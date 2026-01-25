Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

Марина Иваненко
25 января 2026, 13:33
49
Консервированная вода — не фантазия и не продукт для бункеров. Это элемент советской системы выживания в чрезвычайных ситуациях.
Консервированная вода в СССР
Консервированная вода в СССР / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Для чего в СССР консервировали воду
  • Почему вода имела странный привкус

Советская промышленность оставила после себя немало странных вещей, однако консервированная вода в металлических банках вызывает едва ли не больше всего вопросов у современного поколения. Зачем тратить дефицитный металл на то, что течет из крана, да еще и маркировать это как продукт с ограниченным сроком годности?

Ответ на этот вопрос лежит не в плоскости дефицита или кулинарных экспериментов, а в строгих требованиях выживания в чрезвычайных ситуациях. Консервированная вода была частью сложной системы безопасности, где каждая калория и каждый глоток влаги должны были быть защищены от внешнего воздействия. Главред расскажет подробнее.

видео дня

Не для магазинов: кому предназначалась консервированная вода

Как отмечают авторы канала"Историк", консервированная вода никогда не была товаром для массового потребления. Ее невозможно было найти на полках обычных гастрономов рядом с "кельей в томате" или сгущенным молоком.

Этот продукт входил в состав специальных пайков и предназначался для четко определенных категорий людей, которые могли оказаться в полной изоляции от цивилизации.

Кто был основным потребителем

Основными "пользователями" консервированной воды были:

  • военные летчики;
  • экипажи морских судов;
  • отдельные спецподразделения.

Банки с водой входили в состав НАЗ — носимого аварийного запаса. В случае аварии самолета или затопления корабля люди могли оказаться в спасательном плоту посреди океана или в труднодоступной местности, где источники пресной воды отсутствовали или были непригодны для употребления.

Почему именно металлические банки

Консервирование в жестяных банках было самым надежным способом хранения воды в течение длительного времени — до 24 месяцев. По сравнению с другими материалами металл имел критические преимущества:

  • не разбивался при падении или ударе;
  • полностью блокировал солнечный свет, предотвращая "цветение" воды;
  • защищал содержимое от радиоактивной пыли и химического загрязнения.

В контексте холодной войны эти характеристики имели принципиальное значение.

Видео о том, для чего в СССР консервировали воду, можно посмотреть здесь:

Почему вода имела странный привкус

Те, кому приходилось пробовать такую воду, часто вспоминали ее специфический вкус. Причина проста: это была не обычная очищенная вода.

Согласно технологии производства, воду:

  • предварительно кипятили;
  • обогащали витаминами;
  • иногда добавляли минимальные дозы антисептиков для длительного хранения.

Главной задачей было не вкусовое удовольствие, а максимальная пригодность к выживанию.

"Пить в крайнем случае": как ее использовали

На этикетке консервированной воды всегда содержалась инструкция:"Пить в крайнем случае".

Рекомендовалось не глотать воду сразу, а только увлажнять ротовую полость, чтобы максимально растянуть запас. Одна банка обычно содержала от 250 до 300 мл — критический минимум, способный поддержать жизнедеятельность организма в ожидании спасателей.

Миф о бункерах и ядерной войне

Существует распространенный миф, что консервированную воду изготавливали специально для партийной элиты на случай ядерной войны. На самом деле в хранилищах использовали другие системы хранения — большие цистерны или фильтрационные скважины.

Порционная консервация была слишком дорогой для массового долгосрочного хранения. Ее настоящим "фронтом" оставались открытое море и кабины пилотов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Советский Союз питьевая вода интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:14Спорт
Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

15:05Фронт
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Горилка и водка — не одно и то же: в чем принципиальная разница

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Сейчас тяжело, но потом роскошь: каким знакам зодиака уготован денежный прорыв

Последние новости

15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

Реклама
13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:07

Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

13:03

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

Реклама
11:44

Любовный гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

11:27

Тональный крем, BB, CC, DD-крем: в чем разница и как не ошибиться с выбором

11:20

"Жинка у меня": жених Леси Никитюк сделал трогательное признание

11:09

Евро может показать характер: украинцев предупредили о скачках стоимости валюты

11:05

Действительно ли русский язык ближе всего: какой язык на самом деле родственен украинскому

10:39

"Имеет два названия": немецкий барон 300 лет назад раскрыл правду об УкраинеВидео

10:28

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

10:25

"Каждый удар может стать разрушительным": Зеленский назвал главные мишени РоссииВидео

10:17

Елена Кравец рассказала о новой влюбленности — детали

10:17

Гороскоп Таро на неделю с 26 января по 1 февраля: Ракам - озарение, Львам - действовать

09:48

Галкин жестко прошелся по РФ: защищал украинцев

09:44

Россияне атаковали дронами Харьков: в жилом секторе произошел пожарФото

09:37

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

09:11

Гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля: Козерогам - ответственность, Девам - пауза

08:59

Россию трясло от взрывов: сразу несколько городов остались без света, деталиВидео

08:59

Зима сдает позиции: синоптик рассказал, когда на Житомирщине прекратятся сильные морозы

08:16

Почему Колобка "съели": историки дали неожиданное объяснение

08:12

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

07:58

В США говорят о прорыве в переговорах и возможной встрече Зеленского и Путина

05:55

Жизнь с мамой после 30: психологи назвали истинную цену "экономии"

Реклама
05:45

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

05:16

Соленые Рафаэлло, которые удивят всех: рецепт шикарной закуски за 5 минут

04:47

Жизнь страшнее кино: 8 фильмов, основанных на реальных событиях

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика-геймера за 71 секунду

03:23

Самый популярный фрукт становится роскошью: дефицит поднял цены до уровня экзотики

02:35

Климат против человека: ученые установили, что быстро ускоряет старение

24 января, суббота
23:11

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

23:00

Отключения 25 января: украинцев предупредили об ограничениях электроэнергии

22:31

Сын Шэрон Стоун обручился с 22-летней украинкой: что известно о романе

21:32

Есть продвижение в важном вопросе: СМИ о ключевых деталях переговоров в Абу-Даби

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять