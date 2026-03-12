Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

Кратко:
- "Шахтер" победил "Лех" в 1/8 Лиги конференций — 3:1
- Голы забили Марлон Гомес, Невертон и Изаки
- Ответный матч состоится 19 марта в Кракове
Донецкий "Шахтер" успешно начал еврокубковую весну, одержав выездную победу над польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1, сообщает "Суспільне спорт".
Украинский клуб напрямую попал в этот этап с шестого места основного раунда, а "Лех" играл в стыковом плей-офф и в феврале прошел финский КуПС (2:0, 1:0).
Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.
Ход матча и голы
Матч начался для "горняков" с неприятного момента: на 27-й минуте из-за травмы поле покинул Дмитрий Крыськив, а его заменил Марлон Гомес. Сам бразилец вскоре открыл счет: на 36-й минуте он реализовал выход на голкипера после пятой передачи Кауна Элиаса — 1:0.
После перерыва "Шахтер" удвоил преимущество: на 48-й минуте Невертон остался без опеки в штрафной и первым касанием отправил мяч в ворота — 2:0. "Лех" сократил отставание на 70-й минуте: Микаэль Исхак реализовал атаку после красивого сейва Дмитрия Ризника — 1:2.
Окончательную точку в матче поставил Изаки, который на 85-й минуте забил эффектным ударом через себя, установив счет 3:1.
Счет матча: "Лех" — "Шахтер" 1:3
Голы: Исхак, 70 — Марлон Гомес, 36; Невертон, 48; Изаки, 85
Ответный матч
Ответный матч состоится 19 марта в польском Кракове. Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет против нидерландского АЗ или чешской "Спарты".
Футбол - новости по теме
Как ранее писал Главред, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может столкнуться с кадровыми проблемами перед стыковыми матчами квалификации на Чемпионат мира по футболу 2026. Один из ключевых защитников команды, Николай Матвиенко, получил травму во время подготовки в клубе.
Кроме того, из-за серьезных кадровых потерь национальная сборная Украины может получить новые лица в составе перед полуфинальным стыковым матчем отбора ЧМ-2026 против Швеции, который состоится 26 марта. Об этом сообщает в эфире УПЛ ТВ главный тренер команды Сергей Ребров.
Напомним, что трансфер Михаила Мудрика из донецкого "Шахтера" в лондонский "Челси" стал рекордным для украинского футбола. Однако через три года после сделки "горняки" могут столкнуться с серьезными юридическими проблемами.
Читайте также:
- Украина – Швеция: сборная столкнулась с кадровыми проблемами, кто не сыграет
- Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба
- Неутешительная новость для сборной: еще один ключевой игрок может не выйти против Швеции
Об источнике: "Суспільне"
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное вещание — украинская общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка" и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред