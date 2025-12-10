Укр
Криминальный микрорайон Харькова, который обходит даже полиция: настоящая история локации

Дарья Пшеничник
10 декабря 2025, 02:28
Свое название историческая часть Холодногорского района получила от масштабного железнодорожного узла - станции Харьков-Сортировочный.
Сортировка район в Харькове
История микрорайона Сортировка в Харькове / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео на YouTube

  • Сортировка имеет криминогенную репутацию
  • Район вырос вокруг станции Харьков-Сортировочный, работающей с 1931 года
  • Территория имеет потенциал благодаря лесу, водоемам и проекту лугопарка

Микрорайон Сортировочный в Харькове давно имеет имидж места, куда горожане предпочитают не заходить без надобности. Жители даже шутят, что такси и полиция сюда "не спешат", ведь район годами считается криминогенным.

Но за этим стереотипом скрывается территория с уникальной историей, природными локациями и нереализованными городскими проектами, пишет Телеграф.

Железная дорога, давшая имя целому району

Микрорайон получил свое название от станции Харьков-Сортировочный - одного из крупнейших железнодорожных узлов региона, открытого в 1931 году. Станция первого класса на Белгородском направлении выполняла стратегическую функцию: здесь формировали и переукладывали грузовые составы, поэтому пассажирские поезда не останавливались. До 2022 года именно здесь работал пограничный контроль "Харьков-Сортировочный - Белгород".

Рядом с путями в 1930-х годах появились паровозное и впоследствии пассажирское вагонное депо, а вокруг уже стояли частные дома - будущий каркас микрорайона.

От дачного пригорода до индустриальной окраины

На рубеже XIX-XX веков эта территория выглядела совсем иначе: уютные дачи, близость Малой Даниловки и тишина пригорода. Здесь жил и работал известный пейзажист Михаил Беркос. Центральная улица района сейчас носит его имя, хотя появилась она только в 1930-х и долгое время была известна как Довговаловская.

Смотрите видео о том, как выглядел район Сортировки 50 лет назад и как выглядит сейчас:

Забытый клуб и маршрутка №40

Когда-то в Сортировке работал большой клуб железнодорожников - с библиотекой, спортивными секциями и культурными событиями. После того как Укрзализныця отказалась от здания как "непрофильного актива", оно превратилось в заброшенный объект.

С транспортом ситуация тоже скромная: район обслуживает только один маршрут - №40, который соединяет Сортировку с метро и центром. Есть несколько магазинов, аптек, тренажерный зал, детсады и школы, но в целом район остается почти изолированным.

Природа как главный ресурс

Несмотря на сложную репутацию, Сортировка имеет то, чего не хватает многим другим микрорайонам: свежий воздух, близость леса и водоемов. Именно эти преимущества стали основой для амбициозных планов города.

В феврале 2022 года власти анонсировали масштабную реконструкцию Алексеевского лугопарка - одной из самых красивых природных зон района. Проект предусматривал обустройство пляжа, прогулочных маршрутов и создание рекреационной территории, привлекательной для всего Харькова. Однако, к сожалению, реализацию этих планов прервала война.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

