могут потрескаться", – отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, для полного восстановления необходим технический аудит каждого дома – около 50-100 объектов. Далее требуется бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистичном сценарии весь процесс может занять 8–10 месяцев.

"Это большой вызов для столицы, и важно, чтобы все этапы были выполнены максимально профессионально и без задержек", – подчеркнул Попенко.

Отключение света в Украине – новости по теме

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики восстановят работу. Реалистичный предполагает, что РФ осуществит несколько атак, что затруднит восстановление, а негативный – к концу зимы разрушат все генерирующие мощности, крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

Кроме того, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Напомним, что масштабы удара, который Киев пережил в ночь на 9 января, были беспрецедентными, однако скорость и эффективность восстановления теплоснабжения оказались на чрезвычайно высоком уровне.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

23:52Энергетика
Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

21:35Украина
"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Последние новости

01:30

"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

01:03

Как часто мыть автомобиль зимой эксперты назвали точное количество процедурВидео

19 января, понедельник
23:59

Ремонт дома открыл настоящий клад: тайник в потолке принес шальные деньги

23:52

Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

23:47

До титула и детей: Меган Маркл показала начало отношений с принцем Гарри

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
23:23

Устранение Путина: раскрыт вероятный сценарий заговора в КремлеВидео

22:56

От рассады до урожая: эксперт назвал три группы удобрений, которые работаютВидео

22:44

Как будут отключать свет в Черкасской области 20 января - новые графики

22:39

Неузнаваемый Максим Галкин раскрыл правду о своем возрасте

Реклама
22:32

Жизнь резко перевернулась: женщина узнала о необыкновенной беременности

22:21

Новый график отключения света для Запорожья и области на 20 января

22:01

"Вова, который в Б-классе": Елена Зеленская дала трогательный комментарий о муже

21:35

Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФВидео

21:31

"Задача — создать купол над Украиной": Елизаров возглавил новое направление работы ПВО

21:24

Желтые пятна на потолке исчезнут за полчаса: домашний метод, который реально работает

21:11

Графики охватят весь день: как будут отключать свет в Днепре и области 20 январяФото

21:11

Украина нанесла серию ударов по объектам РФ: есть подтвержденные попадания

20:42

Малюк впервые после отставки встретился с Зеленским - какой "сюрприз" готовят для РФ

20:39

Как уберечь дымоход от сажи во время морозов: три золотых правила опытных печников

20:32

Морозы больше не страшны: чем утеплить двери, чтобы дома сразу стало теплоВидео

Реклама
19:19

Эпоха закончилась: в Риме скончался основатель бренда Valentino

19:13

Взорван ЗРК, РСЗО, склады и подстанции РФ: детали мощных ударов СБС

19:10

Бои за Покровск продолжаются: что задумали оккупантымнение

19:06

РФ нарастила ударный потенциал: высокая угроза массированной атаки в ближайшее время

19:04

Обязательный техосмотр для всех авто: что изменится в 2026 году

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

Реклама
16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять