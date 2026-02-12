Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

По распоряжению "Укрэнерго" во Львове и области снова будут действовать почасовые графики.

Отключение света на Львовщине 13 февраля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какими будут графики отключений на Львовщине 13 февраля

У каких групп дольше всего не будет света

Кому свет не будут отключать

В пятницу, 13 февраля, во Львове и области будут действовать почасовые отключения электроэнергии. Свет будут отключать в течение дня, но не всем группам потребителей. Об этом сообщило Львовоблэнерго.

Ограничение электроснабжения на Львовщине применяют по распоряжению НЭК "Укрэнерго". Энергетики призывают экономно использовать электроэнергию и не включать мощные электроприборы, чтобы предотвратить отключения.

График отключений на 13 февраля

По данным Львовоблэнерго, максимальная продолжительность отключений будет у групп 4.2 и 2.2. Потребителям этой группы отключат свет на 4 часа.

Самыми короткими отключения света будут у групп 5.1 и 5.2. Им свет отключат только на 3 часа. В то же время подгруппам 2.1, 3.2, 6.1 и 6.2 ограничений не предусмотрено.

Группа 1

1.1 – электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

1.2 – электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.

Группа 2

2.1 – электроэнергия есть.

2.2 – электроэнергии нет с 10:00 до 14:00.

Группа 3

3.1 – электроэнергии нет с 14:00 до 17:30.

3.2 – электроэнергия есть.

Группа 4

4.1 – электроэнергии нет с 17:30 до 21:00.

4.2 – электроэнергии нет с 10:00 до 14:00.

Группа 5

5.1 – электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.

5.2 – электроэнергии нет с 21:00 до 24:00.

Группа 6

6.1 – электроэнергия есть.

6.2 – электроэнергия есть.

График отключений на Львовщине на 13 января / Фото: Львовоблэнерго

Узнать группу отключений можно на сайте "Львовоблэнерго", в чат-ботах компании в Viber и Telegram, а также в мобильном приложении КомКом.

Пункты несокрушимости на Львовщине

На Львовщине работают 174 пункта несокрушимости из 851 подготовленного. Остальные находятся в режиме готовности и могут открыться быстро, сообщили в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Узнать адрес ближайшего пункта можно через приложение "Дія". Для этого нужно авторизоваться в приложении, перейти в раздел "Сервисы" и выбрать пункт "Несокрушимость".

На карте можно разрешить доступ к геолокации или найти пункты вручную, изменяя масштаб. Сервис работает как онлайн, так и офлайн.

Генерация электроэнергии в Украине / Інфографіка: Главред

Отключение света в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. В ДТЭК сообщили, что разрушения серьезные, ремонт потребует времени. В первую очередь восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Также в пятницу, 13 февраля, в Украине снова будут применяться графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленности из-за дефицита генерирующих мощностей после предыдущих атак на энергетику.

Кроме этого, в результате массированных атак РФ наибольшие повреждения получили ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Министр энергетики Шмыгаль сообщил 12 февраля, что ТЭЦ-5 восстановят за сутки, ТЭЦ-6 - за двое суток.

