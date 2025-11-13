Кремль принял решение о судьбе украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

О чем говорится в материале:
- Россия готовится к массовому переселению украинцев на Дальний Восток РФ и в Сибирь
- Оккупационные администрации получают распоряжение готовить списки для "долгосрочных командировок"
- Россия повторяет советские методы
Страна-агрессор Россия объявила о начале масштабной "Программы развития Сибири", которая фактически предусматривает принудительное переселение украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и на Дальний Восток. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.
"За официальным фасадом "700 миллиардов инвестиций" и обещаний создания "промышленных кластеров" эксперты видят признаки не экономического развития, а демографического перекраивания и подготовки к массовому выселению жителей оккупированных украинских территорий", - говорится в сообщении.
Кремль планирует заселять опустошенные регионы не собственными гражданами, которые массово покидают страну, а жителями оккупированных украинских областей - Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. По данным аналитиков ЦНС, из-за бегства молодежи и потерь в результате мобилизации Сибирь осталась без рабочих рук, поэтому власти РФ стремятся создать новую "индустриальную империю" за счет украинцев.
По данным источников ЦНС, первый этап этой скрытой программы уже реализуется. Так, в оккупационные администрации, школы, больницы и коммунальные предприятия поступают срочные служебные письма с требованием определить работников для "долгосрочных командировок" в Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион.
"Руководителей заставляют подавать списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" - формулировка, которая, по сути, определяет наиболее уязвимых и тех, кого проще всего депортировать без значительного общественного резонанса. Эта размытая формулировка является первым шагом к "переселению по государственным программам", замаскированным под добровольную инициативу", - указывают в ЦНС.
Аналитики отмечают, что нынешний механизм фактически повторяет советские методы так называемых "организованных наборов", через которые в 40-50-х годах прошлого века массово депортировали крымских татар, украинцев из Западной Украины, чеченцев и другие народы. Хотя сейчас риторика изменилась.
Так секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу говорит об "освоении Сибири", а пропаганда пытается романтизировать "перенос центра развития на Восток", но, как отмечают в Центре национального сопротивления, суть политики остается та же.
По данным аналитиков, схема действует по знакомому сценарию: сначала проводится паспортизация, затем отправка в "командировки", далее - реализация "государственных программ переселения", что в конечном итоге приводит к изменению демографического состава оккупированных территорий.
"Программа "Сибиризации" является не инвестиционным проектом, а инструментом мягкой ассимиляции и попыткой оторвать украинцев от дома, чтобы растворить их на просторах имперского эксперимента", - резюмировали в ЦНС.
Судьба украинцев на временно оккупированных территориях - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия объявила о якобы масштабной программе "возвращения жителей" на оккупированные украинские территории. Однако за этой риторикой скрывается совсем другая цель - массовое переселение россиян из дальних регионов, от Якутии до Бурятии во временно оккупированные регионы Украины.
Кроме того, по словам заместителя командира 3-го армейского корпуса Дмитрия Кухарчука, российское военно-политическое руководство уже официально включило захваченные украинские земли в состав Южного военного округа, начав мобилизацию местного населения для участия в войне.
Как сообщает Центр национального сопротивления, это свидетельствует о том, что города вроде Мелитополя больше не рассматриваются как гражданские администрации, а превращаются в военные зоны, подчиненные российскому командованию. Такой шаг позволяет оккупационным властям официально проводить принудительную мобилизацию местных жителей.
Об источнике: Центр национального сопротивления
Создан Силами специальных операций для обучения, координации и масштабирования движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС обучает ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", который вступил в силу в январе 2022 года.
