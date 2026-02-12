Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Вы узнаете:
- Какими будут графики отключений на Львовщине 13 февраля
- У каких групп дольше всего не будет света
- Кому свет не будут отключать
В пятницу, 13 февраля, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет будут отключать в течение дня, но не всем группам потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.
Ограничение электроснабжения на Львовщине применяют по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.
График отключений на 13 февраля
По данным Львовоблэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у групп 4.2 и 2.2. Потребителям этой группы отключат свет на 4 часа.
Самыми короткими отключения света будут у групп 5.1 и 5.2. Им свет отключат только на 3 часа. В то же время подгруппам 2.1, 3.2, 6.1 и 6.2 ограничений не предусмотрено.
Группа 1
- 1.1 – электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
- 1.2 – электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.
Группа 2
- 2.1 – электроэнергия есть.
- 2.2 – электроэнергии нет с 10:00 до 14:00.
Группа 3
- 3.1 – электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.
- 3.2 – электроэнергия есть.
Группа 4
- 4.1 – электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.
- 4.2 – электроэнергии нет с 10:00 до 14:00.
Группа 5
- 5.1 – электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.
- 5.2 – электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.
Группа 6
- 6.1 – электроэнергия есть.
- 6.2 – электроэнергия есть.
Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.
Пункты несокрушимости на Львовщине
На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".
На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.
Как сообщал Главред, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В ДТЭК сообщили, что разрушения серьезные, ремонт потребует времени. В первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
Также в пятницу, 13 февраля, в Украине снова будут применяться графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности из-за дефицита генерирующих мощностей после предыдущих атак на энергетику.
Кроме этого, в результате массированных атак РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Министр энергетики Шмыгаль сообщил 12 февраля, что ТЭЦ-5 восстановят за сутки, ТЭЦ-6 - за двое суток.
Об источнике: Львовоблэнерго
Львовоблэнерго - оператор системы распределения электроэнергии на территории Львовской области. Компания обеспечивает распределение электрической энергии бытовым и небытовым потребителям, эксплуатацию и обслуживание электросетей, а также подключение новых объектов к сети.
Предприятие работает в составе энергетической системы Украины и выполняет функции в соответствии с требованиями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
