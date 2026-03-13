"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

Читайте больше:
Оскароносная актриса Николь Кидман сделала пикантное признание. Во время подкаста the Las Culturistas podcast она рассказала, с кем из мужчин-актеров у нее были худшие кинопоцелуи.
Нелестный отзыв получил шведский актер Александр Скарсгард. Он играл жестокого мужа Кидман в сериале "Большая маленькая ложь". У кинопары на экране было много поцелуев, которые буквально сводили Николь с ума.
"Когда Александр Скарсгард съел сэндвич с фалафелем перед съемками сцен в "Большой маленькой лжи", я сказала: "Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя - убери фалафель". Я уверена, что он больше никогда не ел фалафель. Я сказала: "Больше никакого фалафеля. Ни перед поцелуем, ни перед близостью". Я не выношу неприятного запаха изо рта. Для меня это неприемлемо. Ты можешь быть самым красивым парнем на свете, но если у тебя неприятный запах изо рта, я скажу: "Нет". Если я скажу: "Дыхни на меня", а потом отшатнусь, то все, я ухожу. Никакие деньги меня не удержат", - цитирует актрису Daily Mail.
О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
