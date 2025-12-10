Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

Ползучее продвижение РФ является результатом тактики проникновения, при которой российские солдаты продвигаются по двое-трое.

Самая большая проблема на фронте - это СОЧ

Солдат может находиться в боевом развертывании в течение 90 дней

Российский диктатор Владимир Путин много лет пытался захватить украинский "пояс крепостей" на Донбассе, который окружает четыре крупных города - Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, но потерпел неудачу. Однако теперь президент США Дональд Трамп хочет передать ему эту территорию в рамках мирного соглашения. The Times пообщалось с военными 63-й механизированной бригады, которые ведут бои с россиянами вокруг города Лиман, примерно в 30 км к северо-востоку от Краматорска.

"Бойцы, которым грозит смерть при защите территории, которая может быть уступлена за столом мирных переговоров, глубоко разочарованы и деморализованы", - пишет издание.

Командир бригады полковник Павел Юрчук сказал, что дезертирство значительно сокращает его ряды.

"Наша самая большая проблема - это самовольное покидание подразделений солдатами, потому что зачастую нет никого, кто мог бы их заменить. Из 100 человек, которые покидают нашу часть, только 1 или 2 процента были убиты. Остальные - раненые, которые уходят на лечение, или больные, и очень многие из них самовольно покинули часть", - рассказал он.

Он отмечает, что если бы у него было больше людей, это позволило бы дать солдатам, отдохнуть, предоставив им десять дней на передовой и десять дней отдыха:

"Сейчас солдат может находиться в боевом развертывании в течение 90 дней, я могу дать ему пять-семь дней на отдых, а потом мне приходится отправлять его обратно. Солдат понимает, что после такого короткого отдыха он не сможет выдержать это снова. Очень часто он сбегает", - говорится в сообщении.

По словам Юрчука, ползучее продвижение РФ является результатом тактики проникновения, при которой российские солдаты продвигаются по одному, по двое или по трое, пытаясь избежать контакта с украинскими войсками, пока не смогут закрепиться в лесополосе или подвале. Большинство гибнет по пути, но те, кто выживает, получают снабжение с помощью дронов и подкрепление в виде небольших групп, пока не смогут сосредоточиться и атаковать в большом количестве.

Полковник сравнил свою работу с игрой Space Invaders, в которой ему приходится маневрировать своими немногочисленными войсками и дронами, чтобы справиться с быстро растущим числом вражеских солдат:

"Их успех заключается исключительно в бесконечном потоке живой силы. Когда это первый, второй, четвертый, пятый уровень сложности, с одним врагом в секунду, вы все еще можете поймать их всех. Но когда они начинают нападать по пять за раз со всех сторон, ты уже не можешь за ними угнаться. Их преимущество в живой силе составляет не десять к одному, а, вероятно, двадцать к одному", - говорится в сообщении.

Старший сержант "Лаки" из 9-й роты 63-й бригады рассказал, что россияне продолжают наступать на Лиман, пытаясь оттеснить его людей. Если им удастся захватить город, они смогут использовать его как плацдарм для создания плацдарма через реку Донец.

Пока что скорость продвижения низкая. По данным бригады, за последний год россияне продвинулись в своем секторе всего на два километра. 63-я бригада утверждает, что за два с половиной года, которые они удерживают свои позиции, они убили и ранили около 17 000 русских солдат.

"Враг бросил сюда очень большую группу людей, просто уничтожая своих же. Возможно, мы уступили несколько позиций. Но нельзя считать успехом то, что за каждый метр земли приходится жертвовать стольким количеством пехоты. Они прокладывают себе путь кровью", - сказал Лаки.

Как Трамп оценивает ситуацию с переговорами по миру в Украине

Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас имеет более сильную позицию в переговорах, подчеркнув, что это более крупное государство и здесь сложно что-то возразить.

Трамп также сообщил, что украинская делегация одобрительно восприняла обновленный мирный план, предложенный Соединенными Штатами. По его словам, он услышал, что документ высоко оценили его заместители и ближайшие советники, хотя сам президент Украины, по их словам, еще не имел возможности детально ознакомиться с предложением.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия сейчас, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за годы войны. Переговоры сейчас ведутся вокруг трех отдельных документов.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку Москва не демонстрирует никакого интереса к этому процессу.

Ранее, после встреч с лидерами Великобритании, Франции и Германии, Зеленский отмечал, что Украина не будет рассматривать никаких вариантов, предусматривающих передачу своих территорий.

