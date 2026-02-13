"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

Евгений Сморыгин осудил поступок коллеги после ухода из "Дизель Шоу".

Евгений Сморыгин про уход Яны Глущенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Евгений Сморыгин

Актер известного юмористического "Дизель Шоу" Евгений Сморыгин дал интервью Славе Демину, где прокомментировал прекращение сотрудничества со своей коллегой Яной Глущенко. Актер признался, что ее поступок вызвал у него возмущение.

По словам Сморыгина, уход актрисы стал настоящей неожиданностью для всей команды. Она не предупредила никого о своем решении, хотя не имела конфликтов с другими звездами проекта. Евгений предположил, что проблема могла заключаться в коммуникации Глущенко с продюсерами "Дизель Шоу".

Яна Глущенко - Дизель Шоу / фото: instagram.com, Яна Глущенко

"Я не знаю, может, у нее были не очень хорошие отношения с продюсерами. Для меня она поступила неправильно по отношению к актерам. Мы после аварии с Мариной никогда больше не ссорились. У нас не было ссор и сейчас нет. Мы как-то вместе были. Она решила уйти, никому не сказала. Хотя бы предупреди", — поделился актер.

Также Евгения возмутил отказ Яны выступить с коллективом на концерте в честь 10-летнего юбилея "Дизель Шоу". Актриса была заявлена как участница, но так и не появилась на сцене. Сморыгин лично уговаривал ее изменить решение и выступить вместе с коллективом.

"Ты на афише. Отработай концерт. Большой концерт в Украине. Все, что просили. Это же нормально. Это обязанность актера. Если ты есть на афише, то, может, зритель на Яну идет. Кто-то и пришел на Яну. Она сказала "нет" резко. Я ей так и написал: "Яна, ты кем хочешь останется в моей памяти – нормальным человеком или эгоистическим?"", — вспомнил актер.

Евгений Сморыгин - интервью / фото: instagram.com, Евгений Сморыгин

Несмотря на это, звезда "Дизель Шоу" заявил, что не держит зла на коллегу, но с ноткой иронии пожелал ей найти новый толчок в карьере.

"Я не обижаюсь на нее. Я просто понял, что она может так сделать. Желаю найти работу. Яночка, будь счастлива", — подытожил Евгений Сморыгин.

Яна Глущенко / инфографика: Главред

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

