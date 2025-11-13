США исчерпали возможности: Рубио сделал заявление о санкциях против РФ

Вашингтон сосредоточится на контроле за соблюдением санкций, а не на новых мерах.

https://glavred.info/world/ssha-ischerpali-vozmozhnosti-rubio-sdelal-zayavlenie-o-sankciyah-protiv-rf-10714940.html Ссылка скопирована

Марко Рубио сделал заявление о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главные тезисы Рубио:

США не будет вводить новые санкции, а станет следить за выполнением существующих

Европа должна играть более активную роль в борьбе с "теневым флотом"

РФ хочет разрушить энергосеть Украины и деморализовать население

Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

видео дня

"Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям – именно этого все и требовали", – отметил Рубио.

Борьбу с "теневым флотом" РФ, который Кремль использует для обхода нефтяных ограничений, Рубио охарактеризовал как "механизм обеспечения выполнения санкций", а не как повод для новых.

Госсекретарь США считает, что европейские партнеры должны играть более активную роль в этом процессе, поскольку значительная часть судов проходит ближе к их территориям.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Чего хочет Путин

Рубио также ответил на вопрос журналистов о том, действительно ли Россия стремится к миру.

По его словам, оценивать можно только по действиям РФ.

"[Москва] четко заявила, чего они хотят – они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны", - отметил госсекретарь.

США помогут Украине стабилизировать энергосистему

Рубио также прокомментировал интенсивные ракетные удары по территории Украины. По его словам, россияне хотят разрушить энергосеть и деморализовать население.

Он добавил, что США ведут постоянные переговоры с украинской стороной о помощи в стабилизации энергетической сети. Обсуждается предоставление как специального оборудования, так и оборонительных вооружений для защиты энергетических объектов. Однако ключевой проблемой остается высокий риск уничтожения оборудования вскоре после установки.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", – резюмировал Рубио.

Санкции США против РФ - последние новости

Как писал Главред, 22 октября министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Штаты существенно усилят санкции против России.

Позже Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

"При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - отметили в Министерстве финансов США.

28 октября президент США Дональд Трамп объявил о новых жестких санкциях против России. Цель мер - заставить российского лидера Владимира Путина сесть за стол переговоров и завершить войну в Украине.

"Мы ввели эти санкции. Мы планируем их придерживаться", - заявил посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

"Президент Трамп держит все карты в руках, и это лишь одна из них, которую он разыгрывает. Есть еще много других", - подчеркнул посол.

Издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

В чем план Кремля: мнение эксперта

Британский военный аналитик Джек Уотлинг в статье для издания Foreign Affairs заявил, что стратегическая цель РФ – подчинение Украины. План Кремля включает три этапа, и только первый включает в себя реальные боевые действия.

На первом этапе Москва стремится оккупировать или разрушить достаточное количество украинской территории, чтобы обеспечить экономическую жизнеспособность оставшейся части только с согласия России. Российские стратеги оценивают, что этого можно достичь, если Россия удержит уже частично аннексированные ею области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую), а также добавит Харьковскую, Николаевскую и Одесскую, что фактически отрежет Украину от Черного моря.

"В этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, полагая, что сможет перейти ко второму этапу, в котором он будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, для установления контроля над Киевом. На третьем этапе Россия включит Украину в свою орбиту подобно Беларуси", - говорится в статье.

Другие новости:

О персоне: Джек Уотлинг Джек Уотлинг (Jack Watling) — британский военный аналитик, доктор истории и старший научный сотрудник Королевского института объединённых служб (RUSI — Royal United Services Institute) в Лондоне. Это один из самых уважаемых европейских экспертов по современным вооружённым конфликтам, в частности — по войне России против Украины. Образование: доктор философии (PhD) по истории в Лондонском университете (King’s College London). Уотлинг регулярно пишет для Foreign Affairs, The Atlantic, The Economist, BBC, The Guardian и других мировых изданий. Автор книг: The Arms of the Future: Technology and Close Combat in the Twenty-First Century (2023) — о том, как технологии меняют характер ближнего боя;

The Future of Land Warfare (в соавторстве). С первых месяцев полномасштабного вторжения России Джек Уотлинг работает как аналитик и консультант, регулярно посещает Украину, взаимодействует с украинскими военными. Его доклады для RUSI считаются одними из самых точных западных исследований о тактике и состоянии российской и украинской армий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред