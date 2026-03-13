"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

Кидман назвала имя актера, которому она сделала замечание на съемочной площадке.

https://glavred.info/starnews/eto-nepriemlemo-nikol-kidman-rasskazala-o-hudshem-pocelue-10748546.html Ссылка скопирована

Николь Кидман новости - с кем не понравилось целоваться актрисе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Читайте больше:

С кем был худший поцелуй Николь Кидман на экране

Что именно не понравилось артистке

Оскароносная актриса Николь Кидман сделала пикантное признание. Во время подкаста the Las Culturistas podcast она рассказала, с кем из мужчин-актеров у нее были худшие кинопоцелуи.

Нелестный отзыв получил шведский актер Александр Скарсгард. Он играл жестокого мужа Кидман в сериале "Большая маленькая ложь". У кинопары на экране было много поцелуев, которые буквально сводили Николь с ума.

видео дня

"Когда Александр Скарсгард съел сэндвич с фалафелем перед съемками сцен в "Большой маленькой лжи", я сказала: "Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя - убери фалафель". Я уверена, что он больше никогда не ел фалафель. Я сказала: "Больше никакого фалафеля. Ни перед поцелуем, ни перед близостью". Я не выношу неприятного запаха изо рта. Для меня это неприемлемо. Ты можешь быть самым красивым парнем на свете, но если у тебя неприятный запах изо рта, я скажу: "Нет". Если я скажу: "Дыхни на меня", а потом отшатнусь, то все, я ухожу. Никакие деньги меня не удержат", - цитирует актрису Daily Mail.

Николь Кидман и Александр Скарсгард в сериале "Большая маленькая ложь" / фото: imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Николь Кидман Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред