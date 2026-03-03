РФ планирует нападение на страны НАТО: названа дата новой войны в Европе

Москва может попытаться реализоваться "сценарий Стрелкова-Гиркина", не исключает Иван Ступак.

Эксперт предупредил о вероятности атаки РФ одной из стран НАТО / Коллаж: Главред, фото: nato.int

Важное из заявлений Ступака:

Москва может попытаться реализоваться "сценарий Стрелкова-Гиркина"

Войска РФ могут оказаться в одной из европейских стран

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал вопрос о вероятности вторжения РФ в одну из стран НАТО.

"В этом году или позже, но это вполне возможно. Не просто так российская пропаганда с 2021 года смеялась и рассказывала, как Россия будет захватывать Литву, Латвию, Эстонию (вспомните разговоры об острове Готланд, высадке на нем и т.д.). Шутки шутками, но такой сценарий возможен", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отмечает, что после того, как Россия полностью застряла и увязла на украинском фронте, у нее нет лишних ресурсов, но Москва может попытаться реализоваться "сценарий Стрелкова-Гиркина".

"Когда группа из 100-200 человек под руководством условного Стрелкова-Гиркина, как это было в Крыму и Донецке, назовется какой-нибудь "эстонской народной армией" и зайдет на территорию какой-то области, захватит "почту, телефон, телеграф" и мэрию, затем соберет местных депутатов и под дулами автоматов заставит их проголосовать за создание "Нарвской народной республики". А затем это "независимое государство" скажет: "Путин, введи войска!". И российские войска окажутся в Нарве. То есть сначала будут "зеленые человечки", а потом российские войска в одной из европейских стран, которые "придут на помощь", - добавил Коваленко.

Мнение эксперта о возможной стратегии Кремля в отношении НАТО

Экс-российский дипломат Борис Бондарев считает, что Владимир Путин может попытаться испытать Альянс на прочность. По его оценке, стратегическая цель Москвы — ослабить внутреннее единство НАТО и спровоцировать его раскол.

В таком сценарии европейские страны, лишившись системы коллективной защиты, оказались бы один на один с Россией и стали бы более уязвимыми. Без общего оборонного механизма, полагает эксперт, отдельным государствам пришлось бы идти на договорённости с Москвой, поскольку самостоятельно обеспечить полноценную безопасность им было бы крайне сложно.

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

