Украина может освободить все оккупированные территории: в Минобороны раскрыли детали

Украина имеет видение возвращения оккупированных территорий и совместно с партнерами моделировала сценарии развития событий, указывают в Минобороны.

Как Украина может освободить все оккупированные территории / Коллаж Главред, фото: 18 отдельная бригада армейской авиации, 31 отдельная механизированная бригада

О чем заявили в Минобороны:

У Украины есть видение по возвращению временно оккупированных территорий

Важно удержать преимущество в Черном море

Россияне превратили Крым в большую военную базу

Украина имеет четкое видение по возвращению всех территорий, захваченных Россией. Вместе с международными партнерами уже проводились военные игры и моделировались различные сценарии развития событий. Об этом заявил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время международного форума экспертной сети Крымской платформы, передает УНИАН.

"У нас есть направления, есть видение как вернуть все временно оккупированные территории обратно в состав Украины. Мы вместе с партнерами, с британцами, американцами, проводили ряд "военных игр" и моделировали различные ситуации, и на 10-15 лет вперед у нас есть видение куда нам двигаться, как нам развиваться", - подчеркнул Гаврилюк.

Он отметил, что в вопросе преимущества в Черном море следует сохранять реалистичный подход - это преимущество необходимо получить и уметь удержать.

Гаврилюк также отметил, что Крым сейчас превращен Россией в мощную военную базу, где сосредоточено огромное количество военных сил.

Может ли Украина освободить все оккупированные территории - мнение эксперта

Как писал Главред, российский фронт может обвалиться, и войска Путина вынуждены будут отходить к границам 1991 года, однако это реально лишь на отдельных направлениях. Например, в случае с Крымом, даже при сильной и устойчивой России их можно выбить благодаря дальнобойным средствам поражения. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

По его словам, этот полуостров фактически является оперативным "котлом", где любое передвижение российских военных сразу может наказываться ударами дронов, ракет или другого высокоточного оружия. В таких условиях россияне просто не смогут удерживать позиции и будут вынуждены покинуть Крым, но это не будет означать их отход на границы 1991 года, а лишь выход с полуострова.

Что касается Донбасса, то выбить российские войска оттуда возможно только путем отсечения региона от России по рекам Северский Донец и Дон в направлении Ростова и Таганрога. Именно такая операция, по мнению Свитана, позволит постепенно вытеснить оккупантов, ведь в лобовом наступлении это чрезвычайно сложно из-за особенностей местности - донецкие возвышенности с перепадами 300-350 метров создают серьезные оборонительные преимущества. Прямой штурм горных позиций практически нереален, поэтому обходной маневр возможен только при условии ослабления самой России.

"То есть нам, чтобы начать освобождать Донбасс, сначала нужно, чтобы россияне побежали. Соответственно, выйти на государственную границу можно будет только тогда, когда российская экономика ляжет, и колосс на глиняных ногах начнет разваливаться. А для этого нужно уничтожить российскую нефтяную отрасль. Вот план step by step", - резюмировал он.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия имеет хорошую подготовку, быстро приспосабливается и обладает большими ресурсами, поэтому недооценивать ее опасно. Однако, есть способ, которым Украина может победить россиян, указывают ветераны ГУР МО Украины Тарас Проць (подразделение "Кракен") и Сергей Шикун (департамент активных действий).

На Днепропетровщине оккупанты сумели продвинуться и пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов.

В то же время российские войска продолжают штурмовые действия на фронте, однако их силы постепенно истощаются. По словам Трегубова, осенью интенсивность вражеских наступлений может существенно снизиться.

О видомомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

