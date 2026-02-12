Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026

Рецепт вкуснейших блинов Креп сюзетт.

Блины Креп сюзетт - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт невероятных блинов Креп сюзетт с апельсиновыми нотками, сами блины не трескают, а соус делает их божественными на вкус. Такие блины можно подавать даже гостям в качестве десерта, все будут в восторге.

Кстати, рекомендуем четко следовать рецепту и просеять муку для блинов, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Блины Креп сюзетт – рецепт

Для блинов:

Яйца – 2 шт.;

Сахар – 2 ст. л;

Соль – щепотка;

Молоко (теплое) - 750 мл;

Мука – 250 г;

Масло растительное — 2 ст. л;

Куркума – 1/2 ч. л.

Апельсиновый соус:

Сахар коричневый - 2 ст. л;

Масло - 50 г;

Сок апельсиновый – 160 мл;

Цедра апельсина – 1-2 ч. л;

Мандариновый ликер – 40 мл (по желанию)

Для блинов смешайте все ингредиенты и обжарьте их как обычно на растительном масле.

На сухую сковороду всыпьте сахар, растопите его немного на огне.

Добавьте масло и перемешайте все до однородности.

Влейте апельсиновый сок, добавьте цедру, также можно добавить апельсиновый сироп.

Подержите все на огне, пока соус не начнет застывать.

Блины сложите треугольников и отправьте в соус.

Можно подавать на стол, добавив шарик мороженого. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить Креп сюзетт:

