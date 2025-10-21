Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

В МИД РФ заявили о "вбросах западных ресурсов".

Рябков заявил, что договоренности о встрече не было / Коллаж: Главред, фото: t.me/MID_Russia, УНИАН, ОП

Кратко:

В МИД РФ ответили на публикацию об отложенной встрече Рубио и Лаврова

Рябков утверждает, что никакой договоренности не было

В Москве заявили, что договоренности о встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, не было. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя публикацию CNN, Рябков отметил, что "РФ будет и впредь сталкиваться со вбросами западных ресурсов".

Рябков утверждает, что "вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время их телефонного разговора", передает российское пропагандистское агенство ТАСС.

Замглавы МИД также подчеркнул, что эта встреча требует подготовки.

Как писал Главред, издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что предварительная встреча между государственным секретарем США Марко Рубио и главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

"Надежды президента Дональда Трампа на скорую встречу с главой России Владимиром Путиным могут рухнуть", - отмечало издание.

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

По данным Reuters, 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Президент Украины Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите в Будапеште, особенно, если там он сможет встретиться с Трампом и Путиным. Однако встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию", если Трамп и Путин будут пытаться договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

Трамп дал Путину последний шанс: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что после переговоров с Зеленским Трамп четко очертил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры.

"Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет - Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике", - считает Коваленко.

По его словам, Китай не будет спасать Москву от последствий санкций.

"Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность - это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи", - добавил обозреватель.

