Пару минут и готово: рецепт бюджетной закуски из лаваша

Предлагаем рецепт аппетитной закуски из лаваша с вкусной начинкой из колбасы и сыра. Такое блюдо можно подавать на завтрак или же брать с собой как перекус на работу, а легкость приготовления порадует занятых хозяек.
Кстати, в начинку также можно добавить и помидоры.
Закуска из лаваша – рецепт
Ингредиенты:
- Лаваш - 1 шт.
- Вареные яйца - 2 шт.
- Сыр твердый - 100 г
- Колбаса вареная - 100 г
- Крем-сыр - 1 ст. л
- Майонез - 1 ст. л
- Чеснок - 1 зубчик
- Яйцо сырое - 1 шт.
- Молоко - 1 ч. л
- Масло растительное для жарки
Натрите яйца и твердый сыр, колбасу нарежьте на кубики.
Добавьте к ингредиентам крем-сыр, майонез, чеснок и, по желанию, нарезанную зелень, перемешайте начинку.
Лаваш разрежьте на 6 частей, на каждую отправьте начинку, скрутите рулетики.
Взбейте яйцо с ложкой молока, обмакните рулетики в него.
Обжарьте закуску на растительном масле со всех сторон.
Приятного аппетита!

О персоне: daria.cooks.it
daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
