Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

Анна Косик
12 февраля 2026, 09:53
1988
Генеральный штаб РФ получил больше полномочий, и это не просто так.
Герасимов, Путин
Герасимов получил от Путина больше возможностей для влияния на силовой блок / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Что сообщили аналитики:

  • В РФ изменили систему управления силовиками
  • Российское МЧС могут ликвидировать
  • Герасимов получил "вознаграждение" от Путина за лояльность

Пока в Украине продолжаются активные боевые действия, в стране-агрессоре России одним указом изменили систему управления силовым блоком. Теперь Росгвардия подчиняется Генеральному штабу. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Кроме того, Совет безопасности РФ рассматривает вариант ликвидации Министерства по чрезвычайным ситуациям с последующим включением части его сотрудников в структуру Росгвардии.

видео дня

Эксперты считают, что эти шаги усилят вертикаль контроля и укрепят позиции военного руководства в структуре власти. По мнению аналитиков, усилится и контроль над силовыми структурами России.

"Подчинение Росгвардии и частей главнокомандования обороной России Генеральному штабу значительно усилит контроль Герасимова над российскими силовиками, что подчеркивает, что Путин вознаграждает Герасимова за его лояльность, и что Герасимов сохраняет центральное место в близком окружении Путина", - говорится в отчете ISW.

Валерий Герасимов
Валерий Герасимов / Инфографика: Главред

Кто из окружения Путина может попасть в его немилость - мнение эксперта

Главред писал, что по словам оппозиционного политика Ильи Пономарева, в военном блоке России постоянно происходят какие-то перестановки. Но они только убеждают диктатора Владимира Путина в том, что любые замены - это замена шила на мыло.

У Путина нет большой мотивации что-то радикально менять, потому что он не видит никакого прогресса. В то же время в экономическом блоке он ждет, пока приближенные к нему люди справятся с задачей стабилизации ситуации и их важность снизится. Тогда, возможно, кого-то Путин и заменит.

Деятельность Генштаба РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова, Путин отдал приказ расширить в 2026 году буферную зону в Украине.

Ранее сообщалось, что доклады российских генералов о войне против Украины, которые приукрашивают реальность, формируют у российского диктатора уверенность, что ситуация на поле боя развивается в пользу Кремля.

Накануне партизанское движение Атеш узнало, что Генштаб России "лихорадит" из-за проваленных дедлайнов по захвату украинских городов, среди которых Купянск.

Другие новости:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Генштаб РФ Владимир Путин Росгвардия Валерий Герасимов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:37Спорт
Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

10:21Украина
Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на Одесчине

09:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать в праздник 12 февраля: строгие приметы и запреты

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Когда отменят графики отключений света - назван "идеальный сценарий"

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Курс валют 12 февраля резко изменится: новые прогнозы от НБУ

Последние новости

10:37

Скандал набрал обороты: украинского спортсмена выгнали с Олимпиады из-за шлема

10:37

Алина Гросу рассекретила пол будущего ребенка

10:29

Китайский гороскоп на завтра 13 февраля: Кроликам - испытания, Собакам - лень

10:21

Ситуация катастрофическая: что происходит в Киеве после обстрела

09:54

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 февраля (обновляется)

Украине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - ХарченкоУкраине придется жить с графиками отключений от 3 до 7 лет - Харченко
09:53

В разгар боевых действий Путин изменил систему управления силовым блоком - ISW

09:52

Можно ли убирать в праздник 13 февраля: приметы, которые уберегут от беды

09:39

Василий Вирастюк показал свою жену и высказался о ее фигуре

09:28

Разрушения серьезные: РФ атаковала 31-ю подстанцию ДТЭК на ОдесчинеФото

Реклама
09:25

Их время пришло: три знака зодиака, которым февраль принесёт заслуженную победу

09:13

Гороскоп на завтра 13 февраля: Львам - внезапная прибыль, Стрельцам - проблемы

09:00

Конец экспорту нефти и конец России: Загородний – о том, как Трамп убивает российскую нефтянку

08:51

Пятница 13-е: можно ли работать и что нельзя делать в этот день

08:50

Россия ударила по Одессе: разрушен жилой дом, горели рынок и супермаркетФото

08:37

Московский режим подготовил для россиян сюрприз в 2027 годумнение

08:13

Карта Deep State онлайн за 12 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:50

Отключение света в Украине — графики на 12 февраля (обновляется)

07:38

РФ атаковала Киев и Днепр дронами и ракетами: пострадал младенец и 4-летняя девочкаФото

06:54

Серия взрывов прогремела в РФ: горит военный арсенал и атакован оборонный заводВидео

06:27

Затмение в Водолее 17 февраля: кого ждёт прорыв, а кого — серьёзные испытанияВидео

Реклама
06:10

Ситуация в РФ не является критической: что задумал Путинмнение

05:55

"Упал в этой жизни": путиниста Ефремова взяли под охрану после колонии

05:21

Зачем класть шарики из фольги в посудомоечную машину - проверенный лайфхак

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке летящей птицы за 31 секунду

03:21

Будут рядом до самого конца: самые преданные знаки зодиака

03:13

Почему блины рвутся и прилипают: хитрый трюк, чтобы этого избежать

02:36

Пожары, взрывы, среди пострадавших дети: Киев и Днепр под массовой атакойФото

02:36

Учёные ошеломлены: новая жизнь может существовать в самом неожиданном уголке

02:03

РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации

02:00

Наталья Могилевская "сбежала" от детей и мужа - причина

01:45

Растет гурманом: Леся Никитюк показала 8-месячного сына за трапезой

01:30

Обрывает последние концы: возвращение Бритни Спирс под угрозой

01:08

МОК сказал "нет" еще одному шлему украинского спортсмена: какова причина на этот раз

00:51

После провала в финале: Khayat признался, вернется ли на Национальный отбор

00:16

Секрет маленькой буквы: что на самом деле означает "i" в iPhone, iPad и iPod

00:00

Умер 48-летняя звезда "Бухты Доусона" Джеймс Ван Дер Бик

11 февраля, среда
23:27

"Тактика дает результат": Сырский раскрыл задачу ВСУ и назвал главную цель

23:20

Позиции крепчают: что изменилось в прогнозах букмекеров на Евровидение-2026

23:14

Длительные графики возвращаются: как будут отключать свет в Днепре и области 12 февраляФото

23:06

РФ хочет отравить Днепр, есть угроза для миллионов граждан - названа цель новой атаки

Реклама
22:26

Когда можно не платить за тепло и горячую воду: названо главное условие

22:11

Тодоренко решили уничтожить в России: за что поплатится предательница

22:09

Когда закончится война - Зеленский сделал заявление о датах референдума и выборов

21:50

До 14 часов без света: новый график для Ровенской области на 12 февраля

21:49

Популярная в США актриса и модель госпитализирована в критическом состоянии

21:40

Ранний посев рассады: эксперт раскрыл типичные ошибки, чтобы не платить дважды

21:11

Когда могут закончить боевые действия в Украине: Зеленский назвал сроки

21:00

"Что б девчата не надеялись": Максим Галкин показал цветущую ПугачевуФото

20:34

Состоятся ли выборы 24 февраля и референдум: Зеленский дал окончательный ответ

20:26

Настоящий портал между эпохами в Украине: где находится мистическая деревня

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять