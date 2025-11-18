Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

Эталонная российская нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по самым низким ценам с марта 2023 года.

Санкции США уже сокращают нефтяные доходы РФ / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Коротко:

Санкции США уже бьют по нефтяным доходам России

Цены на российскую нефть падают до многолетних минимумов

США готовы усиливать санкционное давление на Кремль, чтобы сделать невозможным ведение войны в Украине

Министерство финансов США заявило, что санкции США против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы России от нефти и, вероятно, приведут к уменьшению объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе.

Анализ показал, что санкции, введенные 22 октября, приводят к снижению доходов от российской нефти и ограничивают способность Кремля финансировать войну против Украины. Об этом 17 ноября сообщает Reuters.

"Действия Минфина США стали одними из самых жестких санкций США с момента полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года и первыми прямыми санкциями, введенными Дональдом Трампом против России с момента его вступления в должность в январе", - говорится в сообщении.

Санкции устанавливают срок до 21 ноября, в течение которого компании должны были полностью прекратить сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом". Те, кто не выполнит требования, рискуют быть отключенными от долларовой финансовой системы.

В то же время пока неясно, каким именно образом Минфин США будет контролировать выполнение этих санкций. Крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В своем анализе OFAC отмечает, что несколько ключевых сортов российской нефти продавались по многолетним минимумам. Кроме того, почти десять крупных китайских и индийских импортеров заявили, что планируют приостановить закупки российской нефти для поставок в декабре.

Данные LSEG Workspace, обнародованные в понедельник, показывают, что 12 ноября эталонная нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по 45,35 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с марта 2023 года.

Именно тогда Россия только начинала формировать "теневой флот" танкеров, чтобы обходить установленное странами G7 ограничение в 60 долларов за баррель, которое действовало с декабря 2023 года.

Для сравнения, фьючерсы Brent 12 ноября составляли 62,71 доллара, а в понедельник поднялись до 64,03 доллара. В тот же день цена на Urals из Новороссийска выросла до 47,01 доллара за баррель. Работу порта удалось возобновить после временной приостановки, вызванной атакой украинского беспилотника и ракеты.

В начале этого месяца Reuters сообщило, что скидки на российскую нефть по сравнению с Brent увеличились. Это произошло после того, как крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки из-за новых санкций США.

Представитель Министерства финансов США заявил, что эти ограничения "истощают военную машину Путина" и что ведомство "готово применить дополнительные меры, если это потребуется, чтобы остановить бессмысленные убийства" в Украине.

Ужесточит ли Трамп санкции против РФ - мнение эксперта

Нежелание Трампа обострять отношения с Россией подтверждаетзаконопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть - он уже около полугода "завис" в Сенате США без всякого движения. Об этом отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, в Сенате сто членов, и примерно 80 из них не просто готовы поддержать документ, а фактически являются его соавторами - кто-то дополнил текст разделом, кто-то абзацем, кто-то просто поставил точку или запятую.

Если бы законопроект вынесли на голосование и Сенат его одобрил, даже наложенное Трампом вето можно было бы легко преодолеть. Но до голосования дело не доходит, ведь, по словам Ступака, в Белом доме настойчиво попросили этого не делать.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп согласовал ужесточение санкций против страны-агрсесорки России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что по данным разведки, впервые с начала полномасштабной войны наблюдается существенное падение объемов добычи и переработки российской нефти.

Ранее сообщалось, что Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

