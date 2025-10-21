Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

Анна Ярославская
21 октября 2025, 11:02
612
В МИД РФ заявили о "вбросах западных ресурсов".
Рябков, Лавров, Рубио
Рябков заявил, что договоренности о встрече не было / Коллаж: Главред, фото: t.me/MID_Russia, УНИАН, ОП

Кратко:

  • В МИД РФ ответили на публикацию об отложенной встрече Рубио и Лаврова
  • Рябков утверждает, что никакой договоренности не было

В Москве заявили, что договоренности о встрече госсекретаря США Марко Рубио и главы российского МИД Сергея Лаврова, которая должна была состояться на этой неделе, не было. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Комментируя публикацию CNN, Рябков отметил, что "РФ будет и впредь сталкиваться со вбросами западных ресурсов".

видео дня

Рябков утверждает, что "вопрос встречи Лаврова и Рубио не поднимался во время их телефонного разговора", передает российское пропагандистское агенство ТАСС.

Замглавы МИД также подчеркнул, что эта встреча требует подготовки.

Как писал Главред, издание CNN со ссылкой на источники сообщило, что предварительная встреча между государственным секретарем США Марко Рубио и главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна была состояться на этой неделе, отложена.

"Надежды президента Дональда Трампа на скорую встречу с главой России Владимиром Путиным могут рухнуть", - отмечало издание.

Переговоры Трампа и Путина и саммит в Венгрии - что известно

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

По данным Reuters, 23 октября должна была состояться встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Встреча Рубио с Лавровым должна подготовить почву для будущих переговоров между лидерами США и РФ.

В Белом доме надеются на то, что президент Украины Владимир Зеленский согласится принять участие во встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште.

Президент Украины Зеленский заявил, что готов принять участие в саммите в Будапеште, особенно, если там он сможет встретиться с Трампом и Путиным. Однако встреча в Будапеште может пойти по "плохому сценарию", если Трамп и Путин будут пытаться договориться за спиной и выдвинуть неприемлемые условия для Украины.

Трамп дал Путину последний шанс: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что после переговоров с Зеленским Трамп четко очертил рамку: Россия должна остановиться на линии соприкосновения и согласиться на переговоры.

"Это последний шанс для Путина выйти из войны. Если нет - Россия получит еще более сильные удары по ВПК и экономике", - считает Коваленко.

По его словам, Китай не будет спасать Москву от последствий санкций.

"Если Будапешт станет точкой, где Путин наконец признает реальность - это будет начало конца не только войны, но и иллюзий Путина об империи", - добавил обозреватель.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Дональд Трамп Владимир Путин Сергей Рябков война России и Украины мирные переговоры
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

11:04Украина
Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

11:02Политика
Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

09:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Эти знаки зодиака ждет неожиданное финансовое поступление в Новолуние: кто счастливчик

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Сколько варить яйцо, чтобы желток был жидким: точное время вплоть до секунды

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

"Вызвали скорую": что случилось с Натальей Могилевской

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:47

"Открытие еще одного фронта": Украина начала закупку у США боевых вертолетов

11:22

Россияне устроили провокацию Ротару - что произошло

11:21

Украинская Сидни Кроуфорд: Сумская показала ретро-образ достойный Голливуда

11:14

Операция в тылу врага: бойцы ССО устроили засаду и уничтожили оккупантов

11:04

Когда включат отопление по всей Украине: в Укрэнерго дали окончательный ответ

Наступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-мНаступление на Днепр и угроза прорыва фронта: Гетьман – о возможности перелома в войне в 2026-м
11:02

Москва открестилась от встречи Рубио и Лаврова: что известно

10:52

В небе над Украиной заметили уникальную комету: она максимально приблизилась к Земле

10:46

Оккупанты "пролезли" сразу в трех населенных пунктах: в DeepState раскрыли детали

10:45

Китайский гороскоп на завтра 22 октября: Тиграм - стыд, Змеям - глупости

Реклама
10:35

Символы - под прицелом: куда нужно бить ВСУ, чтобы пошатнуть власть Путина

10:27

Не пишите "все будет хорошо": болезнь Симоньян перешла на новую стадию

10:17

Как сказать на украинском "сладкоежка": все делают одну грубую ошибкуВидео

10:11

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 октября (обновляется)

09:54

США против плана ЕС по использованию активов РФ для Украины – Bloomberg

09:43

"Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей ПоплавскойВидео

09:38

Не только капитуляция Украины: в ISW сказали, какой нарратив продвигает Кремль

09:16

Признаки того, что карма вашей прошлой жизни настигает вас

08:58

Карта Deep State онлайн за 21 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:51

Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться

08:34

Многочисленные взрывы и пожар: неизвестные дроны атаковали Ростовскую областьВидео

Реклама
08:10

Говорил ли Трамп отдать весь Донбасс?мнение

08:00

Саммит Трампа и Путина под угрозой: встреча Рубио и Лаврова отложена - CNN

07:16

Полный блэкаут в Чернигове: город остался без света и воды

06:46

В США отложили рассмотрение новых санкций против РФ до саммита Трампа и Путина в Венгрии

06:10

Как белый флаг Путина стал коричневыммнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках девушки с фотокамерой за 45 секунд

05:33

Гороскоп на завтра 22 октября: Скорпионам - предательство, Рыбам - неожиданный подарок

05:09

"Тонны золота в банке Англии": как гетман Полуботок заработал свои несметные сокровищаВидео

04:30

Вознаграждение от Вселенной: шесть знаков зодиака ждет настоящая радость

04:06

Вселенная подготовила сюрпризы: кто 21 октября получит хорошие новости

03:36

Растёт в горшке лучше, чем цветы: как вырастить ананас из купленного в магазине

02:47

"Не лучше Повалий": Приходько сорвалась на подростка из-за русского языка

02:19

Ирина Билык загадала дилемму об одиночестве - не обошлось без Кристины Соловий

01:30

Жена футболиста Зинченко получила редкий подарок от Дэвида Бекхэма - детали

01:27

Танки, квадроциклы и пехота: в ВСУ рассказали, где враг пошел в штурм

00:57

Харьков подвергся атаке КАБами: повреждены десятки домов, есть пострадавшие

00:49

От спортсмена к актеру: участницей "Холостяка-14" стала девушка известного украинского футболиста

00:44

Добавьте 1 предмет в стиральную машину, чтобы "мгновенно" избавиться от затхлого запаха с одежды

20 октября, понедельник
23:50

Усик назвал следующего соперника: когда и с кем состоится бой украинца

23:28

Папина или мамина: в Сети появились новые фото Лизы Галкиной

Реклама
23:18

В нескольких областях Украины внезапно исчез свет - что известно

23:05

"Мы оперируем фактами": в ГУР рассказали, когда реально ожидать завершения войны

22:42

Базовые продукты в Украине безумно подорожали - что взлетело в цене на 54%

22:19

Уже официально Бражко: Даша Квиткова засветила свой новый паспорт

22:14

Исчезнут ли отключения света: Минэнерго рассказало о ситуации в энергосистеме

21:54

В ГУР назвали только один реальный формат прекращения огня - что предполагается

21:49

"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

21:13

Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой

21:11

С 2026 года на дорогах появятся авто с розовыми номерами - все подробности

20:35

Исчезнет со стола первым: салат из свеклы, вкуснее "Шубы"

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять