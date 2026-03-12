Триумф бразильцев и шедевр "ножницами": Шахтер в ярком стиле переиграл Лех

Команда готовится к поединку в Кракове, где решится, кто пройдет в четвертьфинал.

"Шахтер" одерживает выездную победу над "Лехом" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/fcshakhtar/photos

Кратко:

"Шахтер" победил "Лех" в 1/8 Лиги конференций — 3:1

Голы забили Марлон Гомес, Невертон и Изаки

Ответный матч состоится 19 марта в Кракове

Донецкий "Шахтер" успешно начал еврокубковую весну, одержав выездную победу над польским "Лехом" в первом матче 1/8 финала Лиги конференций — 3:1, сообщает "Суспільне спорт".

Украинский клуб напрямую попал в этот этап с шестого места основного раунда, а "Лех" играл в стыковом плей-офф и в феврале прошел финский КуПС (2:0, 1:0).

Ход матча и голы

Матч начался для "горняков" с неприятного момента: на 27-й минуте из-за травмы поле покинул Дмитрий Крыськив, а его заменил Марлон Гомес. Сам бразилец вскоре открыл счет: на 36-й минуте он реализовал выход на голкипера после пятой передачи Кауна Элиаса — 1:0.

После перерыва "Шахтер" удвоил преимущество: на 48-й минуте Невертон остался без опеки в штрафной и первым касанием отправил мяч в ворота — 2:0. "Лех" сократил отставание на 70-й минуте: Микаэль Исхак реализовал атаку после красивого сейва Дмитрия Ризника — 1:2.

Окончательную точку в матче поставил Изаки, который на 85-й минуте забил эффектным ударом через себя, установив счет 3:1.

Лига конференций УЕФА / Инфографика: Главред

Счет матча: "Лех" — "Шахтер" 1:3

Голы: Исхак, 70 — Марлон Гомес, 36; Невертон, 48; Изаки, 85

Ответный матч

Ответный матч состоится 19 марта в польском Кракове. Победитель пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет против нидерландского АЗ или чешской "Спарты".

