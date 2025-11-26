Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ о целенаправленной политике русификации на оккупированных территориях, пытаясь вытеснить украинскую идентичность и язык.

2,5 миллиона жителей ВОТ Украины планируют привлечь к общероссийским объектам

Цель Кремля заключается в усилении русификации украинцев и вытеснении украинского языка

Российский режим во главе с диктатором и военным преступником Путиным принял стратегический документ о нацполитике до 2036 года, который предусматривает усиление "российской идентичности" и активное расширение культурного влияния РФ. Отдельным пунктом там определено распространение этой политики на временно оккупированные украинские территории. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, Кремль планирует привлечь более 2,5 млн жителей оккупированных регионов к общероссийским проектам, усилить доминирование русского языка и установить норму, согласно которой не менее половины этнокультурных мероприятий должно продвигать российскую культуру.

Отмечается, что такие меры фактически направлены на углубление русификации украинцев на захваченных территориях, вытеснение украинского языка и национальной идентичности и включение этих регионов в российское культурное и информационное пространство.

"Такой подход является частью системной политики уничтожения украинской самобытности под предлогом "единства многонационального народа". Таким образом кремль пытается закрепить оккупацию и навязать на ВОТ собственную культурную и политическую модель управления", - говорится в сообщении.

Как писал Главред, россияне уже формально включили оккупированные районы Украины в состав Южного военного округа и начали мобилизацию местного населения для дальнейшего использования в боевых действиях. Об этом заявил заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук.

"Оккупанты планируют мобилизовать 50-100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 55 лет для войны против Украины. Зато не ТЦКК", - написал он в заметке в Telegram.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия объявила о масштабной программе заселения захваченных украинских территорий, подавая это как "возвращение местных жителей". На самом же деле Кремль готовит план массового переселения людей из отдаленных российских регионов - от Якутии до Бурятии на территории Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Параллельно государство-агрессор запустило так называемую "Программу развития Сибири", которая на практике означает принудительный вывоз украинцев из временно оккупированных областей в Сибирь и на Дальний Восток.

Кроме того, Россия сделала еще один шаг к полной милитаризации захваченных украинских территорий. Согласно указу Путина, оккупированные районы Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей официально присоединили к Южному военному округу РФ, в состав которого уже входят Крым и Севастополь. Уже поступают сообщения об активном усилении мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях в ряды российской армии.

Об источнике: Центр национального сопротивления Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.

