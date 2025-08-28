Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

Юрий Берендий
28 августа 2025, 16:11
917
Украина имеет видение возвращения оккупированных территорий и совместно с партнерами моделировала сценарии развития событий, указывают в Минобороны.
Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали
Как Украина может освободить все оккупированные территории / Коллаж Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 31 отдельная механизированная бригада

О чем заявили в Минобороны:

  • У Украины есть видение по возвращению временно оккупированных территорий
  • Важно удержать преимущество в Черном море
  • Россияне превратили Крым в большую военную базу

Украина имеет четкое видение по возвращению всех территорий, захваченных Россией. Вместе с международными партнерами уже проводились военные игры и моделировались различные сценарии развития событий. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает УНИАН.

"У нас есть направления, есть видение как вернуть все временно оккупированные территории обратно в состав Украины. Мы вместе с партнерами, с британцами, американцами, проводили ряд "военных игр" и моделировали различные ситуации, и на 10-15 лет вперед у нас есть видение куда нам двигаться, как нам развиваться", - подчеркнул Гаврилюк.

видео дня

Он отметил, что в вопросе преимущества в Черном море следует сохранять реалистичный подход - это преимущество необходимо получить и уметь удержать.

Гаврилюк также отметил, что Крым сейчас превращен Россией в мощную военную базу, где сосредоточено огромное количество военных сил.

Может ли Украина освободить все оккупированные территории - мнение эксперта

Как писал Главред, российский фронт может обвалиться, и войска Путина вынуждены будут отходить к границам 1991 года, однако это реально лишь на отдельных направлениях. Например, в случае с Крымом, даже при сильной и устойчивой России их можно выбить благодаря дальнобойным средствам поражения. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, этот полуостров фактически является оперативным "котлом", где любое передвижение российских военных сразу может наказываться ударами дронов, ракет или другого высокоточного оружия. В таких условиях россияне просто не смогут удерживать позиции и будут вынуждены покинуть Крым, но это не будет означать их отход на границы 1991 года, а лишь выход с полуострова.

Что касается Донбасса, то выбить российские войска оттуда возможно только путем отсечения региона от России по рекам Северский Донец и Дон в направлении Ростова и Таганрога. Именно такая операция, по мнению Свитана, позволит постепенно вытеснить оккупантов, ведь в лобовом наступлении это чрезвычайно сложно из-за особенностей местности - донецкие возвышенности с перепадами 300-350 метров создают серьезные оборонительные преимущества. Прямой штурм горных позиций практически нереален, поэтому обходной маневр возможен только при условии ослабления самой России.

"То есть нам, чтобы начать освобождать Донбасс, сначала нужно, чтобы россияне побежали. Соответственно, выйти на государственную границу можно будет только тогда, когда российская экономика ляжет, и колосс на глиняных ногах начнет разваливаться. А для этого нужно уничтожить российскую нефтяную отрасль. Вот план step by step", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия имеет хорошую подготовку, быстро приспосабливается и обладает большими ресурсами, поэтому недооценивать ее опасно. Однако, есть способ, которым Украина может победить россиян, указывают ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (подразделение "Кракен") и Сергей Шикун (департамент активных действий).

На Днепропетровщине оккупанты сумели продвинуться и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

В то же время российские войска продолжают штурмовые действия на фронте, однако их силы постепенно истощаются. По словам Трегубова, осенью интенсивность вражеских наступлений может существенно снизиться.

Другие новости:

О видомомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Минобороны Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
УПЦ МП официально признали связанной РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

УПЦ МП официально признали связанной РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:56Украина
Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:36Синоптик
"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:23Кино и ТВ
Реклама

Популярное

Ещё
Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Вселенная на их стороне: в сентябре удача улыбнется трем знакам зодиака

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Взрывы могут прогреметь в ближайшее время: существует большая угроза ракетно-дронных ударов

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

900 тысяч украинцев в Польше потеряют право на работу и медицину - что произошло

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

Какие цифры номеров телефонов "притягивают" деньги и удачу: нумерологи объяснили

Последние новости

16:56

УПЦ МП официально признали связанной РПЦ - что ждет церковь дальше и будет ли запрет

