Россия ударила по кораблю ВМС Украины: есть жертва, продолжаются поиски моряков

Кроме погибшего есть и пострадавшие.

https://glavred.info/war/rossiya-udarila-po-korablyu-vms-ukrainy-est-zhertva-prodolzhayutsya-poiski-moryakov-10693466.html Ссылка скопирована

Плетенчук сообщил подробности поражения украинского судна / Колаж: Главред, фото: Минобороны Украины, скриншот

Основное:

Россияне поразили украинский корабль

В результате атаки есть погибший

Нескольких моряков разыскивают

Оккупационные войска РФ поразили один из кораблей Военно-морских сил ВСУ. Об этом в комментарии изданию "Укринформ" сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

По его словам, один из членов экипажа погиб, еще несколько человек получили ранения. Также продолжается поиск нескольких военных моряков.

видео дня

"О информации относительно поражения одного из кораблей ВМС ВСУ: мы подтверждаем факт удара по кораблю, сейчас идет устранение последствий атаки. Подавляющая часть экипажа находится в безопасности", - сказал Плетенчук.

Какой корабль могли поразить россияне

Тем временем российские паблики начали распространять информацию, якобы поражен разведывательный корабль Военно-морских Сил Украины "Симферополь". Однако официальные лица Украины пока не подтверждают данную информацию.

Когда враг атаковал украинское судно

По данным издания "Думская", инцидент произошел после полуночи. Корабль находился на реке Дунай, когда его поразил безэкипажный морской катер РФ. В результате взрыва образовалась пробоина, и СРзК перевернулся на борт. Часть членов команды до сих пор считается пропавшими без вести.

Борьба украинского и российского флота - последние новости

Напомним, Россия грезит тем, чтобы уничтожить флот РФ. Главред писал, что однажды пропагандисты РФ даже распространили фейк о якобы уничтожении кораблей и катеров Военно-Морских сил Украины. Однако информация оказалась ложной.

В то же время Украина превращает Черноморский флот РФ в "подводный флот". У Москвы нет возможностей завести большое количество кораблей в Черное море через проливы Босфор и Дарданеллы.

Накануне стало известно, что украинским Военно-Морским силам удалось оттеснить военные корабли России от своих побережий на 100 километров. Об этом заявили аналитики ISW.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Плетенчук Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред