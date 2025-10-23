США ввели санкции против РФ: кто из компании-"гигантов" попали в список

https://glavred.info/world/ssha-vveli-sankcii-protiv-rf-kto-iz-gigantov-popal-v-spisok-10708742.html Ссылка скопирована

Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации, который коснется крупных нефтяных компаний страны - "Роснефти" и "Лукойла". В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

"Сегодня Офис контроля за иностранными активами OFAC вводит дополнительные санкции против России из-за отсутствия серьезной приверженности мирному процессу для прекращения войны в Украине", - отмечается в сообщении Минфина США.

По информации американского ведомства, новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла". "При этом санкции касаются структур под контролем "Роснефти" и "Лукойла" более чем на 50%, даже если они не включены в список непосредственно", - добавляют в Министерстве финансов США.

