Кремль хочет возродить "Сибирь" на оккупированных территориях – ЦНС

Кремль фактически готовит план массового переселения граждан из отдаленных регионов РФ - от Якутии до Бурятии.

Россия представила обновленную миграционную концепцию

Истинное намерение Кремля - изменить этнический состав регионов

Россия объявила о масштабной программе заселения оккупированных территорий Украины, прикрывая это "возвращением жителей". Однако цель Кремля совсем иная. Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

Россия представила обновленную миграционную концепцию, в которой предусмотрено "создание условий для возвращения жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей".

Однако под видом возвращения местных жителей Кремль фактически готовит план массового переселения граждан из отдаленных регионов РФ - от Якутии до Бурятии.

По сути, речь идет о легализации демографического замещения: коренное население оккупированных территорий постепенно вытесняют, заменяя его "новыми россиянами".

Такая политика напоминает колониальные практики прошлых веков, когда Москва использовала переселения для укрепления контроля над завоеванными землями.

Стирание украинской идентичности

Официально заявленная цель программы - "восстановление регионов и возвращение нормальной жизни".

Но эксперты подчеркивают, что истинное намерение Кремля - изменить этнический состав регионов и ускорить их интеграцию в российское пространство.

На практике это означает русификацию и постепенное стирание украинской идентичности на оккупированных территориях.

Новые переселенцы получают приоритет в жилье, льготы, работу и материальные выплаты, что стимулирует массовое переселение.

Кроме того, согласно российским документам, именно эти "новые жители" должны стать основой административных структур, полиции и местного самоуправления - фактически создавая параллельное общество под полным контролем Москвы.

"Освоение Сибири" 2:0

Такая политика вписывается в долгосрочную стратегию Кремля по изменению демографии Украины. С одной стороны, Россия депортирует украинцев с оккупированных территорий, с другой - заселяет их собственными гражданами. Это создает основу для закрепления оккупации не только военной, но и демографической.

По мнению аналитиков, новый проект является попыткой возродить модель "освоения Сибири", где переселенцев использовали для закрепления власти империи. На этот раз Кремль пытается применить те же методы на захваченных украинских землях.

Мнение эксперта

Специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог утверждал, что Украине придется признать временно оккупированные территории российскими, а вернуть их можно будет только в долгосрочной перспективе. Однако это его заявление - не более, чем предположение. Об этом в интервью Главреду рассказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

По словам эксперта, Кэллог играет в дипломатию, ведь когда у страны-агрессора России не будет экспорта нефти, вопрос оккупированных территорий отпадет.

Возвращение контроля над оккупированными территориями - что известно

Напомним, Главред писал, что Украина имеет четкое видение по возвращению всех территорий, захваченных Россией. Вместе с международными партнерами уже проводились военные игры и моделировались различные сценарии развития событий.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не отдаст свои территории главе страны-оккупанта Владимиру Путину. Это категорически невозможно.

Ранее стало известно, что Украина способна восстановить контроль над всеми оккупированными территориями только при одном условии. Россия вряд ли пойдет на добровольный отказ, однако существует сценарий, при котором этого и не понадобится.

Что такое Центр национального сопротивления Создан Силами специальных операций по обучению, координации и масштабированию движений сопротивления оккупации Украины. ЦНС учит ненасильственному сопротивлению, помогает партизанам, собирает информацию о враге, налаживает коммуникацию между подпольем, информирует население Украины о событиях на временно оккупированных территориях. ЦНС действует в рамках Закона "Об основах национального сопротивления", вступившего в январе 2022 года.

