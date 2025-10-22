Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

Решение о встрече с Путиным будет принято в течение двух следующих дней.

​Трамп еще не решил, поедет ли на встречу с Путиным ​/ Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Решение о встрече Трампа и Путина будет принято в ближайшие дни

Президент США не хочет зря тратить время

Президент США Дональд Трамп еще не принял решение относительно поездки на встречу с главой РФ Владимиром Путиным в столицу Венгрии - Будапешт.

Глава Белого дома не хочет, чтобы такая встреча оказалась напрасной.

"Я не хочу, чтобы встреча была напрасной. Мы еще не приняли решение", — заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Он подчеркнул, что в направлении организации двусторонней встречи происходит "много вещей" и пообещал предоставить более обстоятельный ответ в течение следующих двух дней.

Саммит Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, 16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что предварительная встреча между Рубио и Лавровым отложена, а причины отсрочки официально не раскрываются.

В Москве заявили, что договоренности о встрече Рубио и Лаврова не было.

Тем временем Ряд западных СМИ сообщил об отмене саммита между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг эту информацию, назвав ее недостоверной.

По словам Сийярто, похожая ситуация повторяется почти перед каждым заседанием Европейского совета, принятием решений по санкциям или Европейскому фонду мира. Он также намекнул, что встреча лидеров США и России все же состоится, хотя точная дата пока неизвестна.

Что ожидать от встречи Трампа и Путина: мнение эксперта

Политолог Петр Олещук в комментарии для Главреда заявил, что во время первой встречи с Дональдом Трампом Владимир Путин превратил разговор в историческую лекцию, вспоминая Рюрика, Ярослава Мудрого и Богдана Хмельницкого, о чем писало издание Financial Times.

По мнению Олещука, во время запланированной второй встречи в Будапеште Путин может повторить подобную тактику. Он продолжает жить в собственном мире идей, концепций и представления о "единых народах", что может влиять на ход переговоров и их формат.

О персоне: Петр Олещук Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

