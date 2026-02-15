Семь утраченных святынь Украины: где молились наши предки

Семь древних святилищ Украины — от Каменной Могилы до Богита. Места силы, языческие обряды и духовный мир наших предков.

Украинская земля полна тайн древних верований. Каждое святилище — не просто археологический объект, а своеобразный каменный манускрипт, в котором зашифрована история наших предков. От пирамидальной горы над Днепром до пещер Крыма — эти места свидетельствуют о силе веры и глубокой связи человека с природой.

Главред предлагает путешествие к семи забытым сакральным местам Украины, которые помогают понять, как формировался духовный мир на этих землях.

Гора Девы Дани возле Триполья

Как рассказывают на канале "Мифическая Земля Украины", вблизи села Триполье на Киевщине возвышается гора с характерным пирамидальным профилем. Археологические исследования подтверждают: еще в эпоху зарубинецкой культуры это место имело сакральное значение. По одной из версий, холм был посвящен богине Диве Дане — Матери-Земле.

Народные предания свидетельствуют, что мужчинам запрещалось подниматься на вершину. Здесь женщины молились о легких родах, здоровье детей и плодородии земли, принося символические жертвы.

Святилище Говда на Збруче

На высоком плато левого берега реки Збруч, вблизи села Крутилов, расположено городище-святилище X–XII веков. Это треугольная площадка, обнесенная валами, без следов постоянного проживания — типичный признак культового центра.

Во время раскопок археологи обнаружили священный источник-колодец и несколько алтарей. Говду считают одним из последних очагов языческой традиции, где волхвы продолжали обряды даже после официального крещения края.

Культовый центр Звенигород

Недалеко от Говды расположен более масштабный комплекс — Звенигород. Здесь археологи открыли сразу три святилища с алтарями. На каменном полу одного из них, вероятно, стояла статуя высотой около двух метров.

Среди находок — серебряные кольца, стеклянные браслеты, замки и оружие, которые приносили в дар богам. Исследователи предполагают, что здесь могли почитать солнечное божество или четырехликого Световита.

Гора Богит в Медоборах

На вершинах Медоборов возвышается гора Богит — одно из самых известных святилищ древних славян. Именно здесь найден очаг, форма которого совпадает с основанием Збручанского идола. Это дало основания считать, что статуя четырехликого божества стояла именно на Богите.

Название горы происходит от слова "бог" и буквально означает божественное место. Вокруг алтаря археологи обнаружили ритуальные ямы с остатками жертвоприношений, а рядом — каменный дольмен, сохранившийся еще с неолита.

Каменная Могила возле Мелитополя

Каменная Могила — уникальный археологический комплекс вблизи Мелитополя. В ее гротах и пещерах сохранилось более 3000 наскальных рисунков, созданных в период от палеолита до эпохи бронзы.

Охотники и скотоводы оставляли здесь изображения людей, животных и тотемных знаков. Для многих народов — от прашумеров до киммерийцев — это место было сакральным. Каменная Могила олицетворяет триединство мира: камень, воду и небо.

Подземное святилище тавров в Крыму

В Крымских горах сохранилось подземное святилище тавров, которое использовали тысячи лет назад. В нижнем зале археологи обнаружили массивный сталагмит причудливой формы, украшенный костями животных.

На его вершине был насажен череп горного козла. Вероятно, это было родовое святилище для закрытых обрядов в честь предков или божеств плодородия.

Бубнище — святилище великой богини

На Прикарпатье расположен уникальный комплекс, известный как Бубнище. Он состоит из карстовых гротов и каменных уступов, на которых сохранились изображения тотемных животных, фигур предков и солнечных символов.

Исследователи считают это место святилищем великой богини-праматери. Здесь проводили календарные обряды в дни солнцестояний, а местные легенды до сих пор называют Бубнище местом особой силы.

Семь затерянных святилищ — это не только археологические памятники, но и глубокие корни украинской культуры. Они напоминают о неразрывной связи прошлого и современности и о важности знания собственной истории, которая объединяет украинцев на протяжении веков.

Канал "Мифическая Земля Украины" посвящен исследованию и популяризации древних мифов, забытых легенд и сакрального наследия Украины. Его основная тематика охватывает мистические обереги, символы, скрытые значения и места силы, которые формировали мировоззрение нации. Канал раскрывает глубокую философию, стоящую за традиционными украинскими знаками (например, крест, сварга, ромбы), объясняя их значение для защиты и гармонии.

