Угроза массированного обстрела: Зеленский предупредил о новом ударе РФ

- РФ готова к очередной масштабной атаке
- Украинцам важно сохранять повышенную бдительность
Российские войска уже завершили подготовку к очередной масштабной атаке, поэтому жителям Украины следует с особой серьёзностью относиться к каждому сигналу воздушной тревоги.
Как заявил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, в ближайшее время важно сохранять повышенную бдительность.
По его словам, Россия готова нанести мощный удар и лишь выжидает подходящий момент. Зеленский призвал граждан не игнорировать предупреждения об опасности, а региональные власти — быть в полной готовности действовать максимально быстро и оказывать необходимую помощь населению.
Смотрите видео - обращение Владимира Зеленского:
Эксперт о целях ударов РФ: важное
По мнению эксперта Национального института стратегических исследований Геннадия Рябцева, удары России по подстанциям и ключевым линиям электропередачи серьёзно нарушают работу украинской энергосистемы и осложняют перемещение электроэнергии между регионами. В таких условиях, подчеркнул он, временные отключения света становятся вынужденной мерой для поддержания стабильности сети.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Ранее сообщалось о том, что армия страны-террориста России нанесла массированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Количество пострадавших возросло.
Как сообщал Главред, страна-агрессор РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В ряде регионов прогремели взрывы. В воздухе фиксировали большое количество БпЛА.
Под ударами врага - объекты критической инфраструктуры, предприятия, магазины и жилье мирных людей. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки погибла женщина 1978 года рождения.
О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
