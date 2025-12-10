Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

Виталий Кирсанов
10 декабря 2025, 11:20
42
Ползучее продвижение РФ является результатом тактики проникновения, при которой российские солдаты продвигаются по двое-трое.
Уставшие ВСУ опасаются предательства со стороны США
Уставшие ВСУ опасаются предательства со стороны США / Коллаж: Главред, фото: ОШБ НПУ "Лють", скриншот

Кратко:

  • Самая большая проблема на фронте - это СОЧ
  • Солдат может находиться в боевом развертывании в течение 90 дней

Российский диктатор Владимир Путин много лет пытался захватить украинский "пояс крепостей" на Донбассе, который окружает четыре крупных города - Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, но потерпел неудачу. Однако теперь президент США Дональд Трамп хочет передать ему эту территорию в рамках мирного соглашения. The Times пообщалось с военными 63-й механизированной бригады, которые ведут бои с россиянами вокруг города Лиман, примерно в 30 км к северо-востоку от Краматорска.

"Бойцы, которым грозит смерть при защите территории, которая может быть уступлена за столом мирных переговоров, глубоко разочарованы и деморализованы", - пишет издание.

видео дня

Командир бригады полковник Павел Юрчук сказал, что дезертирство значительно сокращает его ряды.

"Наша самая большая проблема - это самовольное покидание подразделений солдатами, потому что зачастую нет никого, кто мог бы их заменить. Из 100 человек, которые покидают нашу часть, только 1 или 2 процента были убиты. Остальные - раненые, которые уходят на лечение, или больные, и очень многие из них самовольно покинули часть", - рассказал он.

Он отмечает, что если бы у него было больше людей, это позволило бы дать солдатам, отдохнуть, предоставив им десять дней на передовой и десять дней отдыха:

"Сейчас солдат может находиться в боевом развертывании в течение 90 дней, я могу дать ему пять-семь дней на отдых, а потом мне приходится отправлять его обратно. Солдат понимает, что после такого короткого отдыха он не сможет выдержать это снова. Очень часто он сбегает", - говорится в сообщении.

По словам Юрчука, ползучее продвижение РФ является результатом тактики проникновения, при которой российские солдаты продвигаются по одному, по двое или по трое, пытаясь избежать контакта с украинскими войсками, пока не смогут закрепиться в лесополосе или подвале. Большинство гибнет по пути, но те, кто выживает, получают снабжение с помощью дронов и подкрепление в виде небольших групп, пока не смогут сосредоточиться и атаковать в большом количестве.

Полковник сравнил свою работу с игрой Space Invaders, в которой ему приходится маневрировать своими немногочисленными войсками и дронами, чтобы справиться с быстро растущим числом вражеских солдат:

"Их успех заключается исключительно в бесконечном потоке живой силы. Когда это первый, второй, четвертый, пятый уровень сложности, с одним врагом в секунду, вы все еще можете поймать их всех. Но когда они начинают нападать по пять за раз со всех сторон, ты уже не можешь за ними угнаться. Их преимущество в живой силе составляет не десять к одному, а, вероятно, двадцать к одному", - говорится в сообщении.

Старший сержант "Лаки" из 9-й роты 63-й бригады рассказал, что россияне продолжают наступать на Лиман, пытаясь оттеснить его людей. Если им удастся захватить город, они смогут использовать его как плацдарм для создания плацдарма через реку Донец.

Пока что скорость продвижения низкая. По данным бригады, за последний год россияне продвинулись в своем секторе всего на два километра. 63-я бригада утверждает, что за два с половиной года, которые они удерживают свои позиции, они убили и ранили около 17 000 русских солдат.

"Враг бросил сюда очень большую группу людей, просто уничтожая своих же. Возможно, мы уступили несколько позиций. Но нельзя считать успехом то, что за каждый метр земли приходится жертвовать стольким количеством пехоты. Они прокладывают себе путь кровью", - сказал Лаки.

Как Трамп оценивает ситуацию с переговорами по миру в Украине

Главред писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что Россия сейчас имеет более сильную позицию в переговорах, подчеркнув, что это более крупное государство и здесь сложно что-то возразить.

Трамп также сообщил, что украинская делегация одобрительно восприняла обновленный мирный план, предложенный Соединенными Штатами. По его словам, он услышал, что документ высоко оценили его заместители и ближайшие советники, хотя сам президент Украины, по их словам, еще не имел возможности детально ознакомиться с предложением.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина и Россия сейчас, по мнению президента Финляндии Александра Стубба, ближе к мирному соглашению, чем когда-либо за годы войны. Переговоры сейчас ведутся вокруг трех отдельных документов.

Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не ведет переговоров с Россией, поскольку Москва не демонстрирует никакого интереса к этому процессу.

Ранее, после встреч с лидерами Великобритании, Франции и Германии, Зеленский отмечал, что Украина не будет рассматривать никаких вариантов, предусматривающих передачу своих территорий.

