Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

Анна Подгорная
13 марта 2026, 02:10
Кидман назвала имя актера, которому она сделала замечание на съемочной площадке.
Николь Кидман
Николь Кидман новости - с кем не понравилось целоваться актрисе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Читайте больше:

  • С кем был худший поцелуй Николь Кидман на экране
  • Что именно не понравилось артистке

Оскароносная актриса Николь Кидман сделала пикантное признание. Во время подкаста the Las Culturistas podcast она рассказала, с кем из мужчин-актеров у нее были худшие кинопоцелуи.

Нелестный отзыв получил шведский актер Александр Скарсгард. Он играл жестокого мужа Кидман в сериале "Большая маленькая ложь". У кинопары на экране было много поцелуев, которые буквально сводили Николь с ума.

видео дня

"Когда Александр Скарсгард съел сэндвич с фалафелем перед съемками сцен в "Большой маленькой лжи", я сказала: "Нет, нет, нет, Алекс. Я должна быть влюблена в тебя и целовать тебя - убери фалафель". Я уверена, что он больше никогда не ел фалафель. Я сказала: "Больше никакого фалафеля. Ни перед поцелуем, ни перед близостью". Я не выношу неприятного запаха изо рта. Для меня это неприемлемо. Ты можешь быть самым красивым парнем на свете, но если у тебя неприятный запах изо рта, я скажу: "Нет". Если я скажу: "Дыхни на меня", а потом отшатнусь, то все, я ухожу. Никакие деньги меня не удержат", - цитирует актрису Daily Mail.

Николь Кидман, Александр Скарсгард
Николь Кидман и Александр Скарсгард в сериале "Большая маленькая ложь" / фото: imdb.com

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летний всемирно известный диджей Дэвид Гетта стал папой в четвертый раз. Он раскрыл пол и имя ребенка - второго в отношениях с молодой возлюбленной.

Также 44-летняя Джессика Альба подтвердила роман с молодым актером романтичным фото в социальных сетях. Отношения завязались через полгода после ее развода.

Читайте также:

О персоне: Николь Кидман

Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Николь Кидман новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:47Фронт
РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

23:15Война
В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

22:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Забитая раковина больше не проблема: лайфхак, который поможет за считанные секунды

Последние новости

03:07

Самые болтливые знаки зодиака: кому нельзя рассказывать секреты

02:10

"Это неприемлемо": Николь Кидман рассказала о худшем поцелуе

01:47

Враг наращивает силы: куда оккупанты перебрасывают резервы для весенней кампании

01:31

Муж Элтона Джона раскрыл правду о здоровье певца: "Он борется"

00:52

Растения пустят корни за считанные дни: домашние методы для быстрого приживанияВидео

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
00:41

Сын Оззи Осборна назвал дочь в честь покойного отцаВидео

12 марта, четверг
23:50

"Как раз сегодня": Надя Дорофеева заговорила о новом этапе в жизни

23:35

Эксперты назвали ТОП-5 пород кошек для семьи и квартиры: первое место неожиданноеВидео

23:20

Венгрия вернула авто Ощадбанку, но "забыла" о деньгах и золоте

Реклама
23:15

РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

22:39

В Москве исчез интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ

21:56

Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

21:40

Графики переписали: как будут отключать свет в Днепре и области 13 мартаФото

21:39

В РФ заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали

21:35

"Вернулся": как весна изменила Андрея Беднякова

21:28

Уильям никогда: кого принцесса Диана готовила для королевского престола

21:12

В Харькове произошла трагедия - под лед провалились шестеро детейФото

21:02

Звезды наделили рожденных в конкретные месяцы особым шармом - кто они

20:52

Норвежцы почти не убирают, но дома идеальная чистота — в чем секрет

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

Реклама
20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

Реклама
18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять