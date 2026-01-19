Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

Россия готова нанести мощный удар и лишь выжидает подходящий момент, предупредил президент.

https://glavred.info/ukraine/ugroza-massirovannogo-obstrela-zelenskiy-predupredil-o-novom-udare-rf-10733693.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский предупредил об угрозе массированного удара РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

РФ готова к очередной масштабной атаке

Украинцам важно сохранять повышенную бдительность

Российские войска уже завершили подготовку к очередной масштабной атаке, поэтому жителям Украины следует с особой серьёзностью относиться к каждому сигналу воздушной тревоги.

Как заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, в ближайшее время важно сохранять повышенную бдительность.

видео дня

По его словам, Россия готова нанести мощный удар и лишь выжидает подходящий момент. Зеленский призвал граждан не игнорировать предупреждения об опасности, а региональные власти — быть в полной готовности действовать максимально быстро и оказывать необходимую помощь населению.

Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:

/ Скриншот

Эксперт о целях ударов РФ: важное

По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, удары России по подстанциям и ключевым линиям электропередачи серьёзно нарушают работу украинской энергосистемы и осложняют перемещение электроэнергии между регионами. В таких условиях, подчеркнул он, временные отключения света становятся вынужденной мерой для поддержания стабильности сети.

/ Инфографика Главреда

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.

Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.

Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред