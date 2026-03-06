Укр
Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

Анна Косик
6 марта 2026, 08:01обновлено 6 марта, 08:39
В этом году кремлевский диктатор нетипично подошел к вопросу увеличения численности армии.
Путин приоткрыл завесу будущих планов РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

  • Россия в 2026 году меньше всего расширяет армию
  • Путин хочет сформировать новые военные округа
  • Указ Путина существенно не повлияет на ситуацию на фронте

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора России. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали этот указ.

Они отметили, что согласно указанию Путина, российская армия расширится менее чем на три тысячи человек по сравнению с 2024 годом. Поэтому этот указ, скорее всего, связан с расширением структуры российских сил и формированием новых военных округов и соединений.

"Россия расширяла численность вооруженных сил почти каждый год с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и расширение в 2026 году является самым меньшим на сегодняшний день", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что подписанный Путиным указ вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшее время. Он ориентирован на совсем другое – долгосрочные усилия РФ по усилению своей группировки для будущих эскалаций, в частности с НАТО.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

