РФ готовит новое наступление: Коваленко назвал, какие направления под угрозой

Алексей Тесля
2 марта 2026, 21:05
Вызывает беспокойство действия подразделений 3-й общевойсковой армии РФ, предупредил Александр Коваленко.
Александр Коваленко
Александр Коваленко спрогнозировал развитие ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Важное из заявлений Коваленко:

  • Главный приоритет РФ — Славянско-Краматорский плацдарм
  • РФ может реализовать наступательные действия на Запорожском плацдарме

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал вопрос о том, чего ожидать от россиян в ближайшее время и где они могут сконцентрировать ударные возможности.

"Сейчас их главный приоритет — Славянско-Краматорский плацдарм. Особенно беспокоит восточный фланг — бывшее Северское направление, ныне правобережная часть Бахмутки", - сказал он в интервью Главреду.

По словам эксперта, вызывает беспокойство действия подразделений 3-й общевойсковой армии РФ, которая демонстрирует довольно быстрые темпы продвижения на восточном фланге.

"Россияне могут попытаться реализовать наступательные действия на Запорожском плацдарме. В то же время наши системные контратаки, которые в последнее время проводились на Гуляйпольском направлении, вдоль реки Гайчур, в районе Межиричья, Волчьей, Вороной, а также вблизи Покровского в Днепропетровской области, позволили сдержать продвижение противника, отбросить его и вернуть под наш контроль ряд позиций, которые улучшают наше положение накануне российской весенне-летней кампании и, соответственно, затрудняют ее начало для самих россиян. Поэтому можно предположить, что с запорожской наступательной кампанией у них возникнут проблемы — вероятно, даже большие, чем на Славянско-Краматорском плацдарме", - добавил Коваленко.

Взгляд украинского генерала на ситуацию на передовой

Военный аналитик, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил, что одной из главных целей России по-прежнему остаётся установление контроля над крупными областными центрами. Он подчеркнул, что для Кремля стратегически важны такие города, как Днепр и Запорожье.

В то же время эксперт считает, что на данном этапе у российских сил недостаточно ресурсов и потенциала для проведения результативного наступления на эти направления.

Ситуация на фронте: новости по теме

Ранее сообщалось о том, что после потери Северска командиров двух бригад снимают за ложные доклады. Причиной увольнения являются ложные доклады командования о ситуации на позициях.

Напомним, ранее сообщалось о том, что военный предупредил об угрозе нового штурма РФ. Россияне в разы увеличили количество FPV-дронов на одном из направлений.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

