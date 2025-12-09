Не только "Зимородок" и "Постучись в мою дверь": топ-5 лучших турецких сериалов о любви

Турецкие сериалы с высоким рейтингом - романтическая киноподборка от Главреда.

Турецкие сериалы о любви - что посмотреть / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Какие турецкие сериалы о любви стоит посмотреть

Краткое содержание романтических шоу

Турецкие сериалы отличаются фирменной яркой картинкой и неожиданными сюжетными поворотами - драма или комедия неизменно погружают зрителя в совершенно особенную атмосферу.

Главред собрал для своих читателей лучшие романтические турецкие сериалы, согласно их популярности на IMDb.

Сон Эшрефа (Мечта Эшрефа)/ Eşref Rüya (2025)

Драма о мальчике Эшрефе из бедной семьи, который в юности влюбляется в загадочную девушку. Он называет ее Rüya - "мечта". Спустя годы он становится богатым и влиятельным, но воспоминания о первой любви не дают ему покоя. Судьба вновь сталкивает его с этой женщиной, но теперь уже в роли соперницы.

Сон Эшрефа / фото: imdb.com

Ранняя пташка/ Erkenci Kuş (2018-2019)

Романтическая комедия о мечтательной девушке Санем, которая устраивается работать в рекламное агентство и влюбляется в харизматичного фотографа Джана, владельца компании. Легкий и веселый сериал о любви, поиске себя и семейных ценностях, наполненный юмором и неподдельной химией между главными героями.

Ранняя пташка / фото: imdb.com

Другая я/ Zeytin Ağacı (2022)

Драматический сериал о трех подругах Аде, Лейле и Севги, чья дружба проходит серьезное испытание, когда Севги сталкивается с серьезной болезнью. В надежде найти помощь они отправляются в прибрежный Айвалык и знакомятся с человеком, который неожиданно затрагивает их глубинные личные травмы. По мере того, как каждая из подруг проходит свой путь исцеления, меняются их взгляды на жизнь, отношения и самих себя.

Другая я / фото: imdb.com

Черная любовь/ Kara Sevda (2015-2017)

Драматичная история о страстной, но трагической любви между Кемалем и Нихан, которым постоянно мешают обстоятельства, семейные интриги и месть. Классическая турецкая мелодрама о невозможной любви, преданности и борьбе против судьбы, полная эмоциональных поворотов.

Черная любовь / фото: imdb.com

Первый и последний/ İlk ve Son (2021-2024)

Отношения Дениз и Бариша начинаются с страсти, но со временем проходят через кризисы и бытовые трудности. Сюжет охватывает 14 лет их совместной жизни, показывая как счастливые моменты, так и болезненные разрывы.

Первый и последний / фото: imdb.com

