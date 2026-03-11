Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лаваша

Рецепт вкусной и простой закуски из лаваша.

Закуска из лаваша - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем рецепт аппетитной закуски из лаваша с вкусной начинкой из колбасы и сыра. Такое блюдо можно подавать на завтрак или же брать с собой как перекус на работу, а легкость приготовления порадует занятых хозяек.

Кстати, в начинку также можно добавить и помидоры, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Закуска из лаваша – рецепт

Ингредиенты:

Лаваш - 1 шт.

Вареные яйца - 2 шт.

Сыр твердый - 100 г

Колбаса вареная - 100 г

Крем-сыр - 1 ст. л

Майонез - 1 ст. л

Чеснок - 1 зубчик

Яйцо сырое - 1 шт.

Молоко - 1 ч. л

Масло растительное для жарки

Натрите яйца и твердый сыр, колбасу нарежьте на кубики.

Добавьте к ингредиентам крем-сыр, майонез, чеснок и, по желанию, нарезанную зелень, перемешайте начинку.

Лаваш разрежьте на 6 частей, на каждую отправьте начинку, скрутите рулетики.

Взбейте яйцо с ложкой молока, обмакните рулетики в него.

Обжарьте закуску на растительном масле со всех сторон.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить закуску из лаваша:

О персоне: daria.cooks.it daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