16:45

"Удары успешные": в Кремле цинично высказались об ударах по КиевуФотоВидео

16:36

Украина погрузится в экстремальную жару: синоптик рассказал, когда ударит +32

16:23

"Оскар-2026": стало известно, какой фильм представит Украину на кинопремии

16:11

Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

Резкое потепление накроет Украину: синоптик назвал датыРезкое потепление накроет Украину: синоптик назвал даты
15:54

Была ли Украина прародиной индоевропейцев: Курганная теория Гимбутас

15:48

София Ротару показала изувеченный Россией Киев: что написала певица

15:38

Исполнитель хита Gangnam Style Psy попал под следствие - что нарушил артистВидео

15:14

РФ заплатит за удар по Киеву: в ЕС анонсировали новые сокрушительные санкции

Реклама
15:09

Сколько еще Россия может воевать против Украины - в Минобороны назвали сроки

15:06

Кем были тавры: жестокие ритуалы и загадка исчезновения

14:58

Что запрещено сдавать на металлолом в 2025 году: какие предусмотрены штрафы

14:57

"Два прямых прилета в дом": Игнат - о подлой атаке на КиевФотоВидео

14:40

Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

14:35

Какое слово спрятано на рисунке: только единицы догадаются за 15 секунд

14:29

Идеально на завтрак или обед: рецепт ленивого хачапури на сковороде за 10 минут

14:18

Сэкономит деньги и топливо: какую секретную кнопку в авто нужно нажать

14:11

Георгий Кистяковский: ученый из Киева, ставший советником президента США

13:58

Пострадала квартира судьи Мастер Шеф, где она живет с дочкой

13:49

Дроны ВСУ вызвали пожар возле дворца Путина: СМИ узнали, задело ли поместье

Реклама
13:46

Почему 29 августа нельзя употреблять мясные продукты: какой церковный праздник

13:45

Внутри были работники: РФ ударила по депо Новой почты в Киеве

13:12

Китайский гороскоп на завтра 29 августа: Кроликам - грусть, Лошадям - обиды

13:08

С перерезанным горлом пять суток полз к позициям ВСУ: военный чудом пережил пленВидео

13:06

Фотографическое сходство: Джанабаева засветила кроху-дочь от Меладзе

12:50

Лето решило о себе напомнить: дата, когда в Украине влупит жара до +35

12:49

Послал матом: певец Шнуров отказался отдать 50 миллионов армии РФ

12:40

Опаснее, чем кажется: чем грозит привычка пить из садового шланга

12:36

"Отличное утро": сестра Ефросининой опубликовала дикое фото в день обстрела Киева РФ

12:27

Мощные удары по РЛС и борту: воины ГУР атаковали ракетный корабль РФ возле Крыма

12:02

В результате атаки РФ на Киев пострадал офис редакции Украинской правды

11:59

Теперь их не увидишь: старинные вещи, которые когда-то были в каждом домеВидео

11:54

Может подтолкнуть Путина к миру: на что способна украинская ракета ФламингоВидео

11:51

Не так, как ожидалось: в Украине в ближайшие месяцы повысят минимальную зарплату

11:34

В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие деталиФотоВидео

11:20

Не совсем как в сказке: жениха Тейлор Свифт заставили сделать ей предложение

11:15

Удар по НПЗ и важным объектам РФ: в Генштабе рассказали о дерзкой операции

11:03

Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине

11:00

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоВидео

10:47

Со свадьбы на фронт: Камалия раскрыла, кто из родных едет на передовуюВидео

Реклама
10:21

Венгрия готова пересмотреть блокаду членства Украины в ЕС: названо условие

10:09

"Сердце разрывается": как украинские знаменитости пережили атаку на Киев

10:03

РФ прицельно атаковала железную дорогу: объявлено о задержке ряда поездовВидео

09:55

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 августа (обновляется)

09:54

У Украины появились козыри: политолог объяснил, почему Путин не выиграет войну

09:51

РФ запустила по Украине 629 дронов и ракет: есть "прилеты" на 13 локацияхФотоВидео

09:33

Китайский гороскоп на сентябрь: Тиграм - перемены, Лошадям - роковая встреча

09:22

Гороскоп на завтра 29 августа: Ракам - неожиданный подарок, Рыбам - трудности

09:16

Неизвестные дроны пришли в гости: в России пылают одни из крупнейших НПЗВидео

09:09

Еще один удар: путинист Филипп Киркоров сообщил о страшном горе в семьи

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять