"Головы должны полететь": принца Уильяма и Кейт Миддлтон публично унизили

Принц и принцесса Уэльские совершили совместный выход с королем Чарльзом и столкнулись с возмущением публики.

https://glavred.info/starnews/golovy-dolzhny-poletet-princa-uilyama-i-keyt-middlton-publichno-unizili-10747949.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон и принц Уильям / коллаж: Главред, фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Вы узнаете:

Почему членов королевской семьи освистали на публике

Как отреагировали король и чета Уэльских

Король Великобритании Чарльз III, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу по случаю Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве и столкнулись с протестом, который освистал монарших особ. Об этом сообщает People.

У входа в аббатство антимонархисты из движения Republic развернули ярко-желтые плакаты с надписями "Что вы знали?", отсылая к аресту брата короля, принца Эндрю. Ранее его обвинили в связях с несовершеннолетними под покровительством финансиста Джеффри Эпштейна и даже задержали на 12 часов для проведения допроса.

Кейт Миддлтон - образ на День Содружества / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Служба в честь Дня Содружества стала первым большим мероприятием для королевской семьи после ареста принца, который состоялся 19 февраля. Протестующие освистали монарших особ, демонстрируя свое недовольство реакцией на скандал. Ранее король лишил своего брата титулов, но это не разрешило кризис, в котором оказалась семья.

"Другие события уже всколыхнули монархию, но когда кого-то арестовывают — это совсем другое. Это гораздо серьезнее", — сообщил инсайдер Букингемского дворца.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон - дело принца Эндрю / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Эксперты уверены, что члены королевской семьи не могут чувствовать себя в безопасности. Если выяснится, что они знали о действиях принца Эндрю и покрывали его, это может привести к серьезным последствиям.

"Если выяснится, что люди что-то знали — будь то члены семьи, полиция или сотрудники — тогда головы должны полететь", — считает королевский биограф Роберт Джобсон.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

