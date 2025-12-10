В России заявили о полной оккупации Северска - в ВСУ сделали важное заявление

Украинские военные опровергли заявления российской пропаганды о захвате Северска, подчеркнув, что город остается под контролем Сил обороны.

В России заявили о полной оккупации Северска, что известно / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, УНИАН

О чем говорится в сообщении:

Заявления россиян о контроле над Северском не соответствуют действительности

Враг смог проникнуть в город малыми группами

Попытки врага поднять флаг страны-агрессора РФ над городом заканчиваются потерями для оккупантов

Российские оккупационные войска объявили о полной оккупации города Северск в Бахмутском районе Донецкой области. Однако, заявления россиян не соответствуют действительности, в городе продолжаются активные бои. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Восток" в Facebook.

Военные сообщают, что на Славянском направлении напряженной остается ситуация вблизи Северска, однако заявления об установлении оккупантами контроля над городом не соответствуют действительности.

"Пользуясь погодными условиями, враг пытается инфильтроваться в город малыми штурмовыми группами. Силы обороны уничтожают захватчиков в городе и на его подступах", - говорится в сообщении.

В ОК "Восток" уточнили, что попытки врага установить флаги в городской застройке для создания пропагандистской картинки каждый раз завершаются для них потерями. Для поражения российских подразделений активно применяют артиллерию и ударные БпАК Сил обороны.

Заявления российского командования также опроверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Россияне не контролируют Северск, как и в большинстве случаев заход штурмовых групп в город их пропагандисты называют контролем. Но это не так. Бои продолжаются", - резюмировал он.

Что известно о боях возле Северска - мнение эксперта

Как писал Главред, российские войска, вероятно, смогли преодолеть один из самых укрепленных оборонительных участков ВСУ в Донецкой области. Об этом сообщил корреспондент немецкого Bild Юлиан Рёпке.

По его информации, после захвата населенных пунктов Выемка и Ивано-Дарьевка оккупанты зашли в Северск с южного направления и сейчас удерживают около пятой части города. Также он отметил, что на прорыв этого отрезка фронта протяженностью примерно 9 километров российской армии понадобилось около 40 месяцев.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, на одном из отрезков фронта было принято решение об отводе подразделений на расстояние 5-7 километров от Покровска, бои за город продолжаются. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В то же время российские войска продолжают активные штурмовые действия на Гуляйпольском направлении, пытаясь перерезать логистические маршруты города Гуляйполе в Запорожской области. Оккупанты осуществляют попытки окружения с восточного и северо-восточного направлений и стремятся прорваться непосредственно в город. Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Кроме того, украинские защитники оставили отдельные позиции вблизи Покровска и Мирнограда в Донецкой области. Подразделения Сил обороны провели организованный маневр в районе Лысовки и Сухого Яра и, по решению командования, были переброшены на более выгодные для обороны рубежи, сообщили в 7 корпусе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Об источнике: Группировка войск "Восток" Группировка войск "Восток" - это оперативное формирование Вооруженных Сил Украины, созданное для обороны и проведения наступательных и оборонительных операций на Восточном направлении страны.

