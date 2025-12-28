Отключение света 28 декабря: появились графики для Киева на воскресенье

Графики почасовых отключений пока действуют только для одного из берегов столицы.

В Киеве на Левом берегу уже более суток продолжаются экстренные отключения света, и возвращение к почасовым графикам пока невозможно, ведь ситуация остается сложной. В то же время на Правом берегу энергетики смогли стабилизировать ситуацию и заменить аварийные отключения почасовыми графиками. Об этом сообщают в ДТЭК.

В ДТЭК опубликовали графики почасовых отключений света для Правого берега столицы.

Согласно графикам, киевляне будут без света минимум 4 часа (подгруппа 4.2), максимум - 11 часов (подгруппа 2.1).

Когда меньше будут выключать свет в Украине - мнение эксперта

Эксперт по энергетике, глава Лиги Энергетического Развития Украины Александр Голиздра заверил, что продолжительность и частота отключений электроэнергии уменьшится только тогда, когда российские ракеты и "Шахеды" перестанут повреждать сети и генерацию.

"Это зависит от эффективности ПВО и степени защищенности подстанций", - сказал Голиздра.

Как писал Главред, в воскресенье, 28 декабря, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут выключать в большинстве областей.

Напомним, 27 декабря, в Киеве и Киевской области, из-за вражеских атак на энергетические объекты, остаются без электроснабжения более 500 тысяч потребителей, а в Черниговской области - более 22 тысяч. Исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов рассказал, что враг целился по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии. Атаки начались ночью и продолжались в течение дня.

Между тем нардеп от фракции "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что новогоднюю ночь все украинцы, вероятно, будут праздновать со светом.

Об источнике: ДТЭК ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

