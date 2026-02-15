Укр
Читать на украинском
Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

Инна Ковенько
15 февраля 2026, 16:52
В ближайшие дни Украину накроют циклоны, которые принесут осадки, сильный ветер и резкие перепады температуры.
Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20

Вы узнаете:

  • Какая погода будет в Украине с 16 по 22 февраля
  • Когда температура опустится до -20 градусов
  • Где ожидаются сильные осадки

В Украине в ближайшие дни будет преобладать нестабильная и влажная погода с ощутимыми колебаниями температуры и атмосферного давления. Об этом сообщил Игорь Кибальчич.

"Ожидается развитие циклонической деятельности и устойчивые воздушные потоки юго-западного направления. В связи с этим, в нашей стране установится относительно теплая и в то же время нестабильная погода. Пройдут осадки различной интенсивности в виде снега и дождя, атмосферное давление и температурный фон будут проявлять ощутимые колебания, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей", - говорится в сообщении.

Погода 16 февраля

В понедельник, 16 февраля, в результате прохождения активного южного циклона ночью ожидаются сложные погодные условия. В северных областях прогнозируется сильный снег, метель, местами гололед. В других регионах – дождь и снег. Днем небольшой снег вероятен на севере и северо-западе. Ветер ожидается южный с переходом на западный, 9-14 м/с, порывы до 23 м/с. На дорогах ожидается гололедица и сугробы. Температура воздуха ночью на Левобережье составит -2...+5 °С, на Правобережье страны -5...-13 °С. Днем в северных и западных регионах -3...-8 °С, в других областях -2...+3 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 16 февраля / фото: ventusky

Погода 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, ночью по всей стране без существенных осадков. Днем в западных областях прогнозируется снег, а на юге и местами в центре будут выпадать смешанные осадки, возможно образование гололеда. Ветер будет слабым, а днем будет преобладать восточное направление со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от -5 до -15 °С, на крайнем севере местами до -20 °С, а на юге и Закарпатье около 0 °С. В дневное время на севере и западе температура будет колебаться от -1 до -7 °С, в других регионах от 0 до +5 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 17 февраля / фото: ventusky

Погода 18 февраля

В среду, 18 февраля, новый циклон с юга принесет осадки в большинстве областей. Они будут выпадать в виде снега, местами с дождем. На Левобережье возможны значительные осадки, гололед и налипание мокрого снега. В западных областях прогнозируется небольшой снег или мокрый снег. Ветер будет северного и северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит от -4 до -11 °С, в западных и южных регионах от -3 до +3 °С. В дневное время температура будет колебаться от -5 до +5 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 18 февраля / фото: ventusky

Погода 19 февраля

В четверг, 19 февраля, ночью на востоке, в Крыму и Приазовье прогнозируется дождь с переходом в снег. Днем в большинстве областей ожидается спокойная погода без осадков. Ветер ночью будет северо-западный, а днем сменится на юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от -2 до -12 °С, днем от -2 до +3 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 19 февраля / фото: ventusky

Погода 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, ночью существенных осадков не прогнозируется. Днем в западных, а также местами в центральных и северных регионах будет выпадать снег, мокрый снег и дождь. Кое-где возможен слабый гололед. Ветер будет юго-восточный со скоростью 7–12 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью составит от -5 до +2 °С, днем от +1 до +6 °С, а на юге от +6 до +11 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 20 февраля / фото: ventusky

Погода 21 февраля

В субботу, 21 февраля, под влиянием очередного циклона в Украине снова ожидаются осадки. Они будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега, а на юго-востоке прогнозируется дождь. Кое-где возможен туман и гололедица. Ветер днем будет западный или северо-западный со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит от -4 до +2 °С, днем от -2 до +3 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 21 февраля / фото: ventusky

Погода 22 февраля

В воскресенье, 22 февраля, местами в Украине ожидается небольшой снег или мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью составит от -3 до -8 °С, а днем от -4 до +1 °С.

Украину снова накроют сильные морозы и снегопады: где ударит -20
Прогноз погоды в Украине 22 февраля / фото: ventusky

Какая будет погода в Украине до конца зимы

По прогнозам ведущих европейских метеосистем ECMWF и UK Met Office, до окончания календарной зимы снежные фронты в Украине будут постепенно смещаться на север. Большая часть территории страны будет находиться без существенных осадков, а температурный фон останется относительно стабильным.

Уже в начале марта синоптики прогнозируют ранние весенние тенденции. Снежный покров начнет активно таять по всей стране, а осадки будут иметь преимущественно локальный и непродолжительный характер.

Как писал Главред, в воскресенье и понедельник (15-16 февраля) ожидается значительное осложнение погодных условий. Непогода накроет Украину, поэтому в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности.

Диденко предупреждала, что 16-17 февраля в Украину придет похолодание. По словам синоптика, оно будет ощутимым, но не экстремальным.

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха подчеркнула, что возвращение зимы будет недолгим.

Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

