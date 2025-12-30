Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

Что можно делать 31 декабря. Приметы и запреты, которые принесут благополучие на весь год.

https://glavred.info/primety/novyy-god-2026-chto-kategoricheski-nelzya-delat-31-dekabrya-10728281.html Ссылка скопирована

Что нельзя делать 31 декабря / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день сильный снегопад

Почему нельзя считать мелочь в этот день

Что нужно сделать 31 декабря

31 декабря церковь почитает память святой преподобной Мелании. Как сообщает Главред, она родилась в знатной и богатой сенаторской семье. Она была внучкой подвижницы и монахини святой Мелании Старшей.

Девочка с детства отличалась глубокой верой, любовью и стремлением к чистоте жизни. В 14 лет ее выдали замуж за знатного юношу и они вместе владели огромными поместьями в Италии, Африке, Испании и на Востоке.

видео дня

Несмотря на это, она всегда тянулась к аскетической жизни. После потери второго ребенка раннем возрасте она решила посвятить жизнь Христу. Мелания основала женский монастырь на Елеонской горе и стала настоятельницей. После смерти мужа она усугубила монашескую жизнь и отошла к Господу в возрасте 56 лет.

Что можно делать 31 декабря

В этот день нужно помолиться. У святых можно попросить о легких родах и рождении здорового ребенка.

В этот день нужно накрыть богатый стол. Это символизирует достаток и благополучие на весь следующий год.

В этот день нужно нужно собрать за праздничным столом всю семью. Тогда год будет счастливым.

В этот день нужно сделать как можно больше благих дел. Это привлечет удачу на следующий год.

Что нельзя делать 31 декабря

1. Нельзя 31 декабря брать взаймы. Считается, что тогда финансовые трудности затянутся на весь год.

2. Нельзя 31 декабря считать мелочь. Иначе застрянет финансовый поток.

3. Нельзя 31 декабря садиться за праздничный стол в черной одежде. Это притянет беды на весь год.

4. Нельзя 31 декабря ссориться. Иначе конфликты затянутся надолго.

5. Нельзя 31 декабря отказывать людям, которые пришли щедровать. Это может выгнать из вашего дома благополучие.

Приметы 31 декабря

Если в этот день мороз, то январь будет малоснежным.

Если в этот день идет крупный снег, то скоро станет теплее.

Если в этот день сильная метель, то уродят хорошо орехи.

Если в этот день туман, то в следующем году будет хороший урожай.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред