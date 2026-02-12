В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

Генеральный штаб РФ получил больше полномочий, и это не просто так.

Герасимов получил от Путина больше возможностей для влияния на силовой блок / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Пока в Украине продолжаются активные боевые действия, в стране-агрессоре России одним указом изменили систему управления силовым блоком. Теперь Росгвардия подчиняется Генеральному штабу. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, Совет безопасности РФ рассматривает вариант ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям с последующим включением части его сотрудников в структуру Росгвардии.

Эксперты считают, что эти шаги усилят вертикаль контроля и укрепят позиции военного руководства в структуре власти. По мнению аналитиков, усилится и контроль над силовыми структурами России.

"Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", - говорится в отчете ISW.

Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Главред писал, что по словам оппозиционного политика Ильи Пономарева, в военном блоке России постоянно происходят какие-то перестановки. Но они только убеждают диктатора Владимира Путина в том, что любые замены - это замена шила на мыло.

У Путина нет большой мотивации что-то радикально менять, потому что он не видит никакого прогресса. В то же время в экономическом блоке он ждет, пока приближенные к нему люди справятся с задачей стабилизации ситуации и их важность снизится. Тогда, возможно, кого-то Путин и заменит.

Напомним, Главред писал, что по словам начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, Путин отдал приказ расширить в 2026 году буферную зону в Украине.

Ранее сообщалось, что доклады российских генералов о войне против Украины, которые приукрашивают реальность, формируют у российского диктатора уверенность, что ситуация на поле боя развивается в пользу Кремля.

Накануне партизанское движение Атеш узнало, что Генштаб России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов, среди которых Купянск.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

