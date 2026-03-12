Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарий

Хотя в настоящее время мировые хранилища заполнены нефтью, продолжительная война на Ближнем Востоке может удвоить ее стоимость.

Гардус раскрыл реальные запасы нефти в мире / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключевые тезисы Гардуса:

Резкий рост мировых цен на нефть может спровоцировать войну в Иране

В случае затяжного конфликта Brent может вырасти до 150-200 долларов за баррель

В настоящее время подорожание вызвано паникой на рынке, а не дефицитом

Война в Иране может спровоцировать невиданный до сих пор рост цен на нефть. Баррель нефти Brent может подорожать до 200 долларов в случае затяжной войны на Ближнем Востоке. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус.

"Самая большая цифра из озвученных серьезными источниками сейчас – 215 долларов за баррель Brent. Такой прогноз озвучила The Wall Street Journal в случае многомесячной войны", - отметил он.

По словам Гардуса, сейчас цены на нефть в значительной степени формируются из-за паники и психологических факторов, ведь физического дефицита на рынке пока нет. Перед началом войны в танкерах по всему миру находилось около 240 млн баррелей нефти, а значительные запасы хранятся и в наземных хранилищах.

"По разным оценкам, поскольку рынок и слухи о возможной войне в Иране существовали давно, в них накопили 8-9 млрд баррелей. То есть бензин на заправках закончится совсем не скоро, не завтра. Еще неделя войны не приведет к физическому дефициту. И две, и три недели тоже не приведут", - отметил Гардус.

Впрочем, по мнению эксперта, ситуация может измениться, если боевые действия затянутся на несколько месяцев, ведь через Ормузский пролив транспортируется около 20% мировых поставок нефти. В таком случае цены могут стремительно вырасти.

"Если начнется наземная операция (в Иране - ред.), рост до 150 долларов за баррель будет практически гарантирован еще до конца этого месяца. 200 - не знаю, возможно. Очень возможно", - предположил Гардус.

Цена на нефть / Инфографика: Главред

Цены на топливо - новости по теме

Как сообщал Главред, цены на топливо в Украине растут из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Однако говорить о бензине по 100 грн за литр пока преждевременно, считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Также дизель подорожал примерно на 5 грн за литр. Аналитик Александр Сиренко отметил, что рынок уже около десяти дней находится в нестабильном состоянии из-за влияния международных факторов и колебаний курса гривни. По его словам, давление на цены может сохраняться, поэтому быстрого возвращения к более низким ценам не ожидается.

Кроме этого, председатель энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает, что резкое подорожание топлива до 100-150 грн за литр в настоящее время маловероятно, несмотря на рост мировых цен на нефть. По его словам, слухи о таком росте беспочвенны, а в случае дефицита цены могут сдержать за счет стратегических запасов топлива.

Читайте также:

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

