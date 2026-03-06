Путин подписал указ: в ISW предупредили о новых целях увеличения армии РФ

В этом году кремлевский диктатор нетипично подошел к вопросу увеличения численности армии.

Путин приоткрыл завесу будущих планов РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

Россия в 2026 году меньше всего расширяет армию

Путин хочет сформировать новые военные округа

Указ Путина существенно не повлияет на ситуацию на фронте

Кремлевский диктатор и военный преступник Владимир Путин 4 марта подписал указ об увеличении численности вооруженных сил страны-агрессора России. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали этот указ.

Они отметили, что согласно указанию Путина, российская армия расширится менее чем на три тысячи человек по сравнению с 2024 годом. Поэтому этот указ, скорее всего, связан с расширением структуры российских сил и формированием новых военных округов и соединений.

"Россия расширяла численность вооруженных сил почти каждый год с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, и расширение в 2026 году является самым меньшим на сегодняшний день", – отметили аналитики.

В ISW добавили, что подписанный Путиным указ вряд ли повлияет на ситуацию на поле боя в Украине в ближайшее время. Он ориентирован на совсем другое – долгосрочные усилия РФ по усилению своей группировки для будущих эскалаций, в частности с НАТО.

Когда Россия может напасть на страны НАТО - мнение эксперта

Главред писал, что по словам военного эксперта Ивана Ступака, в этом году или позже, но вполне возможно, что Россия атакует одну из стран НАТО. Не просто так российская пропаганда с 2021 года смеялась и рассказывала, как Россия будет захватывать Литву, Латвию, Эстонию.

Эксперт отмечает, что после того, как Россия полностью застряла и увязла на украинском фронте, у нее нет лишних ресурсов, но Москва может попытаться реализовать "сценарий Стрелкова-Геркина".

Армия РФ на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что в феврале армия России потеряла на фронте на 40-50% личного состава больше, чем раньше. На каждый квадратный километр украинской территории армия РФ теряла около 210 оккупантов.

Впоследствии выяснилось, что причиной таких потерь стало то, что российские оккупанты остались без терминалов Starlink. Из-за этого управление войсками было парализовано и возникли случаи "дружественного огня".

После того, как все управление вражескими войсками "упало", на многих участках фронта были остановлены штурмовые действия со стороны РФ. Россияне, которые несанкционированно использовали Starlink в Украине, остались без важных средств связи.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, вражеских угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

