Когда Киев вернется к графикам отключений: эксперт прояснил ситуацию

Ситуация с электричеством в Киеве различается в зависимости от районов города и постепенно стабилизируется по мере возобновления генерации.

Резервные линии работают нестабильно и свет в некоторых районах пропадает из-за перегрузки / Коллаж: Главред, фото: pexels

Киев до сих пор не восстановил прогнозируемые графики отключений.

Поврежденное оборудование и морозы замедляют ремонт.

Ситуация с электричеством различается в районах города.

Киев не смог восстановить стабильные графики отключений электроэнергии из-за повреждения оборудования, отвечающего за распределение электрической энергии. Об этом в комментарии УНИАН сообщил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, ситуация со светом в столице сейчас значительно различается в зависимости от районов города.

"Электроснабжение постепенно возвращается. В одних районах это больше чем 4 через 12, или 3 через 10. Есть даже районы, в которых свет есть почти весь день или всю ночь. Это означает, что генерация понемногу возвращается в столицу", – подчеркнул эксперт.

Причины задержки восстановления графиков

Рябцев отметил, что столицу планировали перевести на почасовые графики отключений еще с 20 января, однако многочисленные повреждения оборудования помешали этому.

"Никто даже не говорит, когда они появятся, потому что рассчитывают на одно, а получается по-другому. У них предельный срок был двадцатое число (января, – ред.). Я думал, что на выходных будем со стабилизационными, но не получилось", – подчеркнул эксперт.

Энергетик также объяснил, что ремонт замедляется из-за стремления киевлян включить все приборы сразу после восстановления электроснабжения, а также из-за морозов, которые повышают нагрузку на сеть, поврежденную после российских обстрелов.

"Свет включают. Проходит две минуты, и его нет. Что это значит? Это значит, что работает какая-то резервная линия. "Укрэнерго" дает команду на включение, диспетчер включает, мощность поднимается и, потом все быстро втыкают... Резервная линия на такую мощность, конечно, не рассчитана... Хорошо, если сработает автоматическая защита, а если нет, то то, что отремонтировали, оно и сгорело", – пояснил Геннадий Рябцев.

Генерация энергии в Украине / Инфографика: Главред

Масштабы удара и скорость восстановления теплоснабжения – мнение экспертов

Масштабы удара по Киеву в ночь на 9 января были беспрецедентными, однако восстановление теплоснабжения прошло на чрезвычайно высоком уровне, отмечают эксперты.

"Даже государства Евросоюза вряд ли смогли бы справиться с подобным вызовом настолько оперативно", – отметил Александр Харченко, директор Центра энергетических исследований.

Эксперт пояснил, что ключевым фактором стала предварительная подготовка. "Киевтеплоэнерго" заранее отрабатывало сценарии чрезвычайных ситуаций, проводило инструктажи для ответственных лиц и отрабатывало действия в случае аварий. После вывода из строя крупнейших тепловых источников специалисты быстро сбросили воду в проблемных участках и переключились на альтернативные мощности.

Последствия и прогноз восстановления

В то же время специалист предупреждает о последствиях для части столичных домов.

"Около 100-150 тысяч киевлян могут остаться без отопления до весны из-за труб, которые от мороза могут потрескаться", – отметил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, для полного восстановления необходим технический аудит каждого дома – около 50-100 объектов. Далее требуется бюджетное финансирование, закупки, проектно-сметная документация, поиск подрядчиков через Prozorro и выполнение капитальных работ. Даже при оптимистичном сценарии весь процесс может занять 8–10 месяцев.

"Это большой вызов для столицы, и важно, чтобы все этапы были выполнены максимально профессионально и без задержек", – подчеркнул Попенко.

Как сообщал Главред, нардеп Богдан Кицак назвал три сценария российских ударов по украинской энергетике. По оптимистичному сценарию, атак не будет и энергетики восстановят работу. Реалистичный предполагает, что РФ осуществит несколько атак, что затруднит восстановление, а негативный – к концу зимы разрушат все генерирующие мощности, крупные города, как Киев, не смогут функционировать.

Кроме того, во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Напомним, что масштабы удара, который Киев пережил в ночь на 9 января, были беспрецедентными, однако скорость и эффективность восстановления теплоснабжения оказались на чрезвычайно высоком уровне.

