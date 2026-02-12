Божественный рецепт: блины по-особенному на Масленицу 2026

Предлагаем вам рецепт невероятных блинов Креп сюзетт с апельсиновыми нотками, сами блины не трескают, а соус делает их божественными на вкус. Такие блины можно подавать даже гостям в качестве десерта, все будут в восторге.
Кстати, рекомендуем четко следовать рецепту и просеять муку для блинов, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Блины Креп сюзетт – рецепт
Для блинов:
- Яйца – 2 шт.;
- Сахар – 2 ст. л;
- Соль – щепотка;
- Молоко (теплое) - 750 мл;
- Мука – 250 г;
- Масло растительное — 2 ст. л;
- Куркума – 1/2 ч. л.
Апельсиновый соус:
- Сахар коричневый - 2 ст. л;
- Масло - 50 г;
- Сок апельсиновый – 160 мл;
- Цедра апельсина – 1-2 ч. л;
- Мандариновый ликер – 40 мл (по желанию)
Для блинов смешайте все ингредиенты и обжарьте их как обычно на растительном масле.
На сухую сковороду всыпьте сахар, растопите его немного на огне.
Добавьте масло и перемешайте все до однородности.
Влейте апельсиновый сок, добавьте цедру, также можно добавить апельсиновый сироп.
Подержите все на огне, пока соус не начнет застывать.
Блины сложите треугольников и отправьте в соус.
Можно подавать на стол, добавив шарик мороженого. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить Креп сюзетт:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