Другие новости:

Об источнике: The Times

The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:17Война
В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39Украина
Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:39Война
Реклама

Популярное

Ещё
Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Отключать свет будут по-новому: в Украине приняли важные изменения

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 10 декабря: Львам - дела по душе, Козерогам - перемены

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Кто "сдал" Крым - Трамп раскрыл неизвестные детали переговоров Зеленского и Путина

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Крах плана Трампа: в WP рассказали, что изменило заявление Зеленского о территориях

Последние новости

11:20

Уставшие военные опасаются предательства со стороны США на Донбассе - The Times

11:17

"Приоритет Москвы": в Кремле прокомментировали идею энергетического перемирия

11:10

В каком цвете встречать 2026 год: что принесет удачу в год Огненной Лошади

11:06

Цитрус, пряности и лес после снега: какая елка пахнет "настоящим Рождеством"

11:03

Жена Макрона публично опозорилась грязным высказываниемВидео

У России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войнуУ России нет даже года: Новак – о том, когда у Кремля закончатся деньги на войну
10:58

"Крики, шум, суматоха": на Джанабаеву посыпались проблемы из-за ребенка Меладзе

10:46

Путину придется решать вопрос: в ISW сообщили о проблеме в армии РФ

10:39

Китайский гороскоп на завтра 11 декабря: Собакам - истощение, Быкам - ошибки

10:35

"Все отрицаем": Киркоров впервые рассказал, что случилось с его дочерью

Реклама
10:15

Бывшая жена Цимбалюка впервые высказалась про его участие в "Холостяке" — детали

10:07

Нащупал в кармане: мужчина сорвал джекпот, купив курточку в секонд-хенде

09:45

Крупный российский НПЗ полностью остановился после ударов украинских дронов

09:39

В Киеве найден мертвым сын космонавта Леонида Каденюка – СМИ

09:39

Трамп не реализует "мирный план" под влиянием скрытого союзника Украины - дипломат

09:37

"Не иметь ничего украинского": у Потапа и Каменских неприятности за границей

09:30

Вечно молодые: астрологи назвали 4 знака зодиака, которые выглядят нестареющими

09:26

Гороскоп на завтра 11 декабря: Весам - неожиданная встреча, Водолеям - ложь

09:21

Европа срочно строит защиту на случай ухода США из НАТО – Politico

09:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 декабря (обновляется)

08:57

"Дырку от бублика получите": Мельник жёстко отверг предложения капитуляции УкраиныВидео

Реклама
08:52

Карта Deep State онлайн за 10 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Весна станет для Украины временем тяжелого похмельямнение

08:21

Путин не ограничится Донбассом: The Times раскрыло личные мотивы, движущие диктатором

08:10

Трампу уже не терпится объявить, что "ещё одна война окончена"мнение

08:05

Польша может передать Украине МиГ-29: что Варшава хочет взамен

08:02

Супруга певца Николаева больше не хочет быть его женой

07:59

Вдова Оззи Осборна впервые раскрыла последние слова музыканта

07:31

Оперный певец был найден изуродованным в своем доме: арестовали сына

07:00

Президент Финляндии сделал заявление о прекращении войны в Украине

07:00

Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год ЛошадиВидео

06:22

Жена популярной голливудской актрисы беременна: "Малыш на подходе"

06:15

Есть несколько дат в декабре: когда нужно сжечь лавровый лист и что это принесетВидео

06:10

Переговоры в тупике. Что дальше?мнение

05:50

Сорвут настоящий куш: трем знакам зодиака судьба подарит феерическое богатство

05:30

Снегопады, гололедица и туман: названы регионы, которые накроет зимний шторм

05:10

"Проплаченная история": невеста Дмитрия Кулебы жестко ответила на нападки

04:28

"Распад вполне реален": Тука сказал, почему Западу не стоит спасать Россию

04:02

Влупил почти 7-балльный шторм: как долго будет "трусить" усиленная магнитная буря

03:43

Пять знаков зодиака вот-вот сказочно разбогатеют: к кому идут большие деньги

03:07

Картофель сварится вдвое быстрее: простой трюк, который знают единицы

Реклама
02:28

Криминальный микрорайон Харькова, который обходит даже полиция: настоящая история локацииВидео

01:59

Раскол между Трампом и Европой растет: Кремль уже считает бонусы - CNN

01:33

Какие авто меньше всего теряют в цене при перепродаже - определены 10 моделей

00:51

Переход ВСУ на корпуса завершен: Сырский рассказал, что изменилось в армии

09 декабря, вторник
23:51

Зеленский сделал заявление о назначении нового руководителя ОП: раскрыты подробности

23:45

Конец бойкота: какие виды спорта позволят атлетам РФ выступать под своим флагом

23:12

"У нас нет сил": Зеленский сделал заявление об "обмене" Донбасса и назвал даты выборов

22:09

Тарас Тополя неожиданно заговорил о романтике: "Я не из тех"

21:54

Пробег не приговор: ТОП-5 седанов с дизельными двигателями, которые не подведут

21:36

Игорь Коломойский неоднократно предлагал обеспечить конвойную службу автомобилями, - адвокат

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять