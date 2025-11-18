Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

Инна Ковенько
18 ноября 2025, 10:36
103
Эталонная российская нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по самым низким ценам с марта 2023 года.
Санкции США уже сокращают нефтяные доходы РФ
Санкции США уже сокращают нефтяные доходы РФ / Коллаж: Главред, фото: Depositphotos, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Коротко:

  • Санкции США уже бьют по нефтяным доходам России
  • Цены на российскую нефть падают до многолетних минимумов
  • США готовы усиливать санкционное давление на Кремль, чтобы сделать невозможным ведение войны в Украине

Министерство финансов США заявило, что санкции США против российских нефтяных гигантов "Роснефти" и "Лукойла" уже уменьшают доходы России от нефти и, вероятно, приведут к уменьшению объемов продаж российской нефти в долгосрочной перспективе.

Анализ показал, что санкции, введенные 22 октября, приводят к снижению доходов от российской нефти и ограничивают способность Кремля финансировать войну против Украины. Об этом 17 ноября сообщает Reuters.

видео дня

"Действия Минфина США стали одними из самых жестких санкций США с момента полномасштабного вторжения России на Украину в феврале 2022 года и первыми прямыми санкциями, введенными Дональдом Трампом против России с момента его вступления в должность в январе", - говорится в сообщении.

Санкции устанавливают срок до 21 ноября, в течение которого компании должны были полностью прекратить сотрудничество с "Роснефтью" и "Лукойлом". Те, кто не выполнит требования, рискуют быть отключенными от долларовой финансовой системы.

В то же время пока неясно, каким именно образом Минфин США будет контролировать выполнение этих санкций. Крупнейшими покупателями российской нефти были Китай и Индия.

В своем анализе OFAC отмечает, что несколько ключевых сортов российской нефти продавались по многолетним минимумам. Кроме того, почти десять крупных китайских и индийских импортеров заявили, что планируют приостановить закупки российской нефти для поставок в декабре.

Данные LSEG Workspace, обнародованные в понедельник, показывают, что 12 ноября эталонная нефть Urals, отгруженная в черноморском порту Новороссийск, торговалась по 45,35 доллара за баррель, что является самым низким уровнем с марта 2023 года.

Именно тогда Россия только начинала формировать "теневой флот" танкеров, чтобы обходить установленное странами G7 ограничение в 60 долларов за баррель, которое действовало с декабря 2023 года.

Для сравнения, фьючерсы Brent 12 ноября составляли 62,71 доллара, а в понедельник поднялись до 64,03 доллара. В тот же день цена на Urals из Новороссийска выросла до 47,01 доллара за баррель. Работу порта удалось возобновить после временной приостановки, вызванной атакой украинского беспилотника и ракеты.

В начале этого месяца Reuters сообщило, что скидки на российскую нефть по сравнению с Brent увеличились. Это произошло после того, как крупные индийские и китайские нефтеперерабатывающие заводы сократили закупки из-за новых санкций США.

Представитель Министерства финансов США заявил, что эти ограничения "истощают военную машину Путина" и что ведомство "готово применить дополнительные меры, если это потребуется, чтобы остановить бессмысленные убийства" в Украине.

Ужесточит ли Трамп санкции против РФ - мнение эксперта

Нежелание Трампа обострять отношения с Россией подтверждаетзаконопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые покупают российскую нефть - он уже около полугода "завис" в Сенате США без всякого движения. Об этом отметил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, в Сенате сто членов, и примерно 80 из них не просто готовы поддержать документ, а фактически являются его соавторами - кто-то дополнил текст разделом, кто-то абзацем, кто-то просто поставил точку или запятую.

Если бы законопроект вынесли на голосование и Сенат его одобрил, даже наложенное Трампом вето можно было бы легко преодолеть. Но до голосования дело не доходит, ведь, по словам Ступака, в Белом доме настойчиво попросили этого не делать.

Санкции против РФ - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп согласовал ужесточение санкций против страны-агрсесорки России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что по данным разведки, впервые с начала полномасштабной войны наблюдается существенное падение объемов добычи и переработки российской нефти.

Ранее сообщалось, что Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Больше новостей о санкциях против России:

Об источнике: Reuters

Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом у агентства 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине санкции США санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

12:27Война
Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

12:03Интервью
Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"

11:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Евро резко полетело вниз: новый курс валют на 18 ноября

Последние новости

12:47

Старше жены: Виктор Павлик расстрогал встречей с единственной дочкой

12:44

Нужно всего три продукта и 5 минут: рецепт роскошной закуски на Новый год

12:41

Почему 19 ноября нельзя ссориться и злословить: какой церковный праздник

12:32

Замена людей в окружении Путина: известно, кто может попасть в немилость диктатора

12:27

Летят бомбардировщики, РФ готовит массированный удар по Украине: что известно

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
12:04

Справится только гений головоломок: найдите три отличия на фото за 31 секунду

12:03

Россия будет воевать еще три года и полезет на правобережье Украины – Свитан

11:55

Атака на Днепр: оккупанты уничтожили редакции "Суспильного" и "Украинского радио"Фото

11:54

"Все бросит и уедет": что произошло в браке предательницы Ани Лорак

Реклама
11:53

Водителей Украины начали массово наказывать в ноябре: какая ошибка будет стоить прав

11:52

Как покрасить ламинат: бюджетный ремонт кухни своими рукамиВидео

11:52

"Укрпочта" начала принимать заявки на 1000 гривен: как оформить выплату

11:40

"Пока набрала красоту": Пугачева получила неожиданное предложение

11:27

Уиткофф и Зеленский проведут переговоры в Турции - детали от Reuters

11:24

Пять знаков зодиака, которые любят сплетничать и невероятно любопытны

11:16

Как морозы повлияют на отключения: в Укрэнерго предупредили о самых сложных сценариях

11:11

"Враг внутренний": в Одессе вандалы разгромили уникальный музей

11:08

Как правильно отбивать мясо на биточки: секрет, о котором почти никто не знает

11:06

В воздухе химический запах: в РФ произошел опасный взрыв, что взлетело в воздух

11:01

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Обезьянам - депрессия, Свиньям - жертвы

Реклама
10:41

Свои дети: Надя Дорофеева объявила о важном решенииВидео

10:36

Цена нефти РФ упала до многолетнего минимума: как действуют санкции США против России

10:34

Он имел два имени: как еще можно называть Богдана ХмельницкогоВидео

10:04

Сколько продлятся отключения света: в "Укрэнерго" дали прогноз на зиму

09:48

"Не верится совсем": Ольга Сумская рассказала о страшном горе

09:30

Отключение света в Украине — графики на 18 ноября (обновляется)

09:12

Украинские военные могут оказаться в котле: где армия РФ приготовила окружение

09:09

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

Реклама
03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять