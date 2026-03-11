Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизили

Кристина Трохимчук
11 марта 2026, 13:29
Принц и принцесса Уэльские совершили совместный выход с королем Чарльзом и столкнулись с возмущением публики.
Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

  • Почему членов королевской семьи освистали на публике
  • Как отреагировали король и чета Уэльских

Король Великобритании Чарльз III, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве и столкнулись с протестом, который освистал монарших особ. Об этом сообщает People.

У входа в аббатство антимонархисты из движения Republic развернули ярко-желтые плакаты с надписями "Что вы знали?", отсылая к аресту брата короля, принца Эндрю. Ранее его обвинили в связях с несовершеннолетними под покровительством финансиста Джеффри Эпштейна и даже задержали на 12 часов для проведения допроса.

видео дня
Кейт Миддлтон - образ на День Содружества
Кейт Миддлтон - образ на День Содружества / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Служба в честь Дня Содружества стала первым большим мероприятием для королевской семьи после ареста принца, который состоялся 19 февраля. Протестующие освистали монарших особ, демонстрируя свое недовольство реакцией на скандал. Ранее король лишил своего брата титулов, но это не разрешило кризис, в котором оказалась семья.

"Другие события уже всколыхнули монархию, но когда кого-то арестовывают — это совсем другое. Это гораздо серьезнее", — сообщил инсайдер Букингемского дворца.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю
Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Эксперты уверены, что члены королевской семьи не могут чувствовать себя в безопасности. Если выяснится, что они знали о действиях принца Эндрю и покрывали его, это может привести к серьезным последствиям.

"Если выяснится, что люди что-то знали — будь то члены семьи, полиция или сотрудники — тогда головы должны полететь", — считает королевский биограф Роберт Джобсон.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что София Стужук, покинувшая Украину в начале полномасштабного вторжения, вновь оказалась в центре громкого обсуждения. Инфлюенсер публично восхитилась Ани Лорак, не поскупившись на комплименты в адрес певицы, которая продолжает строить карьеру в РФ.

Также Юлия Свириденко удивила смелым модным решением во время официального визита в Париж. Известная своей приверженностью к строгому деловому стилю и сдержанной цветовой гамме, политик решилась на неожиданный эксперимент для встречи с Эммануэлем Макроном.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:28Синоптик
Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:13Мир
Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

"Точка переломного момента": у Трампа сделали заявление о завершении войны в Украине

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Ценники на АЗС подскочат: украинцев предупредили о новом подорожании топлива

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Почему кот начинает внезапно бегать по квартире: ответ удивит владельцев

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки на лошади за 47 с

Последние новости

14:28

"Ожидается понижение температуры": синоптик назвала точную дату похолодания в Украине

14:26

Микки Рурк стал бездомным: что случилось с неузнаваемым актером

14:08

Старые полотенца снова станут мягкими: греческие хозяйки раскрыли секрет стиркиВидео

13:58

"Он очень опасен": популярного российского певца хотят положить в психбольницу

13:52

Чужие кошки помогли мужчине стать богаче 1 млн гривен: что он сделал

Цены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколькоЦены на продукты в Украине весной-2026: Марчук – что подорожает и на сколько
13:41

Совсем не ругательство: что означает необычное украинское слово "блят"

13:41

Что означает слово "Аминь": значение и духовный смысл

13:30

Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лавашаВидео

13:29

"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизилиВидео

Реклама
13:28

Рецепт паски, которая получается у всех: мягкая как облако и с супер глазурью

13:13

Украина получит кредит ЕС, несмотря на Орбана: Politico раскрыло план

13:09

Что происходит, когда пассажир падает за борт: признание экипажаВидео

13:05

Что посадить в тени: деревья, которые все равно дадут урожай

12:33

Историк раскрыл секрет истории России: откуда она взялась и что было до "россиян"Видео

12:25

"Скоро в Россию": Настя Каменских окончательно уничтожила свою репутацию

12:18

Цены на молочку в Украине могут резко пойти вверх: эксперт назвал причину

12:15

Саудовская Аравия хочет купить украинские дроны на миллионы долларов - WSJ

12:13

"Случится подобное": беглая Стужук высказалась о проблеме Ани Лорак

12:00

Ормузский пролив и не только: Александр Леонов - о том, когда НАТО применит 5 статью против Ирана

11:57

Цены на бензин выросли: эксперт сказал, ждать ли резкого скачка цен на продукты

Реклама
11:50

Соседи будут спрашивать сорт: самые удачные гибриды огурцов

11:44

Леня из "Ворониных" экстремально похудел: тает на глазах

11:26

"Все эти деньги на СВО": Алла Пугачева попала в жуткий скандал

11:25

"Путешественник во времени" показал фото из 6000 года: почему многие поверилиВидео

11:00

Осиная талия: Юлия Свириденко покорила Париж стильным образомВидео

10:58

По просьбе США: сосед Украины может втянуться в войну с Ираном

10:57

Как спасти сад от вредителей весной: инструкция по первому опрыскиванию

10:51

ВСУ освободили сотни квадратных километров и сорвали планы Кремля — ISW

10:42

Китайский гороскоп на завтра, 12 марта: Быкам - гнев, Петухам - обиды

10:27

Сорняки на дорожках исчезнут за 3 дня - нужен только чайник

10:23

Гороскоп Таро на завтра 12 марта: Тельцу - сила воли, Ракам - мечтать

10:09

Выгодное разведение животных - что окупится быстрее всего

10:02

"Потеряю волосы и зубы": финалиста "Холостяка" показала последствия расстройства

09:51

Милявская не может выжить в России: требует помощи

09:41

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 марта (обновляется)

09:31

Monobank попал в громкий скандал с якобы флагом РФ: все подробности

09:24

Виталий Козловский срочно прервал концерт и отменил его - что с ним происходит

09:21

Четвертая стадия: молодой российской ведущей подтвердили страшный диагноз

09:17

Почему Трамп предлагает Ирану "японский сценарий": Климовский объяснилмнение

09:10

"Реальность изменилась": в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

Реклама
08:48

Жизнь резко станет лучше: четыре знака зодиака, которым март принесет счастье

08:31

РФ ударила дронами по Харькову, есть жертвы и раненые: что известноФото

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

"Это самый большой риск": Зеленский объяснил, из-за чего может разгореться Третья мировая

08:00

Взрывы и пожары в Тольятти и Мариуполе: что попало под удар дроновВидео

07:03

"У нас есть карты": Зеленский объяснил, почему США попросили помощи у КиеваВидео

06:05

Холодные и некачественные: почему перед распадом СССР массово строили "халтурные" дома

05:37

Гороскоп на завтра 12 марта: Близнецам - препятствие, Львам - расходы

05:04

Арбузы до 12 кг: какой сорт выбрать в 2026 году

04:45

"Люди забудут": известная певица сделала заявление о возвращении Винника

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять